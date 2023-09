Habilitaciones irregulares a comercios del Cerro: Habla el vecino que las denunció hace cuatro años

La denuncia de un bombero destapó esta semana una compleja red de corrupción para otorgar habilitaciones truchas de bomberos en Córdoba Capital, Villa Carlos Paz y Montecristo. El caso es investigado por la fiscalía a cargo de Guillermo González. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2019, el arquitecto Arquímedes Federico, vecino del Cerro de las Rosas, ya había hecho una denuncia similar, pero de alcances aún mayores, sobre la existencia de habilitaciones comerciales y de servicios irregulares en su barrio. Lo hizo ante la Fiscalía Distrito 4 Turno 4, que en la actualidad se encuentra a cargo de Mónica Liliana Copello. El expediente que pedía investigar al intendente Ramón Mestre (hijo) y a sus funcionarios por estos hechos, duerme el sueño de los justos y no ha tenido ningún avance desde entonces. No es todo: Según la evidencia que continuó recolectando este vecino, la misma situación continuaba en la actualidad, ahora bajo la administración de Martín Llaryora.

Federico contó a ENREDACCIÓN que “presenté en el Fuero Penal una denuncia contra la gestión municipal de Ramón Mestre (EXP. 8974575) en la cual (páginas 14 y 32) hacía hincapié sobre habilitaciones ilegales. Dicha presentación recayó en la Fiscalía Distrito 4 Turno 4. Denuncia que al día de hoy nunca mostró avance alguno. La excusa que han esgrimido es “la falta de tiempo”. Vergonzoso”.

A su vez, cree que estos hechos podrían extenderse más allá de su barrio y entre distintas administraciones. Lo fundamenta en una serie de datos que revelan la probable magnitud del escándalo. Según un artículo publicado por La Mañana de Córdoba en 2006, en la Capital provincial, había 78.905 habilitaciones (de comercio, servicios e industria). La información había sido brindada por la Secretaría de Planificación, Finanzas y Desarrollo Económico y de la Subdirección de Sistemas de Información Empresarial de la Municipalidad de Córdoba. El arquitecto contrapone este dato con otros tres, tomados de la base de datos de la Municipalidad de Córdoba:

-Al 23-07-2019 había: 38.937 Habilitaciones.

-Al 13-07-2022: 24.356 Habilitaciones.

-Al 10-05-2023: 22.751 Habilitaciones.

“Según estos datos, Córdoba va al revés, en vez de tener más actividad económica, tiene menos. Pero la realidad es otra, el 43% de los locales que relevé en la avenida Luis de Tejeda, en base al registro de 2022, no tenían habilitación. Eso te prueba que la información que brinda la Municipalidad esconde información, no es real. Te preguntas, ¿qué está pasando acá? Y uno concluye que no es un problema del tipeador, acá hay corrupción”, reflexiona el arquitecto.

¿De qué modo lo comprobó?

En 2019, la gestión de Ramón Mestre (hijo) sube el listado de toda la ciudad a la Web. Luego, entra la actual administración de Martín Llaryora y lo baja. Al tiempo, en 2021, lo vuelven a subir, que es cuando aparece con las 24 mil habilitaciones. O sea, casi un 30% de lo que había 16 años atrás en Córdoba. ¡Sólo reconocen 24.000! Entonces, de esa base de datos que ellos publicaban, tomé la calle Luis de Tejeda, en donde había oficialmente 90 actividades registradas en 2022. ¿Qué hice? El 24, 25 y 26 de diciembre, a la tarde, me preparé los planos con todos los lotes de cada manzana y recorrí la Tejeda, subiendo y bajando. ¿Cuántas encontré? 160 actividades: 18 comercios, 1 consulado, 2 empresas, 37 de gastronomía… Eso te prueba que la información que brinda la Municipalidad, esconde información. No es real. Te preguntas ¿qué está pasando acá? Y uno concluye que no es un problema del tipeador, acá hay corrupción.

Arquímedes Federico es un miembro activo del centro vecinal del Cerro de las Rosas, un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad, y con protección patrimonial. Su existencia se encuentra en riesgo por la presión de los grandes desarrollos inmobiliarios y la instalación de grandes comercios y locales de servicios al margen de la normativa vigente. Federico es un especialista en desarrollo urbano y un estudioso de los problemas barriales. La entrevista se extiende casi toda la tarde, hasta entrada la noche. Cada afirmación tiene una base documental detrás. Un detalle: La investigación la hizo un hombre solo, sin la maquinaria administrativa del Estado y la Justicia.

“Pregunto: ¿Los inspectores qué inspeccionan? Hay locales que funcionan sin habilitación, y muchos que tienen habilitación… Pero si tomás la avenida Rafael Núñez, desde la subida del Cerro hasta la Mujer Urbana, te puedo asegurar que si ahí hay 100 establecimientos no residenciales uno cumple, todos los demás violan normativa de algún tipo. Desafío a los funcionarios de la Municipalidad a que vengan con un escribano y vamos a pasar frente a cada una de estas actividades y que me digan si cumplen o no con las normas de construcción que tienen que ver con el Código de Edificación”, plantea Federico.

¿Qué relevamiento hiciste del Cerro de las Rosas respecto de las habilitaciones comerciales?

Lo que pasa la historia arranca bastante atrás. Este tema de las habilitaciones tomo conocimiento de que el ambiente era mafioso en la época de Luis Juez. Un día haciendo trámites en la época en la que estaba en la profesión, alguien que conocía me hace señas y me invita a pasar a su oficina. Al cabo de un rato veo que tiene el escritorio y el piso lleno de expedientes. Le pregunto, ¿qué es eso?, y me responde: “Son trámites de habilitaciones que llevo yo. Todo lo que está atrás, es corrupto”. Fue el primer dato que tuve. Cuando empezamos a sufrir estos problemas en el barrio, con la llegada de los comercios que no tenían razón de ser porque las ordenanzas no lo permitían ni permiten, el tema se hizo presente nuevamente. Una aclaración: cuando hablo del barrio, me refiero a todo el Cerro, que es zona residencial F2, no a la avenida Rafael Núñez, que es F4, y se pueden instalar comercios o servicios a escala urbana. En todo el resto del barrio, todo tiene que ser a escala barrial, eso significa que son comercios cotidianos, de cercanía, la farmacia, la despensa, la panadería, el kiosco, la verdulería, esas cosas. No podés tener una clínica ni un banco acá adentro. Bueno, banco no hay, pero clínicas hay, son casi 110 las actividades referidas a la salud de todo tipo que la Municipalidad no las tiene registradas y el Colegio Médico sí. Porque tiene que tener la habilitación de ellos, porque es un ejercicio profesional. Es muy curioso. Lo más grave de toda esta historia, porque hay acuerdos dentro de la Municipalidad, es que normalmente el inmueble donde se instala la actividad no residencial está fuera de norma desde el punto de vista del Código de Edificación. A eso se le suman las ordenanzas que hacen a la ocupación del suelo, retiro de verde y todo lo demás. Pueden pasar dos cosas y me baso en las ordenanzas: Que el área de habilitación de negocios tiene que mandarle el pedido de información al área de obras privadas y no se lo manda. Ellos lo dan por bueno. Después hay instancias donde se agrava este descontrol.

¿Qué dice el Código de edificación, que no se respeta en estos casos?

No cumple con lo que dice la ordenanza. Este es un caso concreto, un restaurante ubicado en la Luis de Tejeda. Esta es la caratula del plano (muestra), ¿Qué dice atrás? “Lo edificado en parcela de referencia presenta las siguientes contravenciones: invasión retiro de verde con superficie cubierta de 136 metros cuadrados. En el retiro de verde no se puede construir una superficie cubierta. Invasión de ochava con superficie cubierta. Eso es invasión al espacio público. Superficie cubierta fuera de línea municipal, 11 metros cuadrados. Está sobre la vereda, invade el espacio público. Visuales al colindante. Superación del factor de ocupación del suelo en 201 metros cuadrados. Superación del factor de ocupación del terreno en casi 101 metros. Locales no abren a patio reglamentario. Locales sin iluminación y ventilación. Locales con iluminación y ventilación insuficiente. No cumple con servicios sanitarios según capacidad”. Le agregó más: Los techos que le construyeron desaguan a la vereda. Estos sinvergüenzas, que todavía están en el CPC -este expediente lleva la firma de Jorge Soria, director de Obras Privadas y Uso del Suelo-, dice que “no consta en autos queja de vecino alguno que pudiera sentirse afectado por las contravenciones en cuestión”. Entonces, le aprueban el plano como obra registrada, que no es final de obra. Ahí funciona un restaurante que no cumple con las normas que exige la norma de habilitación de negocios.

A causa de este estado calamitoso, en 2017, Mestre tenía lo que era los pedidos de informe. Hago un pedido, las actividades económicas en el área del barrio Cerro de las Rosas. ¿Qué me contestan? “Su pedido no puede ser respondido por no ser un pedido puntual. La Municipalidad de Córdoba no tiene informe procesado sobre las actividades económicas que se realizan en el barrio Cerro de las Rosas. Si usted tiene un pedido puntual, por favor la hace llegar por este medio y nosotros podemos reemplazar su anterior pedido”.

Te comento, allá, cuando empiezo con todo este tema, estando Luis Juez, hablo con un funcionario del CPC, fuimos al área de economía, donde estaba la base de datos de las habilitaciones. Llevé un pendrive y me lo dieron. Me dieron de Argüello, pero ahí estaba lo del Cerro. Ahora, estos, varios años después me dijeron que no tenían ningún informe procesado sobre la actividad económica en el Cerro de las Rosas. Eso motivo que tuviera que hacer pedido por cada una de las actividades que yo tenía detectadas. Optaron por no responder. Entonces fui a la Justicia y tampoco me dio bola. Derecho a la Información cero. Así se manejan los buenos muchachos de la Municipalidad. Conclusión, en el Cerro, en 2019, tenías una actividad no barrial, ilegal, por cada 2 familias. Más de 800 negocios relevados. No digo que toda la administración de la Municipalidad sea corrupta. No digo eso, pero es evidente que en este sector hay corrupción. Eso lo sabe el intendente y lo saben los secretarios que están a cargo.

¿Por qué concluye en eso?

Hay muchos ejemplos y datos, pero te cuento uno: El secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, cuando inauguraron el Microteatro (Luis de Tejeda 4565), vino a festejar algo que es ilegal, porque es una actividad que no está a escala barrial. Él como funcionario lo sabe. Salió publicado en La Voz del Interior.



Dice la crónica periodística de 2021, con la firma de Micaela Fe Lucero: “En la inauguración hay medios, gente del mundo del teatro, público en general y afectos. Miguel Siciliano, de la Secretaría de Gobierno, y Nadir Amin Nifury, de la Subsecretaría de Cooperativas, dijeron las primeras palabras ante el corte de cinta”.

EL MECANISMO DESDE 2018

Para Federico, el mecanismo, desde que saliera la primera cautelar de la Cámara 2° de la Justicia Provincial, es utilizar parte de la decisión judicial para ofrecer una vía alternativa, que permita abrir la actividad no residencial sin habilitación.

¿Cómo funciona?

La Justicia, cuando sacamos la cautelar a través del centro vecinal, dice que, con respecto a las habilitaciones, deberán respetar indefectiblemente las normas vigentes. Pero se da el caso curioso, que quien tiene que renovar la habilitación hoy lo puede hacer online. Pero mirá lo que dice: “La Dirección de Habilitación de Negocios -con el sello del CPC de Argüello-, le comunica a usted que debería cumplimentar los requisitos establecidos en la ordenanza 13139, en un plazo de 45 días hábiles”. Luego agrega: “Según lo requerido en amparo judicial de fecha 25/9/2018 debe presentar además de los requisitos generales establecidos en la ordenanza citada, los informes aprobatorios de las siguientes áreas: Planeamiento Urbano, séptimo piso del Palacio Municipal; evaluación de impacto ambiental, sexto piso; redes sanitarias y gas, octavo piso; patrimonio cultural, Cabildo Histórico”. ¿Cómo, el trámite no es online? Ahora nos echan la culpa a nosotros, pero te voy a decir por qué piden eso. Acá, en la cautelar dice: “Requerir al municipio demandado que, en ejercicio de su poder de policía, intensifique sus facultades de control y fiscalización respecto a las actividades no residenciales, que se desarrollan en la zona involucrada, a los fines de evitar contravenciones a la normativa vigente y de aplicar las sanciones correspondientes para el caso de su comisión”. No dice nada que hay que pedir todo eso. Entonces, el que lo lee dirá: “Qué, me tengo que ir al Palacio municipal, al Cabildo, todo”. Y le deben responder: “Yo te lo puedo arreglar”. Entonces, trasladan la exigencia, para que digan que es culpa del centro vecinal, para que se pongan en contra del centro vecinal. La Justicia no les dijo que pidan nada, les dijo que cumplan con lo que estaba normado. Con haber puesto cumplimentar la ordenanza, se acabó la historia.

Fijate vos, en 2010, hay un documento de la secretaría de Desarrollo Urbano, Plan Director Urbano 2010-2020. Uno de los puntos es el programa de densificación urbana, documento preliminar. Analizan cada área de la ciudad de acuerdo a la ordenanza 8256, analizan zona F2, que es el Cerro sin la avenida Núñez. Afirma: “Esta zona incluye al barrio Cerro de las Rosas y Valle del Cerro, y no permite tipología colectiva de vivienda (departamentos). Actualmente se encuentra en un proceso acelerado de sustitución de las residencias de alto valor por edificios de uso mixto, predominantemente dedicados a servicios y actividades comerciales. De esta manera, el sector expulsa población residente y se está transformando paulatinamente en un área comercial y de servicio, cambiando el carácter que la misma normativa pretendía tutelar”. Lo dijo la Municipalidad, no lo dije yo.

