Inseguridad en Villa Allende: La interna entre Milei y Villarruel hundió el proyecto para cerrar las calles con rejas

En una ofensiva relámpago, la diputada nacional Lilia Lemoine, una de las “espadas” del presidente ultraderechista, Javier Milei, hundió el proyecto de cerrar calles en horario nocturno para enfrentar la inseguridad en Villa Allende. Ocurrió en el marco de la interna entre el presidente y su vice, la nacionalista de derecha, Victoria Villarruel, y de la disputa cultural entre el anarco-liberalismo y el populismo de centro-izquierda. “Hoy el intendente (Pablo Cornet -Pro-) metió un proyecto para meter toque de queda y cerrar las calles del pueblo de Villa Allende. Y a (la vicepresidenta Victoria) Villarruel que vino a revolear el poncho y domar bombillas, que se conecte a la realidad un minuto… se paseó con el tipo (por el intendente Cornet) por todos lados”, posteó el fin de semana en la Red X. Y luego apuntó: “Este martes van a votar un proyecto CASTROCHAVISTA en Villa Allende, Córdoba. Pretenden cerrar calles con portones y decretar toque de queda de 22 a 06. ¿(Cornet) Quién sos, (Nicolás) Maduro? Encima para pagar todo eso, van a endeudar al municipio. Ayudemos a los vecinos de Villa Allende (…)”.

Sucedió lo previsible: El intendente Cornet, un hombre del Pro, pero cercano a la administración libertaria y sobrino del presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, frenó, puso marcha atrás y ensayó una desprolija retirada. Para hacerlo, pidió la suspensión del tratamiento de la iniciativa en el Concejo Deliberante, que estaba prevista para este martes 14 de enero, y que había ingresado al cuerpo deliberativo apenas 72 horas antes. Además, solicitó su postergación hasta el mes de marzo.

“No le damos de baja. Lo que propusimos es posponer el debate hasta que comiencen las sesiones ordinarias del Concejo. Fue algo que algunos vecinos, los menos politizados, nos habían planteado. Y nos pareció sensato”, dijo el jefe comunal ante los medios periodísticos para tratar de encubrir la huida.

Para concretarlo, a primera hora del lunes, la titular del Concejo Deliberante, María Teresa Riu Casaux de Vélez, y los concejales del Pro, le solicitaron a Cornet la postergación de la sesión: “Atento a la entidad y naturaleza del proyecto de referencia; encontrándonos en periodo estival y que el registro de oposición al mismo debe tener la mayor participación ciudadana posible; sugerimos se reconsidere el pedido de tratamiento en sesión extraordinaria y se difiera, el mismo, para el periodo de sesiones ordinarias a partir de marzo próximo”, plantearon.

Mientras que el intendente respondió un rato más tarde: “Que habiendo recibido la nota suscripta por usted (la titular del Concejo Deliberante) y concejales, solicitando que el tratamiento del proyecto de ordenanza “Programa Modelo de Prevención y Seguridad Vecinal de la Ciudad de Villa Allende” previsto para sesión de fecha 14 de enero, sea diferido para las sesiones ordinarias, manifiesto mi conformidad al pedido. (…) Se entiende que con el diferimiento se da respuesta a los vecinos que requerían mayor información del proyecto para tomar la decisión correcta en relación al Registro de Oposición que el mismo prevé”.

Cabe recordar que el proyecto de ordenanza proponía crear el “Programa Modelo de Prevención y Seguridad Vecinal de la Ciudad de Villa Allende” para cerrar con rejas, en horario nocturno -de 22 a 6 de la mañana-, las calles de la ciudad, con excepción de countries y barrios cerrados; disponía que los vecinos se hicieran cargo de los costos operativos de la medida; establecía una emergencia de seguridad por un año a partir de la sanción de la nueva normativa; y autorizaba la reestructuración de partidas presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que deberían efectuarse.

Cornet -a quién Lemoine trató de “liberticida”- y la vicepresidenta quedaron en soledad frente al audaz movimiento de Lemoine, a quien acompañó la diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce. La legisladora porteña es una de las dirigentes de la primera hora de La Libertad Avanza (LLA) y expresa el pensamiento del titular del Ejecutivo y de su hermana, Karina “La jefa” Milei. El detonante original de la jugada fue el viaje de Villarruel a Villa Allende para pasar unos días de vacaciones y sus encuentros con Cornet, junto a su aparición en el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María. Lemoine, que estaba de visita en Agua de Oro y Mina Clavero, anunció que viajaría hasta Villa Allende para apoyar a los vecinos. Lo hizo el sábado, donde un grupo de vecinos se convocó frente a la intendencia para reclamar contra la iniciativa del gobierno municipal.

Como es habitual en el herramental de la comunicación libertaria, todos los hechos se desarrollan en una especie de “Gran hermano político” en la Red X y luego se engordan a través de trolls y cuentas militantes. La disparidad de fuerzas entre el oficialismo libertario y las huestes de Villarruel y Cornet, más el perfil de la iniciativa que resultaba funcional al relato anarco-libertario, hicieron el resto.

En uno de los videos que subió Lemoine con el municipio de Villa Allende de fondo, afirma: “Nadie que defienda la vida, la libertad y la propiedad puede estar de acuerdo con que cierren las calles y pongan toque de queda. Es una locura”.

Por si no era suficiente, sumó otra idea clásica del discurso presidencial: “No se combate la inseguridad encerrando a los buenos y dejando a los malos afuera. Esto es un negocio de alguien”.

LOS POSTEOS DE LILIA

A media tarde del lunes, Lemoine escribió en X: “Ganamos”. Lo hizo a modo de cierre parcial del cruce con Villarruel y Cornet. Allí aseguró: “El intendente de Villa Allende dio de baja la sesión extraordinaria para encerrar a los vecinos, por esta vez, con María Celeste Ponce, ganamos. Pero es una batalla, no la guerra. En marzo vuelven. “El precio de La Libertad es la Eterna Vigilancia”. No podemos bajar la guardia porque tenemos gente que dice ser afín al presidente y, sin embargo, está del lado de los liberticidas. Y no se confundan, la vice pasó sus vacaciones en Villa Allende, no fue solo a Jesús María. ¡Ella misma subió fotos con el liberticida! Nuestros votantes ya la vieron”.

También dijo: “Ya escucharon al intendente liberticida, ahora escuchemos a los vecinos. Estemos alerta porque en marzo van a intentar pasarlo de nuevo. Si fuera algo serio no lo presentaban un viernes en extraordinarias para que salga un martes. Sobre todo, por el tipo de financiamiento q tiene”.

En otro posteo, señaló: ¿Posterga? No. No pueden hacer una cosa así. Nunca. Lo vamos a vigilar. A raíz de esto me entero que en Ituzaingó, el intendente de allí (que está enquistado en el poder hace más de 20 años) hizo lo mismo este año. Basta. Los que no deben circular son los delincuentes”.

La historia comenzó el viernes, mientras Lemoine viajaba a nuestra provincia: “Camino a Córdoba me entero que en Villa Allende hay un proyecto BIZARRO del intendente para encerrar a los vecinos y que la vice va de paseo a Jesús María; decido esquivarla, pero ayudar a los vecinos ¿qué encuentro? A la vice con el intendente liberticida. Y por más que medios como Perfil o Pagina12 (que antes le decían “Videlina”) la promocionen e inventen que ESTO ESTÁ ARMADO… ¡NO! simplemente la mina se equivoca sin mucho esfuerzo porque su corazón no está ni estuvo con La Libertad Avanza”.

Luego, el sábado, siguió: “Hoy el intendente metió un proyecto para meter toque de queda y cerrar las calles del pueblo de Villa Allende. Y a Villarruel que vino a revolear el poncho y domar bombillas, que se conecte a la realidad un minuto… se paseó con el tipo (por el intendente Cornet) por todos lados”, posteó el fin de semana en la Red X. Y luego apuntó: “Este martes van a votar un proyecto CASTROCHAVISTA en Villa Allende, Córdoba. Pretenden cerrar calles con portones y decretar toque de queda de 22 a 06. ¿(Cornet) Quién sos, (Nicolás) Maduro? Encima para pagar todo eso, van a endeudar al municipio. Ayudemos a los vecinos de Villa Allende…”.

Y sentada en un bar de la localidad del Gran Córdoba, terminó de bombardear la iniciativa: “Acá en Villa Allende, intentando comprender cómo es que se le ocurre al intendente un proyecto para convertir la ciudad en un barrio privado (con fondos estatales). Pregunté a los comerciantes si había inseguridad… me miraron raro. Choreo con obra pública”.

