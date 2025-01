[LA HORA DEL FERNÉ] Colapinto, el “niño mimado” de la F1

Cada aparición de Franco Colapinto hace galopar los corazones de los fanáticos de la Fórmula 1 (y también de los que no lo son) como Brad Pitt lo hace con las mujeres. El pibe de Pilar parece haber venido al mundo con dos dones abajo del abrazo: la mirada de galán y los reflejos más rápidos del “lejano oeste”. Cada vez que saca a relucir alguno de ellos se abren hasta las aguas del Atlántico para que pueda cruzarlo.

Las redes sociales de la F1 y los medios de comunicación mundiales brillaron este jueves como si fuera domingo y se disputara algunas de las tradicionales carreras de Mónaco o Monza. Likes y clics por doquier asfaltaron su salto de piloto de reserva de Williams a piloto de reserva de Alpine. En cualquier otro instante de la historia y con decenas de otros pilotos, sería una noticia menor. Pero está claro, que el argentino parece destinado para cosas mayores o, por lo menos, eso parece luego de sus primeras carreras.

Resulta impresionante el “feeling” con la hinchada global del “Circo de la F1” y las expectativas que generó entre los directivos y pilotos de distintos equipos. Hasta grandes campeones como Max Verstappen, Lewis Hamilton o Fernando Alonso han hablado de él para destacar sus cualidades y reclamar por su permanencia en la categoría. Todo, sin siquiera haber conseguido un podio.

Junto a él aparecen varios con parecida estrella para disputar el sitio más alto. Sin embargo, por ahora, eso puede suceder en la pista, pero no fuera de ella. Liam Lawson, el neceolandés que será compañero de equipo de Verstappen en Red Bull o Felipe Bortoletto, el brasileño campeón de la F2 que irá a Sauber / Audi llegan con chapa de grandes pilotos, pero sin el magnetismo del “más rápido del lejano oeste”. Lawson demostró la fortaleza mental de un All Black en las pruebas que disputó y una velocidad notable en la conducción. Bortoletto hizo todo su recorrido en las categorías menores con tanta prolijidad y contundencia, que también desembarca con luz propia. No son los únicos, hay que anotar también al italiano Kimi Antonelli que parece una bengala de la nueva F1, pero que por ahora llevó el Mercedes más afuera que adentro de la pista. A todos ellos, el pibe de Pilar los convierte en polvo fuera de los circuitos.

Justamente por eso, Colapinto parece ser un fenómeno que puede estar representando una nueva era. Para llegar a la F1 siempre hubo dos caminos: ser muy buen piloto o tener la billetera rebosante de dólares. Muchos muy buenos pilotos se quedaron en la puerta, porque, lamentablemente, hay lugar para sólo 20 titulares de entre 8 mil millones de habitantes que tiene la Tierra. Sin efectivo, dos argentinos, muy buenos pilotos también, como Norberto Fontana o José María “Pechito” López, se quedaron en las puertas de la F1. El pilarense arriba al asiento número 3 de Alpine con los dos atributos señalados, entre los que se encuentran patrocinantes como Mercado Libre y Globant -empresas de la nueva economía tecnológica y global-, y la petrolera YPF -reina de la vieja economía-. Pero le agrega que produce valor a partir de su imagen a la tradicional F1 que buscaba como renovarse, pero sin encontrarle la vuelta. Se trata de un tercer y potente atributo. Salvando las enormes distancias, sólo pueden encontrarse en la historia del último medio siglo de la F1 a dos pilotos con un carisma tan imponente: el brasileño Ayrton Senna y el canadiense Gilles Villeneuve. Ninguno de los dos tuvo a las redes sociales como aliados para su brillo, lo que lograron, lo consiguieron primero y siempre por sus hazañas arriba de sus autos. El pibe de Pilar, por el momento, logró su notoriedad más abajo que adentro del auto. Todos esperan que si logra un asiento titular también lo obtenga por sus logros en las pistas. Los dueños de la categoría, que midieron este atractivo extra, pidieron por su continuidad cuando Williams confirmó a la dupla Carlos Sainz – Alex Albon para 2025. Hasta el ex jefe de la F-1, el controvertido Bernie Ecclestone, que tuvo a Carlos Reutemann como piloto de equipo en Brabham, en los lejanos años ’70, hizo lobby por la nueva promesa nacional.

El que finalmente les dio el gusto a los popes de la F1, fue un “viejo lobo” de la categoría: Flavio Briatore. El italiano es genial y tramposo por partes iguales; seductor y cruel en elevado porcentaje; y rapidísimo y astuto en un micromundo donde no sólo son veloces los pilotos. Su fama es la de un director al que no le gusta “ni medio” que lo contradigan y con un “Yo” más alto que los 4805 metros del Monte Blanco, en Italia. Como los lobos, Briatore tiene un olfato privilegiado para los negocios y para descubrir grandes pilotos cuando nadie da un cospel por ellos. Tiene un prestigio bien ganado: fue el que descubrió y llevó a sus primeros dos títulos a Michael Schumacher, con Benetton en 1994 y 1995; y más tarde, al español Fernando Alonso, con Renault, en 2005 y 2006. Pasaron dos décadas de su último golpe. Quizá por eso, con 74 años, fue el que decidió ir a “todo o nada” por Colapinto. Se verá en poco tiempo si su apuesta por Alpine -que dejará los motores Renault y los sustituirá por Mercedes Benz en 2026- y el pibe de Pilar, pueden agrandar su leyenda.

Pese a todo lo dicho, Briatore por ahora sólo consiguió una pieza fuerte para su plan. Primero esperó que Williams bajara el precio de estrella de Hollywood que pedía por el “driver” de las Pampas. Dejó que la conservadora F1 mostrara su interés por la novedad venida desde Argentina, pero, al fin, moviera sus fichas para ratificar a los consagrados e hiciera lo previsible: Red Bull tenía a Yuki Tsunoda y Lawson como opciones para acompañar a Verstappen y se decantó por el neceolandés; y Sauber / Audi venía con Bortoletto en su escuela y lo ratificó en el segundo asiento de la escudería. Nada nuevo. El italiano aprovechó que el australiano Jack Doohan, hijo del cinco veces campeón mundial de 500cc en motocilismo, Mick Doohan, venía de la escuela de Renault y le hizo un contrato por seis carreras para 2025, dejando al argentino sin posibilidad de seguir en la F1. Con ese toque, también “cerró” las bocas de los ejecutivos del Rombo que ponen millones en las categorías formativas. A fuego lento, el negocio de los británicos con Colapinto, al que no podían darle más que entrenamiento, se empezaba a escurrir como el agua y ya había perdido varios millones en el camino. Recién, frente a esa circunstancia, Briatore pasó a rescatarlo.

La jugada del italiano le permite esperar un final a dos puntas. Por un lado, Doohan no tiene los kilates del pibe de Pilar, pero llegó hasta el segundo Alpine y habrá que ver si la presión de perder la butaca lo potencia o lo hunde. Por el otro, si sucede lo segundo, nadie en Renault o Alpine podrá decir nada contra la posibilidad de que Colapinto sea el compañero de Pierre Gasly, cerrando la primera parte de una serie que promete nuevas temporadas. Una sola cuestión a tener en cuenta: en la F1 nada es seguro y, como en los cuentos, todo puede ocurrir.

Por ahora, lo único que salió mal es la fecha del gran anuncio: jueves 9 de enero. Todos hubieran imaginado que fuera el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Si hasta parece que el pibe de Pilar todavía cree en Melchor, Gaspar y Baltazar.

[LA HORA DEL FERNÉ es una columna dedicada a resaltar acontecimientos políticos y sociales ocurridos en Córdoba y el país, escrita a la hora del ferné vespertino].

