Furor en Paris por la llegada de Messi al PSG: Ya se venden camisetas con el número 30

En medio de una ciudad convulsionada, París Saint Germain oficializó la llegada de Lionel Messi, que firmará con la entidad francesa por los próximos dos años, con la opción de uno más de prórroga, según informó el club en su cuenta de la red social Twitter.

“El Paris Saint Germain está muy feliz en anunciar la firma de Leo Messi por un contrato de dos años, con un año suplementario en opción”, publicó PSG en su cuenta oficial.

Simultáneamente lanzó en sus redes sociales un video oficial en el que presentan a Messi y le desean fortuna al crack rosarino en su llegada al club de la capital francesa.

En tanto en su página web, PSG indicó que “el fichaje de Leo refuerza las aspiraciones del Paris Saint Germain, además de brindarle a los fieles hinchas del club no sólo una plantilla con un talento excepcional, sino también momentos de un fútbol increíble en los próximos años”.

En la misma página, Leo Messi indicó: “Estoy encantado de comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en el Paris Saint-Germain. Todo en el club coincide con mis ambiciones futbolísticas. Sé el talento de la plantilla y del cuerpo técnico. Estoy decidido a ayudar a construir algo especial para el club y los aficionados, y estoy deseando saltar al campo de juego del Parc des Princes”.

Al tiempo que Nasser Al-Khelaifi, presidente y director general del club, declaró: “Estoy encantado de que Lionel Messi haya elegido unirse al París Saint-Germain y estamos orgullosos de darle la bienvenida a él y a su familia a París. No ha ocultado su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel y ganando títulos, y naturalmente nuestra ambición como club es hacer lo mismo”.

“La incorporación de Leo a nuestra plantilla de clase mundial continúa con una ventana de transferencias muy estratégica y exitosa para el club. Dirigidos por nuestro extraordinario entrenador y su cuerpo técnico, espero que el equipo haga historia junto a nuestros aficionados de todo el mundo”, completó.

Asimismo, el club parisino subió fotografías en las que Messi posa en el estadio Parque de los Príncipes, donde PSG actúa como local, con la camiseta número 30, que es la que utilizará la “Pulga” en el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino y que usaba hasta el momento el cuarto arquero, Alexandre Letellier.

Messi llegó hoy a París para firmar el contrato con PSG, tras lo cual realizó la revisión médica, visitó el estadio Parque de los Príncipes y luego saludó a los fanáticos del equipo francés.

Mañana, a las 11 de Francia (6 de Argentina), Messi dará una conferencia de prensa en la que detallará los términos del acuerdo con PSG, se presentará formalmente y se informará cuándo debutará, con la posibilidad de que lo haga el sábado venidero cuando Paris Saint Germain reciba a Racing de Estrasburgo, a partir de las 16 de Argentina.

CAMISETA

El PSG hizo oficial que Messi llevará la camiseta número 30 y anunció que esa misma indumentaria, como una de color blanco, “ya está a la venta en línea”, con precios que van de los 82,99 a los 157,99 euros por unidad, de acuerdo con el talle solicitado.

PSG, que también tiene en sus filas a los argentinos Leandro Paredes (ex Boca Juniors), Angel Di María (ex Rosario Central) y Mauro Icardi (ex Inter de Italia), le otorgó la bienvenida a Messi colgando un video clip de presentación de casi 2 minutos, en donde se anuncia el arribo de “un nuevo trompo en París: Messi 2023”.

