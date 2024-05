Córdoba: En la previa del encuentro de Giardino, afirman que la UCR “no tiene nada que ver con el rumbo del gobierno nacional”

Un sector de la UCR cordobesa calentó el clásico encuentro del radicalismo en Villa Giardino. Lo hizo en el medio del debate nacional entre los que plantean desarrollar una vía opositora al gobierno nacional -como Martín Lousteau y Facundo Manes- y los que impulsan apoyar el rumbo político y económico de la administración libertaria del presidente Javier Milei -como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el diputado nacional de Córdoba, Rodrigo De Loredo-. Se trata de más de medio centenar de dirigentes de distintos grupos, que reclaman un debate por la identidad programática y política rumbo a las elecciones de 2025 y 2027 y afirman que “la UCR no tiene nada que ver con el rumbo del gobierno nacional”.

Con la firma de los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta, expresan que “lo que tenemos que definir los radicales es nuestra identidad. Eso es lo que vamos a ir a debatir a Villa Giardino. No hay ninguna posibilidad de que los radicales podamos confluir en la elección de medio término del año que viene con la Libertad Avanza. Y hay que clausurar esa posibilidad”.

La cita de la UCR provincial en Villa Giardino el 10 y 11 de mayo se ha convertido en un foro de debate del radicalismo y posee un alto simbolismo dentro del folklore partidario. En esta oportunidad, De Loredo, la principal carta electoral del radicalismo, busca escenificar su liderazgo provincial y su línea política respecto del gobierno de Milei, pese a la existencia de distintas posiciones respecto de este punto. Por eso, no fue invitado Lousteau, el titular nacional del partido.

En el documento dado a conocer este martes, este sector de dirigentes, señala que “la UCR representa la idea de un estado fuerte que defienda a los que menos tienen, con más inversión en educación y salud pública, y con un programa productivo que vuelva a generar empleo genuino de calidad. Vamos a debatir sobre como volvemos a dotar a la UCR de identidad”.

Resalta que “en marzo un 25 % de las familias cordobesas sintió hambre. El 18 % de los hogares, por falta de recursos, alguna vez en ese mes se quedó sin alimentos. El 44 % de las familias tuvo que saltear comida y 9 de cada 10 hogares de clase baja están dentro de lo que se llama inseguridad alimentaria. Los datos surgen de la encuesta realizada por el Centro de Almaceneros de Córdoba en el mes de marzo. La UCR no tiene nada que ver con el ajuste salvaje que viene llevando adelante el Gobierno de Javier Milei, que se ufana de aplicar licuadora a salarios medios y jubilaciones, mostrando una faceta de alto grado de insensibilidad”.

Agrega que “no tenemos nada que ver con un gobierno conservador populista, que quiere liquidar el estado y lesionar gravemente a la educación pública. No tenemos nada que ver con un Presidente que trata de ratas o enemigos de la patria a periodistas, legisladores o cualquiera que no piense como él. Sólo basta recordar a Raúl Alfonsín, cuando expresaba que la política es diálogo, búsqueda de consensos, y que cuando estos presupuestos no se dan, nos acercamos a la violencia”.

Por último, recuerda que “no tuvimos, no tenemos ni vamos a tener nada que ver con el kirchnerismo” y apunta que “la UCR quiere ser gobierno en el 2027, para suplantar 28 años de gestión provincial que priorizó el cemento y el marketing por encima de las necesidades básicas de la gente, como la educación, la salud y la seguridad”.

