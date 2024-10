Jesús María: Llaryora se diferenció de la política económica de Milei

El gobernador Martín Llaryora se diferenció este viernes, en Jesús María, durante el acto para suscribir un convenio con el intendente local Federico Zárate (JxC) para la ejecución de la Nueva Planta de Captación y Distribución de Agua potable de la localidad, de la política económica del gobierno nacional. “Córdoba es la muestra de que se puede gobernar con superávit, primario y fiscal, hacer un programa económico, desarrollar obras y traer progreso, trabajando en conjunto, lo privado y lo público, también siendo de distintos partidos políticos, y teniendo un solo objetivo que es generar trabajo”, afirmó el mandatario provincial.

Miley puso en marcha, apenas asumió el pasado 10 de diciembre de 2023, un programa económico que generó una fuerte recesión, hizo caer los ingresos de trabajadores y jubilados, produjo un aumento de 10 puntos en la pobreza, disparó una profunda crisis del sector industrial, eliminó la obra pública, y disparó un ajuste del sector público.

El discurso del mandatario provincial fue más de contraste con el plano nacional que de definiciones contundentes, pero marcó las zonas donde hay diferencias (obra pública y producción). Cabe recordar, que los diputados nacionales del oficialismo provincial se expresaron esta semana contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, y el propio Llaryora defendió a la educación como herramienta de progreso y ascenso social.

En tanto, este viernes, afirmó que “necesitamos que el Gobierno Nacional convoque a una mesa de diálogo urgente, porque este tema necesita una salida, y a esa salida la deben construir quienes gobiernan porque tienen una responsabilidad mayor; y si necesitan que los gobernadores participemos, allí estaremos, pero tenemos que destrabar este conflicto”.

También advirtió que el conflicto no terminó con el veto y pidió acercar posiciones, ya que el Presupuesto educativo previsto por el Ejecutivo para 2025 es la mitad de lo solicitado por las universidades.

“Yo me comprometí con todos ustedes a que las obras no paren y que se terminen. Ustedes son la puerta de ingreso del norte y saben que me propuse que toda esta región, y también especialmente el norte, tuviera una reparación histórica”, sostuvo el gobernador en la principal ciudad de esa región de la Provincia.

El acuerdo que firmó con el intendente Zárate es por una inversión de 700 millones de pesos que forma parte del Fondo Complementario para Municipios y Comunas (FOCOM) y permitirá mejorar la calidad del agua potable en Jesús María.

Zárate explicó que la obra de agua beneficiará a nueve barrios que comprende a 2.800 viviendas y abarca a 11.200 familias del departamento Colón. ”Para que tomen dimensión del significado de la obra es el 26% de nuestra población, realmente viene a dar una impronta de crecimiento fundamental”, cerró.

Luego, Llaryora oficializó la entrega de aportes por 30 millones de pesos a la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, que serán destinados a la ejecución de la plaza inclusiva Altos de Caroya; a la par que anunció el envío de un aporte de 30 millones de pesos para la ejecución del destacamento de bomberos voluntarios de Colonia Caroya; y otro de 114 millones de pesos para llevar agua potable a la localidad de Colonia Vicente Aguero.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.