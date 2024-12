Crisis entre Milei y Villarruel por la expulsión de Kueider del Senado

El presidente Javier Milei sostuvo este viernes desde Italia, que la sesión en la que se destituyó al legislador Edgardo Kueider es “inválida”, al argumentar que durante ese trámite legislativo la vicepresidenta Victoria Villarruel debía estar a cargo del Poder Ejecutivo.

“No se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel. Argentina tiene un sistema republicano de Gobierno, el Poder Ejecutivo no se puede meter con el legislativo, ni viceversa. En el momento que yo entro de viaje se produce la acefalía y queda a cargo del Ejecutivo la vicepresidenta. Si ella preside la sesión del Congreso está trabajando en dos cargos y eso violenta la división de poderes”, sostuvo Milei en declaraciones a la radio El Observador.

Por su parte, la vicepresidenta se defendió desde la Red X: dijo que el traspaso se concreta cuando lo notifica el Escribano General de Gobierno, trámite que se realizó después de la sesión. “No incumplí ninguna Constitución, en tal caso el incumplimiento es de otros”, le devolvió la pelota al Presidente, en alusión a que no debería haberse ausentado del país hasta que el trámite de traspaso (la firma del acta) no se hubiera concretado.

“La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel, así que también fue notificada la secretaria. Cuando yo termino de firmar el jueves, el escribano general la llama a Villarruel y como no contestaba, le escribieron a su secretaria y tampoco contestó”, relató.

Por otra parte, Milei afirmó que respalda la iniciativa de Ficha Limpia y aseguró que no fue aprobada por “problemas técnicos y políticos” que impidieron su avance en la Cámara de Diputados. “Yo soy impulsor de Ficha Limpia. En la sesión se sabía que no daban los números. Algunos de nuestros diputados, casi en un error infantil, se fueron. Pero incluso sumándolos, no alcanzaba. Nadie dice que de Juntos por el Cambio faltaron 12. Además, algunos, perseguidos políticamente, no apoyaban el proyecto”, afirmó.

Milei propuso trabajar en una versión revisada de la iniciativa: “El proyecto como está ahora deja afuera a los buenos y mete a los chorros. Va en contra del objetivo de los argentinos, que es sacar a los corruptos. Hagamos un proyecto que contemple las trampas electorales que puedan usar para evitar que compitan quienes tienen chances de ganar”.

KUEIDER PIDIÓ LA NULIDAD DE LA SESIÓN QUE LO DESTITUYÓ

Edgardo Kueider, el ex senador nacional aliado del gobierno que fue expulsado de la Cámara Alta, presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se declare nula la resolución de la Cámara y se le restituya su banca.

El ex senador se encuentra con arresto domiciliario en Paraguay, luego de ser detenido por la policía de ese país con 211 mil dólares sin declarar.

En su defensa, Villarruel argumentó que el traspaso de mando se firmó a las 19, cuando la sesión ya había terminado.

Ahora, Kueider denunció ante el Juzgado Contencioso N°6 que hubo “irregularidades” en la sesión y pidió que se la declare nula. El ex senador argumentó que su situación no fue debatida antes de llegar al recinto, que debería haberse tratado antes en la Comisión de Asuntos Constitucionales –que justamente él presidía– y que no se le permitió hacer un descargo ni ejercer su derecho de defensa.

El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, envió también una notificación a Villarruel en la que señala que este viernes “se ha dado inicio a una acción judicial por medio de la cual se controvierte la constitucionalidad y validez de la sesión” por medio de la cual “se dispuso la remoción del cargo de senador nacional de mi asistido”.

En la presentación, le reclama a Villarruel que “deje sin efecto la resolución alcanzada en esa sesión”. “Hasta tanto exista un pronunciamiento judicial a su respecto, solicito tenga a bien tomar las medidas de resguardo propias de la función, de las oficinas y del personal afectado al mismo”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.