Juan Brussino: “Va a ser un partido diferente”

Juan Brussino es meticuloso. El base de Quimsa mide las palabras. Asegura que “tenemos que saber que va a ser otro partido, totalmente diferente. También, que tenemos que jugar los 40 minutos muy parecido al plan de juego del tercer partido”.

Confiesa que para no desenfocarse de la final, hay que confiar en el equipo y en el plan de juego y no pensar en el futuro. “Hay que pensar en el presente, disfrutar el momento”.

La entrevista se realiza en el hotel Quorum, donde está alojado el quipo santiagueño. La serie final de la Liga Nacional 2021/2022 la gana Quimsa sobre Instituto por 2 a 1.

¿Cómo ves el cuarto juego?

Va a ser otra historia. Ellos van a salir a reaccionar, a buscarnos un poco más, ya sea desde lo físico, desde ser un poco más agresivos. Nosotros esperemos estar conscientes de eso, estar precavidos y saber que va a ser otro partido, totalmente diferente, que tenemos que jugar los 40 minutos muy parecido al plan que de juego del tercero. Seguro hay cosas para mejorar, cosas para revisar que seguiremos ajustando por el hecho de respetar al rival y estar precavidos.

¿El tercer juego se dio dentro del plan que ustedes tenían o supieron aprovechar las oportunidades que Instituto les dio a partir de lo emocional?

Fue un conjunto de situaciones que hicieron que nuestro plan de juego sea exitoso. Nosotros en ningún momento nos salimos de lo planeado. No esperábamos esta diferencia durante todo el partido, pero sabíamos de que si cumplíamos el plan y estábamos atentos y solidarios y jugando en equipo, teníamos grandes chances de ganar por el hecho de haber corregido situaciones que en el segundo partido no nos habían dejado sentir cómodos. El volver a sentirnos como equipo y recordar un poco lo que fue todo el año el juego de nosotros hizo que aparezcan las ganas de combatir, de luchar, de no dar ninguna por vencida. Eso nos abrió un camino a la victoria durante gran parte del partido y se vio un básquet muy bueno de Quimsa.

¿Sintieron que Instituto los había corrido del estilo e identidad que tienen, en los partidos jugados en Santiago?

Ni hablar. En el segundo nos jugaron agresivamente en defensa y después, en ataque, tomaron tiros claros, solos, que no erraron y eso hizo que nosotros entremos en una vorágine durante gran parte del segundo tiempo. Más allá de alguna reacción o de un acercamiento en el resultado y no en el juego, hizo que ellos hasta el final estén con esa duda. Mientras que en el tercer partido, en ningún momento, ni en el juego ni en el resultado, ellos pudieron acercarse. Eso habla de la concentración que tuvimos los 40 minutos. Pero como decía recién: El primer partido fue una historia; el segundo otra; y el tercero otra. Y ahora queda la historia del cuarto partido, enfocarnos en eso, en ajustar los detalles y tener muy claro el plan de juego, más estar atentos a lo que ellos puedan plantear nuevo o salir a buscar, que es lo que creo que va a pasar.

¿Creés que pueden ganar el título acá en Córdoba?

Creo en el equipo, creo en el cuerpo técnico, creo en el plan de juego que podemos implementar y que lo podemos hacer bien. Después, cuestiones del resultado, cuestiones de básquet, hay que ver lo que pasa en ese momento y en el partido. No quiero anticiparme a nada. Si creo que tenemos que estar convencidos que cuando seguimos un plan de juego, jugamos juntos y solidarios y enfocados, pueden pasar muy buenas cosas. Ojalá que el resultado final sea una victoria y sino buscaremos cerrar la serie en Santiago. Esto es largo.

EL CUARTO PARTIDO

Se juega este jueves 9/6, a las 20:00, en el Ángel Sandrín.

COBERTURA

VER Victoriano, DT de Instituto: “Tuvo mucha influencia no saber manejar las emociones”.

VER González, el DT de Quimsa: “Fuimos efectivos y siempre aprovechamos los momentos justos”.

VER La noche de un tal Anderson: Quimsa dominó a Instituto y quedó match point.

VER La final de la Liga: Instituto y Quimsa juegan un partido clave.

VER Loku Cuello: “No hay un favorito claro en esta serie final”.

VER Sebastián González, DT de Quimsa: “Empezar la serie ganando, está bueno”.

VER Partidazo en Santiago: Instituto estuvo a un paso de “robar” el primer punto.

VER La Final de la Liga: Cómo juega Quimsa, el rival de Instituto.

VER La Final de la Liga Nacional: Los horarios y por dónde ver los partidos.

VER Gastón Whelan: “La clave va a pasar por la defensa, en bajarle el goleo a Quimsa”.

—