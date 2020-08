Ignacio Montoya Carlotto: “En el disco está la carga emotiva de los últimos años”

Ignacio Montoya Carlotto durmió la siesta, está de buen humor. Lo hace todos los días y hoy no iba a ser la excepción, al contrario. Para el pianista y compositor, cada 5 de agosto es especial y muy reflexivo. Es la fecha en que supo que era hijo de desaparecidos y el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “Es el aniversario, entre muchas comillas, de mi restitución”, dice desde su casa en Olavarría. “Recuperar la identidad significa que no la has tenido y yo creo que la identidad es una construcción diaria. Es una palabra que tiene que ver más con la mirada de quienes buscan, no sé si de la mía. Mi historia tiene que ver más con el reencuentro con las raíces biológicas y una cuestión de dónde sos, no de quién sos”, explica.

Una de las canciones de Inocencia repetida, el disco que acaba de lanzar con su Sep7eto, se llama “Agosto” y hace unas horas la presentó con un video. Al tema lo compuso pensando en aquel día de 2014.

Celebro el encuentro y celebro también la posibilidad de aprender algo que no sabía siquiera que existía, entre todas las cosas que no sabía que existían, pero que sin embargo llevaba a cuestas. — Ignacio Montoya Carlotto (@montoyacarlotto) August 5, 2020

“El álbum tiene la carga emotiva de los últimos años. Le noto cierta cosa contrapuesta entre lo que dice la música, que es algo más claro y luminoso, y los textos que narran historias fuertes, tanto mías como otras que me he encontrado de frente”, cuenta. Está muy conforme con el resultado, incluso lo considera su mejor trabajo hasta ahora. “Logré una síntesis de cosas que me gustan. La música y el texto en vez de ser cada vez más complejos, son más simples. Hay un nivel de metáfora, sin ser tan encriptada. Eso es interesante. Además, es autorreferencial, algo que antes no me había animado hacer. Hablo de cosas muy poderosas que me han pasado y me pasan”, se explaya.

Después de ocho títulos editados con sus distintas formaciones, es la primera vez que le cuesta decidirse por el título. “Creo que me costó porque es algo que me ha gustado tanto hacer, y sabía que al ponerle nombre, comenzaba la etapa de soltarlo. En alguno punto no lo quería soltar. También quería un título fuerte, porque lo que significan las canciones fuertes para mí. Y pensé en que aquel 5 de agosto perdí la inocencia que me quedaba. Entonces es una especie de oxímoron, porque la inocencia una vez que se pierde no se repite. Pero una la ve en lo demás, y yo la veo en mi hija Lola (4)”.

Es el segundo trabajo junto al septeto. Casi como anticipándose al futuro, lo grabaron los primeros días de enero. “Ensayamos entre las fiestas” -recuerda entre risas- “La otra opción era hacerlo tranquilos en marzo. ¡Menos mal que nos quedamos con la primera!”.

Desde el interior, su adentro

“Tengo una rutina muy parecida a la del resto del pueblo, que son bastantes estrictas. Entre ellas la siesta”, insiste con gracia. Se reconoce ordenado con los horarios: se levanta lo más temprano posible. Estudia a la mañana y a la tarde encuentra momentos para componer.

Los once temas de Inocencia repetida son de su autoría y comenta que su mecánica como compositor es escribir, borrar y volver a escribir. “He aprendido a no darme por vencido en las correcciones, tratando de no afecta a la esencia de la idea inicial, hasta escuchar lo que quería escuchar”, revela sobre su proceso creativo. Además, confiesa que si bien le gusta tanto tocar en vivo como entrar al estudio, el momento que más disfruta es la primera vez que toca una música que está escribiendo. “Cuando la saco de mi taller y la llevo al resto del grupo. Cuando todavía es bastante imperfecta. No hay nada mejor que ese instante, cuando la idea pasa de mi imaginación a algo que está sonando”.

“Para mí la música es una canilla donde puedo decir lo que me pasa. En ella encuentro la cantidad necesaria de metáforas. No soy un tipo muy directo para decir las cosas y en la música tampoco me gusta que se digan directamente. Además, las cosas que me han pasado no son tan simples como para contarlas como si fueran una situación más cotidiana”, se sincera.

Mientras espera que el cambio de fase por la pandemia en su localidad le permita volver a ensayar con la banda para poder presentar el disco, cada martes ofrece un show online desde su casa, sólo él con su piano.

