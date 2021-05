Javier Bee Sellares: "La digitalización de trámites municipales se debe acompañar con atención al público"

El dirigente de la UCR, Javier Bee Sellares criticó ayer a la Municipalidad de Córdoba y dijo que "si bien el proceso de digitalización de trámites trae beneficios para el vecino de la ciudad de Córdoba, en el actual contexto de pandemia y ante el gran porcentaje de cordobeses que padecen una difícil situación socioeconómica, es desacertado no acompañar este proceso con atención al público, en especial para los adultos mayores que necesitan ayuda por parte del Municipio".

A través de un comunicado de prensa, Bee Sellares expresó que "las actas, llamadas comúnmente partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, sólo se pueden solicitar a través de Ciudadano Digital (CIDI) y en ninguna oficina del Registro Civil se atiende sin turno previo y no se pueden solicitar partidas".

Agregó que "quizás por eso exista un atraso en la entrega de unas 4 mil partidas. En el caso de no contar con todos los datos completos, las demoras superan los 30 días y en muchos casos se solicitan más datos y se debe reiterar el pedido".

Explicó el dirigente radical y ex legislador provincial que "para tener una idea, en 2019 hubo 172.363 solicitudes de actas/partidas pagadas y 27.970 solicitudes de actas/partidas exentas".

Luego dnunció que "el edificio donde hoy se ubica el Registro Civil central no tiene espacio suficiente, por tal motivo, el archivo que tiene a cargo la custodia de los libros no se mudó en su totalidad desde la sede de Avenida Colón y no está garantizada la guarda de los mismos. Además, cualquier ciudadano puede solicitar un acta de otra persona sin ningún impedimento, lo cual es muy grave”.

Por último , planteó que "el Municipio buscó instalar una solución sin sentar las bases necesarias como es la digitalización de los libros, y al mismo tiempo asumió que la gente ya sabe cómo gestionar su partida o que todos tienen computadora con Internet. Pero muchos ciudadanos no poseen acceso a la red y lo tienen que resolver como pueden".

