En un escenario de máxima incertidumbre se trata la Ley Bases

El gobierno nacional pondrá en juego la gobernabilidad a partir de las 10:00, cuando comience el tratamiento en el Senado de la Ley Bases. Si esta norma puede tratarse, recién después se abordaría el Paquete Fiscal que reinstala el impuesto a las Ganancias a los trabajadores. No tiene asegurado el quórum de 37 senadores, luego que los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia llamaron a no dar quórum porque el gobierno no garantiza respetar los acuerdos. Sin embargo, como el radical Martín Lousteau anunció que dará quórum, el gobierno que dice contar con 36 legisladores, podría iniciar la sesión. Pese a ello, el escenario es de máxima incertidumbre.

La Ley Bases que desregula la economía y las relaciones laborales; impulsa la apertura y una mayor extranjerización de la economía; permite la privatización de empresas públicas y la eliminación de decenas de dependencias estatales; y promueve un régimen de inversiones que lesiona la soberanía nacional, no tiene el camino allanado y dependerá del minuto a minuto de la sesión, tanto en general como en particular, y a lo que suceda afuera, con la movilización convocada por las centrales obreras, movimientos sociales y partidos políticos opositores.

El gobierno decía contar con 38 votos, incluidos los tres legisladores por Córdoba (Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo) pero con la salida de los santacruceños, en principio, quedó en 36. Hay dudas sobre lo que puede ocurrir con algunos senadores de la UCR, como Maximiliano Abad (Buenos Aires) o Pablo Blanco (Tierra del Fuego). El oficialismo suma a La Libertad Avanza (LLA), Pro, mayoría de la UCR, partidos provinciales, y monobloques, incluida la neuquina Lucila Crexell, acusada por la oposición de negociar su apoyo a cambio de una embajada en la UNESCO.

Los que no acompañarán el proyecto en términos generales son todos los senadores de Unión por la Patria (33) más Martín Lousteau (UCR). Lousteau impulsa un dictamen propio que para tratarse deberá esperar la suerte que corre la iniciativa oficial.

Los santacruceños sostienen su reclamo en la desconfianza a que el Gobierno no les cumpla un beneficio sobre retenciones mineras negociado hace algunos días. Piden que se apruebe primero el Paquete Fiscal, que incluye ese tema, y luego la Ley Bases, o sea alterando el orden en que se abordarán las leyes este miércoles.

Además, temen un veto parcial del Ejecutivo en los beneficios prometidos por el Poder Ejecutivo en relación al Impuesto a las Ganancias para la zona patagónica, y quieren tener la certeza de que el presidente Milei no vetará el proyecto de movilidad jubilatoria que la semana pasada aprobó Diputados y que el Senado se apresta a sancionar. Fuentes oficiales señalan que el gobierno de Santa Cruz quiere quedarse con las áreas convencionales de YPF en esa provincia. Que este último sacudón lleva ese tema como motivo.

Luego del quórum y el tratamiento en general, estará la votación en particular. El gobierno ha dicho que, si la Ley pierde su esencia en este tramo, podría retirarla del Congreso. Todo indica que el tránsito será complicado.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.