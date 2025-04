Villa Belgrano: Los vecinos que impulsaron el amparo contra los emprendimientos inmobiliarios ganaron el centro vecinal

Los vecinos autoconvocados de Villa Belgrano que impulsaron el amparo contra los grandes emprendimientos inmobiliarios, comerciales y de servicios triunfaron con amplitud en las elecciones del centro vecinal de ese barrio del noroeste de la capital provincial. Sofía Gnapi, que encabezaba la lista opositora, será la nueva presidenta de la entidad en reemplazo de Hilda Nieres.

La victoria se produjo en el marco de las elecciones de centro vecinales que hay en la ciudad de Córdoba. Un tercio de los 400 comicios se realizaron este domingo 27 de abril y el resto continuará en el próximo mes de mes de mayo.

La lista 2 que postulaba a Gnappi consiguió 319 sufragios (65,4%) contra 169 (34,6) de la boleta oficialista que lideraba el actual secretario de la comisión directiva Diego Chagay, secundado por el ex juez Guillermo Johnson.

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la calle Lasalle por el oeste. Sin embargo, en la iniciativa legislativa oficial se extiende su límite oeste hasta la calle Tomás Garzón.

En la última década, su fisonomía, contexto ambiental y estilo de vida se han transformado progresivamente con los llamados “Housing” y emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos denominados “de altura”, con más de dos pisos, límite establecido para esta zona. También se ha intensificado el desarrollo comercial y de servicios.

El triunfo de la lista de los autoconvocados legitima los planteos vecinales contra la política del municipio que facilita los desarrollos inmobiliarios, comerciales y de servicios. Villa Belgrano junto al Cerro de las Rosas, Villa Cabrera y Jardín Espinosa, entre otros barrios, han expresado su rechazo a las políticas oficiales que expresan una alianza con los empresarios desarrollistas y llevan adelante su visión de desarrollo sin considerar los puntos de vista de los habitantes de esos barrios y de organizaciones ambientalistas que buscan preservar el hábitat de la Capital provincial.

EL AMPARO

El Centro Vecinal de Villa Belgrano y los Vecinos Autoconvocados, con el apoyo de la Asociación Amigos de la Reserva General San Martín, promovieron en 2024 un amparo ambiental en contra de la Municipalidad de Córdoba “atento el daño al patrimonio natural, cultural e histórico que se está produciendo en el barrio Villa Belgrano de esta ciudad”.

Como el recurso fue rechazado por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, que integran las camaristas Maria Soledad Puigdellibol y Daniela Sosa, los vecinos apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que todavía tiene pendiente una resolución sobre la cuestión.

Cabe recordar que los vecinos reclaman la suspensión de nuevas autorizaciones para viviendas colectivas, condominios y grandes superficies, y que se revoquen las ya otorgadas porque consideran que no cumplen con la normativa ambiental y urbanística vigente.

Solicitan también la realización de una evaluación de impacto ambiental (EIA) y una evaluación ambiental estratégica (EAE), y la garantía de conexión a sistemas de cloacas, ya que el barrio no cuenta aún con ellas. Los vecinos también exigen la revisión de los proyectos en construcción y la demolición de aquellos que no cumplieran con las autorizaciones legales.

Dentro de esa línea, demandaron el otorgamiento de una medida cautelar para suspender inmediatamente las obras en curso y evitar nuevas autorizaciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Requieren además que se protejan inmuebles históricos y el arbolado de la zona, y que se eviten excepciones a la normativa de uso de suelo a través de convenios urbanísticos.

El amparo reclamó el acceso a información pública sobre los proyectos inmobiliarios aprobados en los últimos 10 años y las condiciones bajo las cuales se otorgaron excepciones a la normativa.

La presentación vecinal indicaba que su objeto es que “el municipio cese en su accionar lesivo del derecho al ambiente sano y equilibrado consagrado en la Constitución Nacional, (art 41 CN), esto es, comprensivo del patrimonio natural y cultural, paisajístico, histórico y urbanístico, en definitiva, de la calidad de vida de los vecinos del barrio”, a la par que agregaba que “bajo la forma de “autorización de visación de planos”, “actas acuerdo”, “actas compromiso”, etc. amparándose en otras figuras normativas como Parcelas Atípicas (8256- art. 13° inc c), Áreas Especiales o incrementos de edificabilidad del 25% por cloacas (8256, art. 26), con contraprestaciones calculadas por la ordenanza 11272/07 de Obras Complementarias se ha permitido la autorización de “excepciones”, la gran mayoría por decreto. Estos configurarían los supuestos en que se habrían autorizado los proyectos en el barrio de Villa Belgrano, y que han constituido hasta ahora la herramienta “legal”, no legítima, para instrumentar y justificar esa diferencia de tratamiento con relación a los vecinos comunes”.

