Giuliani: “El hambre y la pobreza no aparecen en la agenda electoral”

El Secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Córdoba, Federico Giuliani, junto a Silvia Alcoba, Coordinadora Provincial de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA) y Valeria Palacio, Secretaria de Acción Social de la CTA-A provincial, estuvieron en el Barrio San Martín de Río Cuarto.

Allí compartieron una Asamblea con la Brigada de Construcción “Los Guerreros” de la FeNaT. En ese sector se levanta el Centro Comunitario de la CTA Autónoma, un Salón de Usos Múltiples (SUM) para ser utilizado por el vecindario.

“Aquí y ahora estamos poniendo manos a la obra para transformar los planes sociales en trabajo genuino”, indicó Giuliani.

Añadió que “no se defiende lo que no se conoce y lo que no se hace con el esfuerzo colectivo. Por eso esta construcción que estamos llevando adelante perdurará con el tiempo, porque la hacemos con el sudor de nuestra frente. Vamos por Tierra, Techo y Trabajo. Este nuevo Centro Comunitario será transformador para el Barrio San Martín y su gente”.

Por último, afirmó que “los temas del hambre y la pobreza no aparecen en la agenda electoral de las principales fuerzas políticas. Seguimos discutiendo sobre los carpinchos y las fotos violando la cuarentena de uno y otro lado, mientras los dueños del poder real siguen acumulando riqueza a dos manos. Parece que no toman conciencia del mal humor de la gente. No hay plata que alcance, los merenderos y comedores comunitarios no dan abasto y toda la ayuda social que pueda venir del Estado es insuficiente. En el país de la carne, la leche y el pan, millones de compatriotas pasan hambre y son pobres”.

