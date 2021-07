Golpe de escena: El argentino Grupo Werthein acordó con AT&T la compra de DirectTV en América Latina

El Grupo Werthein, de capitales nacionales y desarrollo regional y global, anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo para comprar la unidad de negocios Vrio Corp., de AT&T, que ofrece en 11 países de América Latina los servicios de contenido en vivo y on demand a través de DirecTV, SKY Brasil y DirecTV Go, una operación que recién se terminará de concretar “a principios de 2022”. Si bien no se conoció el monto de la operación, el diario El Cronista informó que la vendedora informó un cargo financiero de u$s 4100 millones en sus resultados.

De este modo, el grupo reingresa en el segmento de las telecomunicaciones, donde tuvo participación central en Telecom desde 2003, retirándose progresivamente a partir de 2011.

La particularidad es que se convierte en uno de los principales actores regionales de los negocios de la información, el entrenimiento y las comunicaciones.

“Grupo Werthein ha acordado adquirir, sujeto a las condiciones de cierre habituales, el 100% del capital de Vrio, una compañía líder de servicios de entretenimiento digital con 10,3 millones de suscriptores en 11 países de América Latina y el Caribe”, informaron las compañías en un comunicado conjunto.

Vrio distribuye contenidos de eventos deportivos internacionales y programación exclusiva a través de la marca SKY en Brasil y de DirecTV en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, mientras que DirecTV Go brinda acceso online a una variedad de programación en vivo y On Demand en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

“Nuestra visión del futuro será cuidar y potenciar las marcas líderes de entretenimiento, mantener su liderazgo y crecer en la propuesta de valor, invirtiendo en tecnología y contenidos, alineados con los hábitos de cada uno de nuestros suscriptores y especialmente, de las nuevas generaciones”, afirmó Darío Werthein, accionista del Grupo Werthein.

La infraestructura de Vrio incluye satélites y centros de transmisión de última generación, gracias a los cuales es posible entregar una gran variedad de contenidos a los hogares, en formato 4k.

Respecto del futuro de las operaciones que hoy se transmiten a través de Vrio, junto con otras inversiones como Torneos y Competencias en Argentina y WIN Sports en Colombia, “se transferirán al Grupo Werthein al cierre de la transacción”, aseguraron las empresas.

“Esta transacción nos permitirá profundizar aún más nuestro enfoque en invertir en la conectividad para los clientes”, expresó Lori Lee, directora ejecutiva de AT&T Latin America.

“Las compañías esperan que la transacción se cierre a principios de 2022. AT&T planea anunciar los resultados del segundo trimestre de 2021 mañana, jueves 22 de julio”, informaron.

Sobre el futuro de los trabajadores que actualmente se desempeñan en Vrio se aseguró que “comenzarán a formar parte del equipo de Grupo Werthein cuando se cierre la misma”.

Teniendo en cuenta esta transacción, AT&T clasificó a Vrio como “activo-para-laventa” al 30 de junio de 2021 y reportó dichos activos a valor razonable menos el costo de venta, lo que resultó en un deterioro de U$S 4.6 mil millones, incluidos U$S 2.1 mil millones relacionados con ajustes de conversión de moneda extranjera acumulada.

El Grupo Werthein es un holding privado con más de 100 años de trayectoria y presencia a nivel regional e internacional. Es una de las principales compañías de origen nacional.

León Werthein, primera generación de la familia, arribó al país en 1904 desde Besarabia, una región repartida en la actualidad entre Moldavia, Rumania y Ucrania. En 1917 fundó en Miguel Riglos, La Pampa, un almacén de ramos generales, que ha sido el origen del posterior desarrollo en manos de sus hijos -Gregorio, Elisa, Numo e Israel-, y las generaciones actuales.

Identificados con la W, los Werthein fueron dueños del Banco Mercantil Argentino y tuvieron participación en Telecom, a traves de Sofora, participación de la que se desprendieron desde 2011. También compraron en 2002, el Banco de Boston en sociedad con el sudafricano Standar Bank, para venderlo años después al ICBC.

Tiene varias líneas de negocios, (energía, bienes raíces, agroalimentos, alimento y bebidas, tecnología, salud, seguros, y ahora, nuevamente telecomunicaciones).

En agroalimentos opera a través de Gregorio, Numo y Noel Werthein, que tiene cinco unidades de negocio: ganadería, agricultura tradicional, especialidades agrícolas, y frutas e infusiones. “La compañía -dice su sitio Web- es propietaria y gestiona 8 establecimientos en distintas provincias. También se ha especializado en el desarrollo de genética bovina de alto nivel, desarollando su programa de mejoramiento en las principales razas vacunas”. Posee más de 82 mil hectáreas propias.