Eslovenia venció a Lituania y será rival de Argentina en los Juegos Olímpicos

El seleccionado de básquetbol de Eslovenia, con el astro Luka Doncic, superó como visitante a su par de Lituania, por 96 a 85, para adjudicarse el clasificatorio disputado en Kaunas y asegurarse una plaza en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde tendrá como primer rival a la Argentina.

El conjunto esloveno enfrentará al elenco del DT Sergio Hernández el lunes 26 de julio a las 13.40 de Japón (1.40 hora argentina), en partido correspondiente a la zona C del certamen que se llevará a cabo en Saitama.

En el Zalgirio Arena de Kaunas, el equipo dirigido por Aleksander Sekulic alcanzó un convincente triunfo en la final del hexagonal clasificatorio.

Doncic, actual astro de los Dallas Mavericks en la NBA, se erigió en la figura descollante del éxito de los balcánicos. El excompañero de Facundo Campazzo en Real Madrid contribuyó con 31 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes, en casi 34 minutos en cancha.

Por su lado, el escolta Vlatko Cancar (Denver Nuggets) colaboró con 18 unidades y 5 rebotes.

En el quinteto lituano, el pivote Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies) anotó 14 puntos y capturó 6 rebotes.

En tanto, en Split (Croacia), el conjunto brasileño se quedó a las puertas del pasaje a Tokio, al perder la definición con Alemania, por 75 a 64. En el combinado germano se lució el ala pivote Moritz Wagner (Orlando Magic), con una renta de 28 tantos, 6 rebotes y 3 recuperos. En el elenco brasileño no alcanzaron los 14 puntos y 4 rebotes del interno Anderson Varejao (Cleveland Cavaliers), según indicó FIBA.

Por su lado, en Belgrado, el representativo de Italia entregó el batacazo y eliminó a la local Serbia, al ganarle por 102-95. En el elenco italiano sobresalió el alero Achille Polonara (Baskonia), responsable de 22 tantos, 12 rebotes, 2 pases gol y 2 robos.

