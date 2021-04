Coronavirus en Córdoba: las muertes crecieron 27%, los internados en camas críticas 111% y los nuevos casos 81,5%

Todo cambia en cuestión de semanas. Luego de un enero-febrero relativamente estable en cuanto a nuevos casos, internaciones y muertes, la radiografía del coronavirus en Córdoba empeoró súbitamente y los indicadores principales revelan un agravamiento de la situación. En los 25 días –hasta el domingo- del mes de abril, la cantidad de fallecimientos creció un 27%, la de internados en camas críticas un 111% y la de nuevos infectados un 81,5%.

Son datos oficiales, surgidos de las estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia. Pese a ello, como el gobierno no brinda oficialmente información sobre el uso completo del sistema, ya que no incluye cifras sobre los niveles de ocupación de camas críticas a causa de otras patologías, no se puede determinar el nivel de compromiso de la oferta provincial para atender la demanda de la población frente a la pandemia.

Sólo se conocen aproximaciones. Por ejemplo, la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (Aclisa), en un informe semanal, indicó que el 79% de las camas críticas de este sector están ocupadas. Se dividen en 34% con pacientes COVID-19 y y 45% con pacientes No Covid-19. Si esta fuera la situación general de los dos subsistemas, la provincia estaría muy cerca de su saturación: 39,8% de uso de camas críticas con pacientes COVID-19 en la provincia, de acuerdo a la información oficial; más un porcentaje no conocido oficialmente con pacientes de otras patologías, pero que sería, según estimaciones del sector salud, similar al de enfermos de coronavirus (entre 35 y 40%). El remanente sería, por lo tanto, muy estrecho.

La provincia informó en su último registro oficial -sin establecer fecha precisa-, que próximamente se incorporarán otras 850 camas críticas en los dos sectores (público y privado), con lo que la oferta de atención pasará de 2904 a 3753 camas. Es decir, una capacidad extra de casi 30%. Al ritmo actual de propagación de la enfermedad y con las disposiciones actuales -restricciones a la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana y autorización de reuniones familiares de hasta 10 personas-, que se implementan con un control estatal "suave", esa oferta podría no ser suficiente frente al pico de infectados.

Para tener una dimensión del desarrollo de la segunda ola, se pueden comparar algunos de sus principales indicadores con los de la primera, ocurrida en 2020. El año pasado, la primera ola creció de modo continuo hasta el mes de octubre (el pico de internados fue el 5 de octubre con 1139 y el de casos, el 6 de octubre con 2384), con fuertes restricciones en medio, como la cuarentena de marzo, abril y mayo. La segunda ola ya alcanzó los números de octubre del año pasado en el mes de abril de 2021: 1156 internados en camas críticas y 2324 casos el 21 de abril último. Restan cinco meses para llegar al décimo mes de este año.

FALLECIMIENTOS

La cantidad de fallecidos en 25 días del mes de abril es de 250, el cuarto más con más víctimas fatales por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

Los más críticos fueron octubre 2020 con 1100; noviembre 2020, 710; y septiembre 2020, 406.

Sin embargo, es el mes más grave desde diciembre 2020 (198); enero 2021 (190); febrero 2021 (142); y marzo 2021 (162). Respecto de marzo, el incremento que llevan los primeros 25 días de este mes de abril, es de 27% (250 contra 162).

Mientras que en relación a abril 2020, el aumento es de 1823% (13 muertes en abril 2020 y 250 en abril 2021). La diferencia interanual es de 237 decesos.

CONTAGIOS

Los 37105 nuevos casos reportados en 25 días de abril de 2021, representan el 17% de los 218.491 enfermos confirmados en la provincia desde marzo de 2020. Pese a ello, todavía se encuentra por debajo de los totales de septiembre y octubre de 2020.

Un porcentaje central para observar la evolución del pico, es la salto de abril 2021 en relación a marzo de 2021: 81% (37105 versus 20447). Cuando aún no finalizó el cuarto mes del año, ya tiene 17 mil positivos por encima de marzo. Si esa proyección no es detenida por alguna batería de medidas oficiales o por alguna circunstancia no contemplada hasta el momento, en mayo se puede asistir a un crecimiento porcentual similar (duplicación de los casos en un mes). Por lo tanto, si esta dinámica continúa, en el quinto mes de 2021 podrían esperarse alrededor de 60 mil casos.

INTERNADOS

El 1 de abril había 548 internados en camas críticas por coronavirus, un 18,9% de las 2904 disponibles. El 25 de abril, el registro oficial apuntó 1156 (39,8%). La diferencia es de 608 nuevos ocupantes, un acrecentamiento de 111%.

Hasta el momento, el único lugar en el que se ha conocido de manera oficial una saturación del sistema de salud, es en el departamento San Justo, con cabecera en San Francisco. Como informó este medio, los pacientes graves del brote de Morteros estaban siendo derivados a Villa María y Córdoba por falta de camas en Morteros y San Francisco.

