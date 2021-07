Juan Cruz Taborda Varela: “Carlos Hairabedian está en todos los capítulos de la historia de Córdoba”

Para Juan Cruz Taborda Varela, Carlos Hairabedian tiene dos cosas: una gran memoria y una vida vivida al límite. Ese cruce entre ser testigo de los grandes acontecimientos del pasado reciente y su gran capacidad por recordar con detalle fechas, lugares, personas y detalles, convierten al abogado penalista más famoso de Córdoba en una historia para contar. Taborda Varela, reconocido periodista de los SRT, lo sabía, por eso cuando Hairabedian le propuso que escribiera su biografía aceptó el desafío. Buscado ya está en las librerías y se presenta este jueves vía Zoom.

“Carlos sentía la necesidad de dejar plasmado por escrito lo que había sido su vida y me buscó a raíz de mis otros libros publicados. Yo ya lo había entrevistado varias veces y me parecía una vida para ser estacada. Era una historia que me interesaba escribir y que destaco aún más a partir del conocimiento en primera mano que tuve”, le cuenta Juan Cruz a ENREDACCIÓN. Sus otros títulos son La ley de la revolución: biografía política de Gustavo Roca (2016); El corazón sobre sus ruinas: crónica de una reforma que fue revolución (2018); y Ambidiestra. Historias de Córdoba por derecha y por izquierda (2021).

Dice que también es memorioso, pero que desde que pasó los 40 años algunos datos se le escapan. Por eso, el asombro ante la memoria de Hairabedian que, a sus 85, se mantiene intacta y se compara, ya que ambos fueron conductores de televisión: “En Barricada (programa de TV que conduce Hairabedian por Canal C) él se acordaba del nombre y los datos de seis invitados sin usar ninguna ayuda en papel, yo con suerte memorizaba uno”.

Además de los propios recuerdos, el relato se sustenta en el archivo que conserva el abogado. Son más de cincuenta años de trayectoria profesional y política expresados en recortes de diarios, notas en revistas y fotografías que decoran su estudio. Conversaron por más de treinta horas queriendo hacer de Buscado una lectura entretenida y con nada de bronces. “No es para homenajearlo sino para conocerlo y conocer la historia de Córdoba”, asegura Taborda Varela.

¿Por qué te interesa Carlos Hairabedian, qué lo hace distinto?

El personaje en sí. Estamos en Córdoba y acá no valoramos lo que tenemos, siendo que resulta muy interesante su recorrido y la diversidad de ámbitos de vida, desde su pertenencia en la comunidad armenia, su vida universitaria en los ‘50 y ‘60, la militancia política, su condición de juez cuando el país vivía una revolución en el ’73, la cárcel… Cada capítulo de la historia de Córdoba y Argentina lo tiene como cuasi protagonista y eso me parecía muy interesante.

¿Cuáles de los acontecimientos en los que estuvo involucrado trascenderá?

Cuando fue juez del caso de los cooperativistas que venían de Armstrong, provincia de Santa Fe a Córdoba sin ningún tipo de motivación política, solo para conocer detalles del cooperativismo en Colonia Caroya, y fueron acribillados por un patrullero de la policía. Se hizo cargo de esa situación de absoluta injusticia y, de algún modo, permitió conocer la verdad, en vez de decir “me abro”. Por eso terminó en la cárcel después. Ese caso es importante para entender a Córdoba y el valor que le puso Hairabedian a su rol en la Justicia.

Por otra parte, hay muchos prejuicios de la sociedad sobre los abogados penalistas. Se piensa que por ser el abogado de un asesino, lo defiende o son lo mismo, cuando en realidad son defensores de la Constitución. Gracias a Hairabedian pude comprender que lo que hacen es defender los Derechos Humanos más básicos y las garantías constitucionales que nos asisten a todos, seamos inocente o culpables.

¿Que no sabías que te sorprendió?

Muchísimo. Todo en la vida de Hairabedian está cruzado y eso es fantástico, sobre todo para quienes nos gusta la historia. Por ejemplo, en una de las fotos que tiene en su estudio, son dos hombres apuntando a dos mujeres, una de ellas es una militante montonera y es la hermana de Chicha Osorio, la referente de la moda y creadora de la escuela de modelos de Córdoba.

Otra, en su carrera de periodista, hizo un programa de deportes con Víctor Brizuela, y se llevaban muy mal, discutían al aire. Hasta que una noche a la salida del canal, Brizuela y su hermano lo agarraron a piñas. Al día siguiente, tenía que rendir una materia en la Facultad de Derecho y el profesor titular que le toma el examen es Hugo Vaca Narvaja, uno de los primeros asesinados por la Dictadura Militar acá. Que pase eso, habla de Córdoba, somos una aldea muy pequeña.

Editaste otros libros periodísticos ¿hay poco lugar en los medios para las historias?

Completamente. A mí me gusta contar el pasado en la medida en que sea un punto de partida para comprender el presente. Y los títulos que escribí no son de historia, son libros periodísticos que se basan en la historia. En Córdoba no hay lugar para comprendernos ni conocernos, siendo que no solo es necesario sino que además es entretenido. No me deja de sorprender que cada vez que cuento alguna historia, buena parte de las personas diga que no la sabía. Pero en algún punto tampoco me sorprende tanto porque los cordobeses no le hacemos honor a nuestra historia, para bien o para mal, y es un serio problema que tiene la provincia.

Después de investigar y escribir Buscado, ¿qué nueva historia te quedó dando vueltas?

Me pasa, de hecho Ambidiestra es el resultado de las historias que se desprendieron de los dos primeros libros. A este todavía no lo terminé de madurar, se publicó hace menos de un mes, no hemos hecho la presentación y en la charla con lectores, en las devoluciones, la obra termina de tomar su real magnitud. Pero a priori ya hay una que me interesa sobre la familia Bermann Barrancos. Claudio Bermann fue compañero de cárcel de Hairabedian, un tipo que se la bancó frente a los militares admitiendo que era judío.

¿Las vidas que hacen historia son vividas al límite?

Sí, por eso en el prólogo destaco que la memoria de Hairabedian es realmente maravillosa y que por el valor que tiene no puede quedar encriptada en su cabeza, ese registro hay que hacerlo público. Pero si esa vida hubiera sido ordenada, tranquila y sin demasiadas curvas, no valdría de mucho esa memoria.

PARA AGENDAR

Presentación virtual del libro “Buscado. Una vida al límite. Biografía de Carlos Hairabedian” (2021, El Emporio).

Con la participación del autor Juan Cruz Taborda Varela y el abogado Hairabedian. Acompañan la escritora Reyna Carranza y el juez Jaime Díaz Gavier.

Modera Tamara Sternberg.

Jueves 15 de julio, a las 20 horas.

Información para unirse a la reunión de Google Meet

Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/msg-akgd-ceq

