Fútbol cordobés: Talleres es el más popular y por primera vez se ubica segundo el grupo que no es hincha de ninguno

Talleres, el único cordobés en la primera división del fútbol argentino, es el club más popular de Córdoba. Sin embargo, con 31% del total, se encuentra con la segunda peor cifra de fanáticos de las últimas dos décadas (45% en 2001; 29% en 2014; 34% en 2017; y 31% en 2021).

El segundo para sorpresa del Mundo Fútbol local no es Belgrano, sino el grupo que dice que no es de “ninguno” de los clubes cordobeses. Este segmento se encuentra en un virtual empate técnico con el de Talleres, ya que reúne 30% y la diferencia no es estadísticamente significativa. Es la primera vez en 20 años que la institución de Alberdi no es primera o segunda.

Justamente “La B” se encuentra tercera, con el 24 por ciento de los hinchas en la provincia de Córdoba. Belgrano ocupó el primer lugar en uno de los mejores momentos del equipo dirigido por el Ruso Ricardo Zielinski, en 2014, cuando el 33% de los cordobeses lo señalaban como el club de su preferencia, superando a “La T”, que en ese momento reunía apenas un 29% (su peor marca histórica). El de 2021 es su punto más bajo en el lapso medido (2001-2021).

Los datos surgen de una encuesta provincial que realizó la consultora Delfos entre el 8 y el 10 de mayo de 2021 en toda la provincia, con 1.183 casos, y técnica de recolección “directa, individual, telefónica por SMS y sistema Cati”. El mismo estudio de opinión pública fue realizado en 2001, 2014, y 2017.

Instituto figura en el cuarto lugar con el 6 por ciento de los seguidores. Y el Racing cordobés apenas suma el 1%. Se trata del peor resultado de ambas instituciones en los últimos 20 años.

Entre los ítems “Otro”, “No contesta” y “Ninguno”, el 38% de los habitantes de la provincia no sigue a ninguno de los cuadros históricos del fútbol provincial. Nunca, en estas dos décadas se observa un dato de estas características.

En la tabla histórica, Talleres fue 1° en el 2001, 2017 y 2021. En tanto, Belgrano, en 2014.

Los momentos en los que hubo mayor apoyo a los cuatro clubes grandes de Córdoba fue en 2001 (81%) y 2017 (82%). En la actualidad, los seguidores de estos equipos en conjunto tienen un volumen de 20 puntos porcentuales menos que en los dos años citados.

Sin duda los buenos momentos, coincidieron con picos de Talleres y Belgrano, que entre los dos sumaron 70% en 2001 y 69% en 2017. Mientras que ahora, en la medición de 2021, los dos clásicos rivales apenas acumulan 56% de seguidores. Se trata de la cifra más baja en 20 años.

Convergen distintos factores en esta situación, pero se pueden destacar tres:

– La pandemia de coronavirus impide la concurrencia de público a las canchas.

– La TV introduce en el imaginario social a los “grandes” nacionales y los grandes equipos europeos.

– Si bien Talleres desarrolló una campaña sobresaliente no lo hizo con figuras “populares”, o emblemáticas como, por ejemplo, el Cholo Guiñazú. A la par, Belgrano, e Instituto desarrollaron magras campañas en el fútbol de ascenso y Racing compite en la tercera división del fútbol argentino.

LA TABLA 2021

TALLERES: 31%

NINGUNO: 30%

BELGRANO: 24%

INSTITUTO: 6%

RACING DE CÓRDOBA: 1%

LA TABLA HISTÓRICA

—

