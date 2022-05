Lucas Victoriano: “Hemos trabajado mucho y estoy muy contento de que los jugadores tengan el premio de la final”

La sonrisa de Lucas Victoriano era más grande que la cancha. Feliz de haber conseguido el pase a la final, con un claro 75-61 en el quinto juego frente a San Martín de Corrientes, el DT de Instituto aseguró que “hemos trabajado mucho y estoy muy contento de que los jugadores tengan el premio de la final”.

Parado a la salida del vestuario albirrojo, dijo que “los jugadores son los que se sacrifican y en esta temporada, la verdad que nos pasó de todo; en el ámbito privado muchas cosas más, muchos problemas extra deportivos que hicieron la temporada muy cuesta arriba, pero supimos maniobrar y pudimos alcanzar este logro”.

Respecto de la final con Quimsa (comienza el martes 31 de mayo, en Santiago del Estero), advirtió que “vamos a ir con toda la ilusión que tenemos desde el primer día que empezamos a trabajar, que es llegar lo más alto posible y tratar de competir todos los partidos. Vamos a ver si podemos sacar algún partido de visitante”.

¿Qué te deja está clasificación a la final y cómo viste al equipo frente a San Martín?

Teníamos un plan defensivo, lo queríamos aplicar y nos dio resultado. Lo hicimos allá en el cuarto partido y no nos alcanzó para ganar, pero sabíamos que con ese plan, acá, nos iba a alcanzar. San Martín es un equipo que te exige mucho. La verdad que los felicito, hicieron una serie increíble, es un equipo muy difícil y nos hizo cambiar de dinámica. Tuvimos que apuntar en estos últimos dos partidos más a la defensa que al ataque. Instituto también demostró que puede ser muy buen equipo defensivo y también que tenemos nuestras armas ofensivas. Hoy, con esas armas nos pusimos 10 puntos arriba y pudimos manejar la diferencia.

¿La serie contra Quimsa como la imaginás?

Va a ser peleada. Estas instancias son así. Los últimos 8 equipos somos todos muy parejos y Quimsa tiene el mismo entrenador (Sebastián González) y muchos jugadores que ya vienen con ellos y ya saben jugar estas instancias. Vamos a ir con toda la ilusión que tenemos desde el primer día que empezamos a trabajar, en llegar lo más alto posible y tratar de competir todos los partidos. Vamos a ver si podemos sacar algún partido de visitante.

¿El hecho de que Quimsa juegue con muchos americanos puede convertirse en una diferencia importante, tanto en la dinámica de juego, como en la capacidad de gol?

Sí, es un equipo muy completo. Tiene cinco americanos y es muy difícil muchas veces competirle “de tú a tú” el tema individual, pero ganamos una vez nosotros acá, ganaron ellos una vez allá, y en el Súper20 ganamos nosotros. Es un equipo ya ensamblado, que lleva un tiempo con el mismo entrenador y varios jugadores; y es un poco parecido a San Martín en eso. Nosotros somos nuevos. Queremos competir.

Primero queremos disfrutar esto, no es fácil. Hemos trabajado mucho y estoy muy contento de que ellos tengan el premio de jugar la final. Los jugadores son los que se sacrifican y en esta temporada, la verdad que nos pasó de todo; en el ámbito privado muchas cosas más, muchos problemas extra deportivos que hicieron la temporada muy cuesta arriba, pero supimos maniobrar.

Los últimos partidos de liga regular que jugamos completos nos permitieron empezar a crear nuestra identidad y en el partido pasado y en este, nos convertimos en un equipo defensivo, lo que no se presumía. Por el contrario, todos pensaban que éramos más ofensivos. Creo que dimos en la tecla buscando la parte defensiva y lo hicimos espectacular, tanto hoy como el otro día en Corrientes, que no nos terminó de alcanzar.

Tienen la posibilidad de hacer historia. ¿Creés que es posible vencer a Quimsa?

La verdad que no lo pienso mucho, pero estoy seguro que no me voy a terminar de relajar. Creo que hicimos un gran paso al objetivo y me conozco, ya estoy pensando en la final. Hemos pasado un gran y excelente rival. Ahora viene Quimsa que dominó toda la Liga, que tiene cinco extranjeros y que juegan bien. Que tienen jugadores que ya saben jugar esta instancia. Pero eso no nos tiene que quitar la ilusión, sabemos nuestro potencial.

