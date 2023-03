Gabriela Estévez: “Si tienen un proyecto superador que compitan en elecciones libres sin proscripciones”

La diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos, Córdoba) aseguró este jueves, en relación a los fundamentos del fallo judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la llamada “Causa Vialidad”, que “si tienen un proyecto superador al kirchnerismo que se animen a competir en elecciones libres de cara a la sociedad, contrastando modelos, discutiendo ideas, haciéndose cargo del propio pasado y que el pueblo elija”.

Expresó que “los fundamentos del fallo ratifican aquello que venimos denunciando que el único objetivo de esta operación mediática, política y judicial es proscribir a la principal dirigente del peronismo”.

Estévez agregó que “la mafia judicial quiere elegir a los candidatos del oficialismo y reescribir la historia reciente. El fallo judicial contra Cristina es un fallo contra las políticas públicas que desarrollaron los gobiernos kirchneristas entre el 2003 y el 2015”.

En esa línea, dijo también que “quieren borrar de la memoria colectiva esos años felices en los que la Argentina alcanzó el pleno empleo, donde la riqueza se repartía en partes iguales entre capital y trabajo, donde se incluyó a millones de argentinos al sistema previsional y al sistema de protección social, donde la Argentina era pionera en el mundo en materia de Derechos Humanos y punta de lanza en la región en materia de ciencia y tecnología”.

La diputada kirchnerista planteó que “la pregunta del millón es dónde se escribió este fallo, si en la redacción de Clarín, en Villa La Angostura o en Lago Escondido. En definitiva, son los mismos actores de siempre, un entramado mafioso entre sectores del Poder Judicial, de la oposición, del poder económico concentrado, los medios hegemónicos y ex servicios de inteligencia”.

Más adelante, el documento señala que “lo que está en juego no es sólo la suerte de una dirigente política, la más importante del país, sino también la propia democracia. El pueblo tiene derecho a elegir a quienes mejor lo representen. La proscripción de Cristina nos retrotrae a los años más oscuros de nuestra historia, donde la mayoría del pueblo argentino no podía elegir a su líder, ni siquiera nombrarlo. Por eso decimos que no hay democracia plena con Cristina proscrita”.