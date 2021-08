Llega Maximiliano Guerra para apoyar a Juez, De Loredo y Rodríguez Machado

El bailarín, coreógrafo y ex director del Teatro Colón, Maximiliano Guerra, llegará este miércoles a Córdoba para apoyar la lista que encabezan Luis Juez (Frente Cívico) y Carmen Álvarez Rivero (PRO) en el tramo para el Senado; y Rodrigo De Loredo (UCR), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Héctor Baldassi (PRO) para la el segmento a la Cámara de Diputados.

Guerra se encuentra alineado con Patricia Bullrich, presidenta del PRO nacional, y llega a Córdoba como parte de las acciones de apoyo a la lista que lideran Juez, De Loredo y Rodríguez Machado para las PASO del 12 de septiembre. A su vez, la senadora Rodríguez Machado también forma parte del espacio de la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Cabe recordar que se medirán con las boletas de Mario Negri y Gustavo Santos; Dante Rossi y Griselda Baldata; y Javier Bee Sellares y Laura Sesma.

El artista se reunirá con medios de prensa apenas pise suelo cordobés, mantendrá una reunión con José Palazzo y por la tarde estará en Villa Carlos Paz, donde habrá una nueva conferencia de prensa en el teatro del Lago.

Por otro lado, ayer, Cambiando Juntos mantuvo una reunión de trabajo con referentes, equipos y dirigentes de los tres espacios que conforman el frente, liderado por Juez, Álvarez Rivero, de Loredo, Rodríguez Machado, Baldassi y la participación del jefe de campaña, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

Juez, expresó: “Estamos arrancando un sueño. El sueño de poder reconstruir la esperanza de la gente, y creer que podemos terminar con esta Argentina que nos duele. Afrontamos una campaña entre el miedo que tienen los ciudadanos, miedo a contagiarnos, a perder el trabajo. Hoy arranca también un camino desde donde debemos devolverle a Córdoba su prestigio y liderazgo en la construcción de un futuro para el país. Esta no es una construcción comunicacional, esta es la versión más corajuda de quienes aspiran a frenar al Kirchnerismo.”

De Loredo, por su parte, enfatizó: “No solo tenemos que ponerle un límite y un freno al Kirchnerismo, sino que además tenemos el desafío inmenso de comenzar a construir una esperanza para Córdoba y Argentina. De pensar un nuevo país, en un nuevo mundo. Somos una opción con rebeldía y con el coraje suficiente para enfrentar los desafíos que tenemos”.

A su turno, “La Coneja” Baldassi dijo que “queremos contagiar nuestro convencimiento de plantarnos ante el Kirchnerismo y ponerle un límite a sus ambiciones que no son los de un país para todos”.

En tanto, Álvarez Rivero, señaló que “voy a aportar la defensa y el cuidado de la vida, que no es otra cosa que la salud, la educación y el acompañamiento para salir de la pobreza. Puedo sumar un trabajo social de muchos años en Córdoba, que puede ser multiplicado por cien, con pocos recursos generando soluciones locales para problemas cada vez más graves”.

Finalmente, Rodríguez Machado planteó que “debemos ser federales y que nuestra provincia debe tomar sus propias decisiones. Por eso voy a formar en el congreso el cupo de Diputados incorruptibles, que no negocia lo que los cordobeses quieren, que no se cambia de bando, que no dice “no voto pero doy quórum”. Ahí donde tenemos que estar firmes por los cordobeses voy a estar”.

