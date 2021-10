Lotería de Córdoba, los beneficios económicos (y emocionales) de jugarla

Más allá de cual se elija, la mayoría de los jugadores acuerdan que apostar a la quiniela para ponerse a prueba y ganar cash es una de las opciones más ciertas y posibles que hoy existen, siendo una de las que más entretienen y que menos tecnología precisan. Y en este marco, la lotería de Córdoba encabeza la popularidad por tradición y flujo de premios que ofrece en cada sorteo. Pero además, por los beneficios que supone jugar en lo mental y rendidor. ¿No lo creés? Mirá.

Hay muchos apostadores que toman por costumbre lanzarse a jugar a la quiniela. Sea compitiendo con las mismas cifras o cambiando de combinaciones según estrategia o cábala. Lo cierto, es que sin afectar la forma, se considera a este juego como un puente soñado para alcanzar un premio monetario considerable y darle el uso buscado.

Cómo se juega la tradicional lotería cordobesa

La modalidad de juego es por extracción de 20 bolillas de cinco cifras en cada sorteo, de los cinco que hay a la semana: Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina, Nocturna y La Turista. Se premia con sumas extraordinarias de pesos a las cifras, premios y redoblona, dependiendo de las apuestas que se realicen.

BENEFICIOS DE JUGAR A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA

Resulta una inversión

Apostar al azar de este tipo es con seguridad una inversión de capital que puede redituar buenos dividendos, a la par de otras opciones como las maquinitas. Lo aconsejado al tomar la decisión de hacerlo con regularidad es la de separar un monto fijo para no abusar de lo que se apuesta y tener el control en mano, y, en caso de salir favorecido, ver cuánto rindió. Siempre debe hacerse en sitios y locales habilitados por Lotería, para, en caso de salir favorecido, poder reclamar el premio.

Apostar es gratificante

A modo de esparcimiento puro. Al jugar a la quiniela se puede ganar más que dinero, también diversión y adrenalina sana. El solo hecho de hacer apuestas al número o cifras favoritas con regularidad genera entusiasmo. Así, se vuelve una experiencia que se desea compartir con los otros, e incluso jugar en grupo y seguir todas las novedades acerca de la lotería cordobesa en el portal especializado que más sabe de la Quiniela de Cordoba.

Optar por el número favorito

El de la suerte, el que no se cambia, el que hace ganar. La combinación ideal puede no ser parte de una estrategia matemática como muchas veces se sugiere, sino más bien de un sueño o pálpito, ¿y por qué no? elegirlo y seguirlo en la rutina de sorteo puede ser muy favorecedor en objetivo y disfrute.

Se compite desde cualquier punto

Más allá de cualquier recomendación de expertos, apostar es solo jugar, por eso, en cualquier momento de la jornada y con o sin planeación, siempre podrás adquirir tu ticket de la quiniela de Córdoba y seguir las alternativas del sorteo donde te encuentres.

