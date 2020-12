Histórico: con el voto de los tres representantes cordobeses, el Senado convirtió en ley el aborto

Con 38 votos a favor, 29 en contra, 1 abstención (de Guillermo Snopek, Frente de Todos, Jujuy, que en 2018 había votado negativamente). y 4 ausencias, el Senado Nacional convirtió en ley el proyecto de legalización del aborto. Los tres representantes cordobeses, Carlos Caserio (Frente de Todos), Ernesto Martínez (Frente Cívico, JxC) y Laura Rodríguez Machado (Pro, JxC) se expresaron a favor de la iniciativa del oficialismo. Una multitud siguió la sesión, que se extendió por doce horas, en plazas de pueblos y ciudades de todo el país.

El aborto seguro, legal y gratuito es ley.

A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral.

Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública.

La iniciativa permite la práctica del aborto hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

Además de Carlos Menem -internado- y José Alperovich -de licencia-, también se ausentaron dos “celestes”, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y la riojana Clara Vega (Mediar Argentina).

Finalmente, los cinco senadores que aparecían sin definición terminaron inclinándose por apoyar la iniciativa que legaliza el aborto. Se trata de los peronistas Sergio “Oso” Leavy, de Salta y Ernesto Kueidir, de Entre Ríos; la radical Stella Maris Olalla, también de Entre Ríos; la neuquina Lucila Crexell, MPN; y el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Otra de las sorpresas fue el catamarqueño Oscar Castillo (Frente Cívico y Social) que aparecía en el bloque de los celestes en la previa y terminó sufragando junto con el bloque verde.

Así, la Cámara tradicionalmente más conservadora del Congreso, que frenó hace dos años la misma iniciativa por 38 votos contra 31, logró esta vez darle luz verde a una ley que prioriza el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo por sobre las objeciones basadas en los preceptos constitucionales de defensa de la vida desde la concepción.

El suspenso sobre el resultado se mantuvo en el Senado hasta el último minuto y la opción por el "sí" al aborto se definió finalmente con el anuncio del oficialismo de que se vetaría parcialmente un artículo cuya interpretación sobre la alternativa del aborto después de la semana 14 de gestación era muy amplio.

El respaldo de los senadores del Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, y los del Frente de Todos Eduardo Kueider y Sergio Leavy, así como el de la neuquina opositora Lucila Crexell, se produjo a partir de esta definición del presidente Alberto Fernández que fue comunicada en el recinto por la senadora pampeana, Norma Durango, miembro informante del proyecto de mayoría.

Es un éxito también de las operadoras políticas del gobierno, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

La nueva ley, llevada al Congreso por el gobierno nacional, en línea con una de sus promesas de campaña, deja atrás una legislación de 99 años que castigaba con cuatro años de cárcel a las mujeres que abortaban y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.

Ahora, con la flamante normativa lograda tras al menos seis envíos fallidos de proyectos de ley similares en los últimos 15 años, las mujeres podrán interrumpir un embarazo sin temor de ir a prisión hasta la semana 14 y el sistema de salud público deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

La intervención del Papa Francisco, en la previa de la sesión, con un tuit en favor de "las dos vidas", y la apelación a la inconstitucionalidad, no logró consolidar el voto de los detractores de la legalización, que anunciaron que llevarían su demanda a la Justicia.

Entre los partidarios del "no" en el Senado, la mayoría fueron miembros de la coalición Juntos por el Cambio. De los 29 votos en contra, 17 fueron de opositores y 12 del Frente de Todos; mientras que entre los denominados "verdes" 26 fueron del FdT y 11 de JxC.

DEFINICIONES A FAVOR

* María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales). A favor. "En la situación actual, las criminalizadas son las mujeres pobres. Hay una política penal selectiva en la República Argentina que avanza contra las mujeres pobres", cuestionó.

* Jorge Taiana (Frente de Todos-Buenos Aires). A favor. "Hay que darle visibilidad y marco legal a algo que ya sucede, el aborto clandestino. Tenemos que sacar al país de 1921 (en alusión al Código Penal, sancionado hace 99 años). El Comité de los Derechos del niño de las Naciones Unidas instó a los estados, incluyendo a la Argentina, a garantizar el aborto seguro", planteó.

* Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio-Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A favor. "La interrupción voluntaria del embarazo no pertenece a ningún proyecto político, sino que es una única bandera de todas las mujeres", remarcó.

* Sergio Leavy (Frente de Todos-Salta). A favor. "Personalmente me opongo y odio el aborto pero no se trata de una situación de mi creencia sino de una situación que le compete a muchas mujeres", remarcó.

* Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino-Neuquén). A favor: "No cambié mi manera de pensar sobre el aborto. Cambié el enfoque. No es feminismo o religión. El aborto clandestino es una figura silenciosa que escribe páginas muy tristes”, señaló.

* Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio-Entre Ríos). A favor. "Mantener la prohibición no eliminará el tema clandestino que existe. Si se rechaza el aborto no habrá mejora en el sistema de salud", advirtió.

* Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio-Córdoba). A favor. "Una ley no obliga a abortar. No hay duda que actualmente existen los abortos en la Argentina, por cientos o por miles. La clandestinidad no ayuda a saber cuántos. Este debate se empezó a generar durante la presidencia de Mauricio Macri", afirmó.

MANIFESTACIONES EN CONTRA

* José Mayans (Frente de Todos, Formosa). En contra. "La vida se inicia a partir de la concepción y sé es niño hasta los 18, así dice la Convención de los Derechos del Niño que Argentina adopta. El Código Civil habla de que la vida es a partir de la concepción. Y hay trece provincias argentinas que basados en estos tratados internacionales tienen la defensa de la vida desde su concepción", recordó. Dijo también que "el aborto es la causal de muerte número 74 en la Nación. (...) El sistema de salud de las provincias tienen otras prioridades por las cuales se mueren más mujeres".

* María Clara del Valle Vega (La Rioja-Mediar Argentina). En contra. "No considero que el aborto legal, seguro y gratuito será la última etapa. Los que formamos parte del movimiento por las dos vidas, el Norte que es todo celeste, vamos a mantener nuestras convicciones", adelantó.

* Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio-Buenos Aires). En contra. "No hay 350 mil abortos por año en la Argentina, de piso, como dijo el ministro de Salud. Si hay 650.000 nacimientos, en ningún país del mundo los abortos son más del 50% de los nacimientos anuales", señaló.

* Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio-Tucumán). En contra. "Salga lo que salga en esta la votación esto no termina acá. Si este proyecto se convierte en ley será inconstitucional, absoluta y flagrantemente. Será un juez de la Nación el que termine resolviendo porque vamos a plantear la inconstitucionalidad", prometió.

* Dalmacio Mera (Frente de Todos-Catamarca). En contra. "Este proyecto no tiene en cuenta al niño por nacer, no lo menciona, ni lo reconoce", criticó.

OTRAS EXPRESIONES

LO HICIMOS LEY!!! 💚💚💚

