Cuenta regresiva para la llegada de Paul McCarteney a Córdoba

Restan pocos días para que se concrete la visita de Sir Paul McCarteny a Córdoba.

Ya se presentó en Buenos Aires, luego siguió su gira mundial por Chile y Brasil, ahora llega al Estadio Mario Alberto Kempes para ofrecer un show inolvidable.

Será este 23 de octubre y quedan entradas.

Antes que Sir Paul, Zoe Gotusso subirá al escenario, encargada de abrir el concierto tan esperado del legendario músico británico. Lo hará a días de lanzar su segundo disco colista “Cursi” y sumará una nueva experiencia como telonera de músicos internacionales, ya que en octubre fue elegida por Coldplay para sus shows en River.

“Para mi es algo hermoso, no me lo esperaba. Hemos escuchado a The Beatles toda la vida en casa y podría decir que Paul es mi Beatle favorito”, comentaba Zoe Gotusso apenas supo de la noticia.

PARA AGENDAR

23 de octubre, a las 20, en Estadio Mario Alberto Kempes, Av. Cárcano S/N, Córdoba.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.