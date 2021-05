Fernández, junto a Cristina y Massa, pidió a los jueces que "no usen sentencias" para favorecer candidatos

El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que "no va a haber tapa de los diarios ni sentencia judicial" que aparte al Gobierno en su camino de "poner de pie a la Argentina" y le dijo a los magistrados que "si quieren elegir un candidato, vayan y voten pero no usen la sentencias" para favorecerlos.

Aunque el motivo formal de la actividad que se realizó en el municipio bonaerense de Ensenada fue la presentación de un plan destinado a finalizar viviendas cuyas obras habían sido paralizadas desde el 2016, el jefe de Estado hizo especial referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y una nutrida representación de los sectores que integran el Frente de Todos, Fernández ponderó la "foto de unidad" de los que están "convencidos de lo que hay que hacer" y subrayó que "no va a haber tapa de diarios ni sentencia judicial" que los lleve a otro destino.

"Grábense esta foto, la foto de nuestra unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina, después de un tiempo en el que la endeudaron, la pusieron de rodillas, le quitaron la educación y la salud", señaló el primer mandatario.

En lo que se refiere al capítulo judicial y en clara referencia al fallo de la Corte Suprema contra el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial que suspendía las clases presenciales como una de las medidas para controlar la situación epidemiológica y sanitaria del Área Metropolitana (AMBA), Fernández consideró que se trató de una sentencia argumentativamente contradictoria que, en el fondo, busca "favorecer a los candidatos que les gustan" a los jueces.

El Presidente fue más allá y dijo que el problema no se reduce a la sentencia emanada desde el máximo tribunal y puso como ejemplo la reciente medida cautelar conseguida por las "corporaciones" contra la Prestación Básica Universal de las telecomunicaciones.

En ese sentido, dijo que cuando las empresas "no pueden" contra las decisiones gubernamentales, van a la justicia y encuentran magistrados "serviles" que "les dicen 'sí señor'".

"Le digo a la justicia basta, paremos. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada", señaló.

Respecto de la foto de unidad mostrada este mediodía, la confluencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un mismo escenario no se producía desde marzo último, cuando compartieron un acto en la ex ESMA con motivo del aniversario del golpe cívico-militar de 1976.

Ambos fueron acompañados por ministros y legisladores nacionales y provinciales, intendentes bonaerenses, dirigentes políticos y sindicales.

Las siguientes son las frases más salientes del discurso:

- "Esta es la foto de nuestra unidad".

- "Estoy en una provincia donde una gobernadora (en referencia a María Eugenia Vidal) se jactaba de no abrir mas hospitales y cerraba colegios".

- "El odio fue tan enorme que prefirieron dejar a los argentinos sin casa".

- "Hubo una Presidenta (en referencia a Cristina Fernández de Kirchner) que se ocupó de esos argentinos de los que el mercado jamás se ocupa".

- "Esto es algo que ideó Néstor, ejecutó Cristina y que yo vengo a terminar".

- "Poner más igualdad en la sociedad argentina, más derechos y cubrir más necesidades" (en referencia a los objetivos del espacio político).

- "Cuando los argumentos políticos tambalean, recurren a otras cosas, como dijo Axel, recurren a la Justicia" (en referencia a la oposición).

- "Lo que no puede hacer es usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan" (en referencia a la Justicia).

- "Con asombro veía ayer que un procurador dice no está probado que la circulación complica los contagios, mientras está encerrado en su casa y a la Procuración no va, como tampoco van a los tribunales porque la circulación contagia".

- "Los tribunales están cerrados porque no dejan trabajar".

- "Cuando toman estas decisiones no saben cuánto juegan con la vida de los argentinos" (en referencia a la sentencia de la Corte).

- "Yo hablo todos los días con epidemiólogos, me explican y lo vuelco en un decreto".

- "Es muy triste ver esa decrepitud (del derecho) firmada en una sentencia".

- "Dicen que el Gobierno abusa cuando toma decisiones".

- "Le digo a la justicia basta, paremos, han hecho mucho daño, el Estado de derecho necesita de una institucionalidad adecuada".

- "El último recurso que tiene un argentino cuando se ve avasallado es ir a los jueces, y si los jueces están al servicio de los poderosos entonces estamos en el peor de los mundos".

- "Hoy los diarios titulan que el Gobierno dijo que no respetará la sentencia (de la Corte). Estaba caducado (el DNU sobre el que se expidió), no causaba ningún efecto. Entonces, ¿por qué lo hicieron?. No hace falta que conteste".

- "Hay un DNU vigente y nadie lo ha cuestionado. No dijo nada el máximo tribunal del país (sobre el último DNU), porque opinó sobre una norma que no estaba vigente".

- "Cristina se cansó de ampliar derechos en la primera presidencia que tuvo, yo trato de seguir con esa lógica, todos nosotros hoy tenemos un tema antes que nada, que es que la pandemia nos cause el menor dolor posible, y cada decisión que tomamos es pensando en la salud de la Argentina".

- "Nadie nos va a hacer cambiar de idea, ni el fallo de un tribunal ni el titular de un diario".

