El día que la Coca Sarli casi muere

La Coca Sarli sí que le puso el cuerpo al cine nacional. En su debut cinematográfico, inmortalizó el primer desnudo en una película argentina.

Fue en El trueno entre las hojas (1958) y el desnudo fue no consentido. Armando Bo, el director y su pareja, le dijo que no se alcanzaría a ver, que la toma era de lejos. Sin embargo, hizo zoom mostrando todas las partes de la morocha y ella se enteró con la película terminada.

Lejos de romper el vínculo entre ellos, siguieron con Sabaleros, un film que se estrenó el 25 de febrero de 1959, hace 63 años. Esta vez no fue engañada, pero casi se muere rodando una escena. “Hay amores que matan”, le dijo Jorge Coscia mientras la entrevistaba para el programa Puerto Cultura. La actriz le respondió con un “sí” exagerado y agregó: “Armando era tremendo”.

En ese rodaje, la Coca casi pierde la vida cuando filmaban la pelea con su enemiga en la ficción, interpretada por Alba Mujica, en los desagües de la ciudad de Buenos Aires, ubicados en la costa de Berazategui. “Ella me golpea, me deja semi desmayada, me agarra de los pelos, me arrastra y yo fui tragando toda esa inmundicia”, relató la Coca con onotopeya incluida.

Un médico que luego vio la película, advirtió que ya tenía rigidez cadavérica, porque se levantó, dio dos pasos y se cayó. Sin embargo, Armando mientras filmaban estaba encantado, nunca había visto una interpretación así de la protagonista de sus films. “En la escena yo estaba tan bien que Armando dijo, “que actriz que está la Coca” y un paisano le dijo, “pero esa muchacha se está muriendo, otra que actriz”, remató entre risas.

Cuenta que “los lugareños no me daban esperanza, pero me salvé y cuando ya estaba mejor, Armando me dice ‘mirá Coca, estás ambientada, toda sucia, me viene bien que hagas el regreso al rancho’. Y me hizo filmar el regreso tambaleándome”.

Después de la paliza y casi ahogarse, ese día en el set había tallarines, y la Coca comió como si fuera la última vez. Recuerda que le sumó una banana. Si bien en ese momento no pasó del susto, luego sufrió hepatitis y recuerda que se le llenó el cuerpo de granos.

Esa no fue la única vez que la Coca estuvo en peligro. Quedó al borde de la hipotermia cuando filmaba en la Patagonia películas como Fiebre (1972) y Fuego (1979). “He pasado unos fríos tremendos en el sur. Cuando me sacaban del agua no me podían abrir la boca para ponerme coramina y hacerme reaccionar. De hecho, tuve pulmonía en 2011 y otros problemas derivados de esa época. Con los años viene todo, ahora sufro las consecuencias de haber pasado tanto frío”, le confesó a Coscia durante aquella entrevista que data de 2012. Hoy, los dos están muertos: el ex Secretario de Cultura de la Nación falleció en 2021 y la Sarli en 2019, a los 83 años.

Otro momento de riesgo, fue en Trueno entre las hojas, aquel mítico primer desnudo que se grabó en el Pilcomayo. “Había pirañas y pusieron soldados para dinamitar. Me enteré después”, revela, demostrando que Bo conseguía todo lo que se proponía.

En varios reportajes, cuando Isabel Sarli habla de Bo, una mueca en su cara revela que por dentro le da gracia alguna anécdota desconocida para el resto. Además, de pareja, eran amigos que se divertían juntos. Su relación duró hasta la muerte de él en 1981.

