La imagen del oficialismo después de medio año de gestión sumó adhesiones por arriba de su desempeño electoral de 2019

El presidente Alberto Fernández cumplió el pasado 10 de junio, seis meses de gestión y el Frente de Todos, un año desde su conformación como coalición electoral, lo cual amerita un repaso de las encuestas nacionales que reportaron tendencias luego de nuestra síntesis de mayo.

Recordemos que, sobre mediciones comparables, teníamos para el gobierno nacional un promedio de imagen positiva del 69,2% vs una negativa de 23,2%. Así, incorporando al promedio las encuestas que no teníamos disponibles en nuestro anterior posteo de este tema, vemos que el 31 de mayo la consultora CEOP publicó su estudio más reciente, que arrojaba casi 79% de imagen positiva para Alberto Fernández vs 19% de negativa y 2,2% de ns/nc (ver Gráfico 1). La valoración replicaba el mismo patrón visible en la variable de éxito percibido de la cuarentena: casi 80% de muy/bastante, vs 18,4% de poco/nada y casi 2% de ns/nc (Ver Gráfico 2). En síntesis, esa medición de cierre de mayo mantenía al presidente en niveles muy altos.

GRÁFICO 1.

GRÁFICO 2.

En sentido contrario, como viene ocurriendo desde toda la serie longitudinal, la consultora Synopsis reportó pocos días antes del fin de mayo la calificación más baja de todas las consultoras para Fernández: 48,1% de positiva vs 31% de negativa, claramente desviada respecto al resto de las mediciones. En tanto, según la encuesta realizada por la consultora Métrica Digital, el presidente alcanza una imagen positiva de 56,3%, una neutra de 16,1% y una negativa de 24,3% (ver Gráfico 3).

GRÁFICO 3

A su turno, la consultora CIGP presentó a principios de junio su medición final de mayo: realizada sobre una muestra de 1.029 casos relevados de manera mixta (online y telefónica IVR), arrojó 64,44% de imagen positiva vs 15,16% de negativa para el presidente, con casi 19% de regular y 1,46% de ns/nc (ver Gráfico 4).

GRÁFICO 4.

Al igual que veíamos en el estudio de CEOP, también aquí la imagen del positiva del presidente está alineada con el acuerdo respecto a la cuarentena: 63,34% apoya las medidas, en el mismo orden de magnitud de la calificación favorable de Fernández (64,44%), mientras que 24,34% se muestra en desacuerdo y 11,44% se ubica en una posición intermedia; casi 1% ns/nc (Ver Gráfico 5). Las diferencias entre ambos acompañamientos no son estadísticamente significativas, lo que viene a confirmar la correlación positiva entre ambas variables.

GRÁFICO 5.

La imagen de la gestión de gobierno de Alberto Fernández también ronda el 60% en la última medición de la consultora Dalessio/IROL-Berensztein: 35% muy buena y 25% de buena, vs 35% de negativa acumulada y 5% de ns/nc (Ver Gráfico 6). La serie evolutiva de esta encuesta muestra que a partir de marzo (mes a cuyo término se dispuso la cuarentena) la gestión siempre rozó el 60%, mientras que en el trimestre anterior rondaba el 50%.

GRÁFICO 6.

La consultora Rouvier & Asociados presentó la primera medición que abarca parte del mes de junio: arroja casi 66% de positiva vs 31,3% de negativa (ver Gráfico 7). Al igual que D´Alessio/IROL, se advierte claramente la bisagra desde marzo: antes de ese mes, la serie longitudinal mostraba una imagen positiva que oscilaba entre 55% y 60% (desde agosto de 2019 a febrero de 2020), mientras que desde la cuarentena supera el 65%, acercándose al 70% en el pico de la serie. La medición se realizó entre el 24 de mayo y el 2 de junio, sobre una muestra de 1.200 casos relevada de manera telefónica, con un error muestral de +/-2,8%. La imagen de gestión es similar: 65,7% positiva, 32,6% negativa.

GRÁFICO 7.

Finalmente, la encuesta nacional realizada entre el 30 de mayo y el 3 de junio por Aragón y González sobre una muestra de 3.000 casos efectivos relevados telefónicamente (vía CATI) arroja una calificación positiva del 62,3% para la gestión presidencial, una regular de 14,9% y una negativa de 21,6%, con 1,3% de ns/nc. La imagen de Fernández como dirigente repite el mismo patrón: 61,1% positiva, 16,8% regular y 19,2% negativa, con 2,9% de ns/nc. En este caso, la gestión de la pandemia logra una calificación aún superior: 77,% de positiva vs 17,8%, aquí sin la categoría de respuesta "regular", y 4,5% de ns/nc (ver Gráfico 8).

GRÁFICO 8.

En tanto, la medición de consultora Opina arroja 71% de calificación positiva para el presidente vs 27% de negativa, mientras que el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires reporta 69% vs 31%, respectivamente. En síntesis, tenemos 4 encuestas que trabajan con respuestas positivas, regulares y negativas: ese promedio arroja, en la variable imagen del presidente Alberto Fernández, 57,5% de positiva, 18,2% de regular y 22,4% de negativa; esto es, 9,26 puntos porcentuales más de imagen de lo que obtuvo como caudal electoral el 27-O-2019 (48,24%). Por otro lado, tenemos 5 encuestas que clasifican o agrupan las respuestas de manera polarizada, positiva vs negativa: en ese caso, el promedio da 68,9% vs 28,7%, es decir, 20,66 puntos porcentuales de imagen positiva por encima de su caudal en octubre pasado. En el primer caso, tenemos una media que está por debajo del promedio estimado en nuestro posteo anterior de este tema (69,2%), mientras que en el segundo se ubica en el mismo orden de magnitud. Finalmente, si tomamos las cinco encuestas más recientes, el promedio de imagen positiva es de 66,3%, también sin variaciones estadísticamente significativas con respecto al anterior.

Norman Berra (@berranorman) es encargado de Proyectos de Consultora Delfos. Regularmente publica en su Blog Clima de Opinión y en el sitio de la Consultora Delfos.

--

