Córdoba: Sin Ley Bases y sin Pacto, el presidente celebrará el 25 de Mayo en el Cabildo

El presidente Javier Milei celebrará el 25 de Mayo con un acto en el Cabildo de Córdoba. Será el sábado, a partir de las 14:00, en una jornada que se presume estará cargada de tensión por las convocatorias gremiales a protestar contra la política económica que impulsa el mandatario libertario. El gobernador Martín Llaryora acompañará a Milei en el Cabildo. Fuentes oficiales de la Provincia indican que se trata de un acto institucional y que, por lo tanto, el gobernador estará presente. Previamente, Llaryora encabezará el acto central de la fecha patria en Río Cuarto, la capital alterna de la Provincia, en una actividad que está previsto se inicie a las 10 de la mañana.

VER Córdoba: Las dos CGT, las dos CTA y ATE se movilizarán contra Milei el sábado 25 de mayo.

Las fuerzas políticas y dirigentes cordobeses que responden al presidente ultraderechista, convocan a sus partidarios a la Plaza San Martín. El diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, anunció en su cuenta en Red X que, como manda la tradición, habrá chocolate con tortas fritas para conmemorar la Revolución de Mayo.

Milei llega a Córdoba en lo que será su sexto viaje dentro de Argentina. El presidente ha preferido sus travesías al exterior, donde ya lleva seis salidas y prevé dos más, a El Salvador, para la asunción de Nayib Bukele, y otra a Estados Unidos -que será su cuarta salida a ese país- para reunirse con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

VER En sus primeros cinco meses de gobierno, Milei viajó más al exterior que dentro de Argentina.

El único diálogo entre las administraciones provincial y nacional ha girado en torno a la seguridad y la organización. No hubo intercambios políticos sobre el sentido que el presidente le dará al acto. Fiel al estilo Milei, la Secretaría General de la Presidencia, que conduce su hermana Karina, está detrás de todos los movimientos y lo hace con total hermetismo.

Lo cierto es que el presidente intentará marcar la cancha nuevamente entre su gobierno y el resto del sistema político. A casi seis meses de iniciada su administración todavía no ha podido aprobar una sola ley en el Congreso. Todo indica que volverá denunciar la obstrucción opositora en el Congreso. Justamente, la Ley Bases está empantanada en el Senado y el oficialismo todavía no pudo emitir dictamen, pese a las modificaciones que ha aceptado incorporar. El transito lento de la Ley Bases lo ha dejado sin Pacto de Mayo, un acuerdo institucional que el presidente intentaba conseguir para tratar de enmarcar su presidencia y el rumbo del país hacía el futuro. Los 10 puntos que propuso, sin debate, proponen un país con un Estado mínimo, una apertura económica salvaje y una legislación laboral que apunta a bajar dramáticamente el costo laboral, entre otros puntos. Este acuerdo contaba con el apoyo de las mayoría de los gobernadores del Pro, la UCR y algunos partidos provinciales como las alianzas panperonistas de Córdoba, Salta y Misiones, y la oposición de los mandatarios peronistas, algunos de los cuáles, como Axel Kicillof (Buenos Aires) impulsan una propuesta de consensos en sentido contrario. Hay todavía un grupo de provincias que no se manifestaron sobre el famoso pacto.

Los 10 puntos del “Pacto de Mayo” propuestos por Milei, eran los siguientes:

-La inviolabilidad de la propiedad privada.

-El equilibrio fiscal innegociable.

-La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

-Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

-La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

-Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

-Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

-Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

-Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

-La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

El presidente llega a Córdoba con múltiples frentes abiertos. Entre ellos, se destacan la situación social (más de la mitad de los argentinos vive en situación de pobreza, una parte de los cuales ingresó en esa situación a partir de las medidas aplicadas desde diciembre del año pasado), la crisis económica (alta inflación, recesión, caída de salarios y jubilaciones, caída de la producción industrial, despidos, etc.) y las denuncias de gestión (por ejemplo, que hay 5 mil toneladas de alimentos sin distribuir a los comedores o por el uso de los recursos del Estado para desarrollar una agenda privada en su viaje a España). A ello, se le agrega la rebelión de los docentes, estatales y policías de Misiones que reclaman aumentos salariales de 100% para tratar de escapar a la situación de pobreza en la que han caído en los últimos meses. Lo particular de ese conflicto, es que la protesta pone en jaque el ajuste del gobierno misionero, afín al gobierno nacional que, para otorgar un aumento de esa magnitud, debería apartarse de esa política.

También aterrizará en medio del salto del dólar paralelo (la brecha con el oficial, pasó de casi 0% a 43% en cinco días), motivado por cuestiones políticas y económicas. El problema principal para el gobierno es que la presión devaluatoria intranquiliza los precios de la economía y puede frenar la tendencia descendente de la inflación, sostenida en el ancla de ingresos (salarios y jubilaciones) y la recesión disparada por el fuerte ajuste del gasto público. Anoche, en LN+, el presidente afirmó que el alza del dólar es producto de la política, esto es de la no aprobación de la Ley Bases.

VER El gobierno había informado a España que el viaje de Milei era “una visita privada”.

Su último show en el Luna Park y los fuegos de artificio arrojados en España, en la campaña electoral para las elecciones europeas, en apoyo al partido neofascista Vox, forman parte de su libreto comunicacional, que consiste en instalar temas y hechos alejados de aquellos que hoy tienen resultados negativos en política y economía. Asentado en que alrededor de la mitad de los argentinos tienen imagen positiva sobre su figura, el presidente sigue corriendo para adelante. Se lo permiten el apoyo general del bloque de centro-derecha, nucleado en Juntos por el Cambio y la mayor parte del sistema de partidos provinciales; y la Justicia, que todavía mira para el costado, habilitando, por inacción, una política económica radicalizada de signo neoliberal, desreguladora y de apertura de la economía, a partir de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como el 70/2023, con el que asume poderes legislativos y modifica decenas de leyes. Vale aclarar que este artefacto jurídico es considerado inconstitucional por los juristas más prestigiosos del país.

No hay que esperar este sábado grandes novedades en esa hoja de ruta. El escenario del Cabildo le permitirá montar un nuevo espectáculo político para resaltar su agenda conservadora, anti-política, anti-Estado y anti-socialista (en un sentido muy amplio) y, por supuesto, pro-mercado. Córdoba le brinda un escenario favorable, es una de las provincias donde cosechó más votos y donde hay muchos fieles de su causa.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.