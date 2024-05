[Opinión] Paro Nacional: Argentina hacia un país con desarrollo, producción y trabajo

(Por Pablo Tissera *) Son tiempos hostiles para quienes entendemos que la igualdad social es un parámetro ineludible a la hora de pensar una sociedad vivible en la que todos y todas quepan. Corren vientos neoliberales y neocoloniales que buscan un cambio de fondo en el devenir de nuestro estado-nación. El mega DNU 70/23, la Ley Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos, ya con media sanción en el Congreso, y la convocatoria a la firma del Pacto de Mayo el simbólico día 25, si avanzan marcarán un antes y un después en la vida del pueblo argentino, porque sellarán a fuego la política económica iniciada el 10 de Diciembre, y créanme que no será para mejor.

CONTEXTO

Los indicadores económicos del gobierno de Milei avalan lo último citado, es decir que venimos y muy probablemente iremos de peor en peor. Para el caso tomamos el estimador mensual de la actividad económica (EMAE) de fines de Abril brindado por el INDEC, el cual nos permite anticipar las tasas de variación del PBI, qué dice? que en Febrero del 2024 se registró una caída del 3,2% respecto del mismo mes de 2023, siendo el próximo informe del EMAE el próximo 22 de mayo que estima será más preocupante aún.

El enfriamiento de la economía, que busca el Déficit “0” vía brutal ajuste del gasto público, sumado a la baja del poder adquisitivo de los ingresos ciudadanos en contexto de estanflación, es decir de estancamiento de la economía con inflación, sí! se lo que me van a decir, que viene en baja, pero ojo! después de una tremenda devaluación del 118% impuesta el pasado 13 de Diciembre, que implicó una inflación acumulada del 51,6% en los tres primeros meses del actual gobierno nacional, que ahora baja pero repetimos: a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de las y los argentinos!!!, todo ello no hacen más que alejarnos del parámetro de la igualdad social, viendo día a día el aumento de la pobreza, la indigencia y la desocupación.

EL PARO NACIONAL

Las centrales obreras nucleadas en la CGT y las dos CTAs fueron las convocantes de un Paro Nacional este 9 de Mayo, con su correlato con movilización en la Ciudad de Córdoba y otros puntos de la provincia. El Paro Nacional es para decirle no al mega DNU, para decirle no a Ley Bases y para decirle no a la firma del Pacto de Mayo. La ciudadanía se expresó contra el pensamiento único que vuelve rondar por estos lados.

LA PROPUESTA NACIONAL Y POPULAR

La protesta viene acompañada de propuesta, y aquí nos queremos detener, porque el Movimiento Obrero Organizado acompaña una Agenda para un nuevo Contrato Social. Argentina hacia un país con desarrollo, producción y trabajo, que busca la construcción de una sociedad solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades.

Lejos del modelo neoliberal y neocolonial basado en un modelo de desarrollo extractivista, es decir no sólo agroexportador, sino que le debemos sumar la minería y la energía, en el que exportamos todo sin agregarle nada de valor en casa, por lo que sería con gran parte de la gente afuera, ¿no? ¡Bien! La propuesta popular del Movimiento Obrero Organizado retoma el sendero del desarrollo local y regional, haciendo hincapié en la promoción de la producción y el trabajo nacional.

Son 17 los puntos que se proponen para la firma de un nuevo contrato social, que refieren al trabajo. La educación, la salud, la política industrial, la seguridad social, la política internacional, al defensa nacional, la política energética, la protección del medio ambiente, el transporte, el sistema financiero, la reforma tributaria, el comercio exterior e interior, la coparticipación federal, el combate a la pobreza e indigencia, la seguridad y la vivienda.

TRABAJO Y EDUCACIÓN

Vamos a abordar dos de los 17 puntos propuestos.

En materia de Trabajo siempre asumiéndolo como el gran ordenador social, se busca una legislación laboral adecuada a las características de la sociedad actual afirmando los Convenios Colectivos por actividad como herramienta indispensable para ese cambio. Legislar siempre en el marco de la CN y su artículo 14 bis. Desarrollar una nueva normativa de accidentes de trabajo de carácter preventivo. Crear la Ley del Primer Empleo con beneficios impositivos a las pymes. Lucha contra el trabajo precario, la informalidad y el trabajo infantil.

Y si tomamos la Educación las propuestas son incentivar políticas activas que materialicen el desarrollo integral del sistema educativo con eje en la cultura del trabajo, el progreso, respetando la interculturalidad, la igualdad de oportunidades y la equidad de género. También programas que garanticen el acceso y la terminalidad educativa de todos los sectores sociales. Revitalizar las escuelas de formación técnica, entre otros aspectos.

POR UN ESTADO PRESENTE

Las propuestas entienden siempre al Estado en un rol activo y presente, emprendedor, defendiendo los intereses de las mayorías populares, y con un trabajo mancomunado con el sector sindical y el empresarial en pos del bien común. Les invitamos a dar pelea para que la tension imperante se resuelva en el Congreso y en las Calles en favor del pueblo.

* Pablo Tissera es dirigente cooperativista y presidente del Partido Solidario Córdoba.

