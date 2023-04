[Especial Elecciones] Perdió el MPN y Figueroa es el gobernador electo de Neuquén

El exvicegobernador, actual diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y candidato a gobernador de Neuquén por el partido Comunidad, Rolando Figueroa, se impuso este domingo con el 35,55% de los votos en las elecciones de la provincia de Neuquén, escrutadas el 96,87 por ciento de las mesas habilitadas.

El candidato oficialista que representa al MPN (Movimiento Popular Neuquino), el actual vicegobernador Marcos Koopmann, obtenía el 32,93% de los votos. Es la primera derrota del MPN desde 1962.

Los comicios para elegir gobernador, legisladores y autoridades municipales de algunas localidades de Neuquén cerraron con normalidad a las 18.

Un total de 546.166 neuquinos estuvieron habilitados para votar y elegir, entre seis candidatos, al nuevo gobernador de la provincia, a través de la modalidad de Boleta Única Electrónica (BUE).

Figueroa concurrió al comicio con el apoyo del Pro, el Frente Grande, el Partido Socialista, Desarrollo Ciudadano, Avanzar Neuquén, Arriba Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino, y el Frente Social por la Dignidad.

El Frente de Todos (FdT), que postuló a Ramón Ríoseco, obtuvo el 12,75%, y el candidato de Javier Milei, Carlos Eguía, alcanzaba casi el 8% de los sufragios.

Por su parte, el candidato a gobernador de Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) Marcos Koopmann, reconoció el triunfo de Figueroa, del partido Comunidad.

“El pueblo se expresa, vota, fue una polarización”, reconoció Koopmann en conferencia de prensa, y aseguró que “el MPN sigue de pie firme”. “No éramos los mejores cuando ganamos, tampoco somos los peores cuando perdimos. Vamos a seguir trabajando, no estamos caídos.Se trabajó muy bien, pero vamos a hacer una autocrítica”, amplió el dirigente.

Al caer en los comicios tras 60 años de hegemonía política del MPN, Koopmann dijo que “fue un día más en la historia democrática, el pueblo se expresa, el pueblo vota y quiero felicitar a los que han resultado ganadores, además de un reconocimiento al pueblo de la provincia de Neuquén”, dijo el actual vicegobernador.

Añadió que estimaba “llegar a los puntos que hemos llegado, el resultado final fue una polarización donde el resto de los proyectos quedaron muy atrás, sólo dos pudieron avanzar en la provincia de Neuquén”.

También, en clara alusión a Figueroa, afirmó que “somos o no somos del MPN; yo nací y crecí, me formé dentro del MPN y siempre mi ruta fue el MPN y no por no tener un resultado negativo mañana me voy a ir del MPN”.

“Se trabajó muy bien, estuvimos llevando adelante esta propuesta, esta elección fue producto de la polarización. Vamos a hacer una autocrítica, cuando uno comete errores hay que estudiar por qué se cometieron”, abundó.

