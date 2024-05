En el Luna Park: Milei dijo que “si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos”

Con un fuerte discurso anti-política, anti-aborto, anti-Estado, y contra todas las fuerzas políticas que impulsan la intervención del Estado en la economía, el presidente Javier Milei presentó su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” (Editorial Planeta). Frente a un Luna Park repleto de sus seguidores, afirmó al hablar de la batalla cultural y la acción política, que “si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos”.

Volvió a criticar la intervención del Estado en la economía y, al presentar el libro, indicó que contiene las herramientas para “enfrentar al socialismo del Siglo XXI”, entre los que se encuentran “aquellos que quieren voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria”.

Frente a un país con más de 50% de pobreza, fuerte caída de la actividad económica, incremento de la desocupación, alta inflación, ajuste del gasto público, achicamiento del Estado, caída de los ingresos salariales y previsionales, y conflictos con España y algunos países latinoamericanos, el presidente montó un show autocelebratorio, en el que incluso cantó.

En su exposición, el mandatario habló sobre “la trampa neoclásica” y cuestionó a quienes plantean críticas hacia los monopolios empresariales, pero no hacen alusión al rol del Estado. “Le vamos a decir algo incómodo a los políticos. Es que en realidad los únicos monopolios que son malos, según la definición de Lord Coke que toma Adam Smith, es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad de ser la única para vender un producto en un lugar. Y si alguien violaba eso, le caía con toda la fuerza del Estado encima. Es decir, el monopolio es malo cuando el que está en el medio es el Estado, por lo tanto, el problema sigue siendo el maldito Estado”, apuntó.

Según interpretó, sus diferencias con la tradición de la Escuela de Chicago (neoclásica) es que dicha corriente considera que “el único elemento por el cual existe el Estado es porque estamos ante la presencia de fallos del mercado. Yo digo. Los fallos de mercado no existen. Si consideran que hay un fallo de mercado, les sugiero que revisen si no está la influencia del Estado. Porque si está la intervención del Estado, el problema no es el mercado, la gente, sino los políticos”.

Luego abordó la cuestión de la batalla cultural y la acción política. “Si nos quedamos en la batalla cultural, esto no funciona. Se necesitan los jugadores para que se mueva la pelota. En ese sentido, hay liberales que ya sea por envidia o por ser unos fracasados o incapaces se dedican a tirarle piedras a los propios. Te pasó a vos, me pasó a mi, nos pasa a todos los que decidimos meternos en el barro. Pero la realidad es que, si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos, porque lo que importa es tener el poder”, planteó.

ABORTO

También criticó a quienes impulsan y defienden el aborto legal, seguro y gratuito. Aseguró que ya se aplicaba durante el antiguo Egipto. “Es una agenda que tiene más de tres mil años y es una agenda totalmente asesina”.

Previamente, desarrolló la explicación del economista británico Thomas Malthus (1766-1834) sobre la ley de hierro de los salarios: “En la medida que el ingreso per capita subía la pasión de los sexos guiaba a la gente a tener más hijos, y cómo tenía más hijos la productividad marginal era decreciente y había un momento en donde eso encontraba un equilibrio. Y si la población se extendía más allá de ese lugar, entonces los salarios reales se destruían y la gente se moría de hambre. ¿Cómo se le ocurrió a Malthus corregir esto? Con control de natalidad, cuyas versiones modernas son los aborteros”.

QUIÉNES ESTABAN

Participaron del show los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Economía, Luis Caputo; y de Seguridad, Patricia Bullrich; y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni, y el diputado nacional, José Luis Espert. También estuvieron el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, el asesor no oficial Federico Sturzenegger y la diputada Lilia Lemoine, al igual que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

También llegaron hasta el Luna Park, el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, junto con los legisladores amarillos Hernán Lombardi y Diego Santilli, el libertario Alberto Benegas Lynch y los influencers Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.