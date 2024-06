Córdoba: Repudian censura y despido del columnista Leandro Calle en el diario Hoy Día

“El domingo 26 de mayo de 2024, se me informó personalmente que el dueño del diario Hoy Día Córdoba (Alejandro Piñero Sastre) pidió que no me publicaran ninguna nota más. No dieron razones. Tampoco respondieron al mail que envié este lunes 27 de mayo pidiendo alguna explicación”. Así empieza el escrito que publicó Leandro Calle, periodista y columnista del diario Hoy Día Córdoba. Por su parte, el Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) repudió el despido y censura del periodista y columnista.

Este hecho, se suma a la censura y desvinculación que sufrió el abogado y periodista columnista de opinión, Miguel Rodríguez Villafañe, en julio del año pasado en el mismo diario. El periódico censuró una columna sobre la situación en Jujuy que escribió Rodríguez Villafañe y decidió dejar de publicar sus notas.

VER Reforma constitucional en Jujuy: Repudian censura de un diario a artículos de Rodríguez Villafañe.

Dice el Cispren que “en un claro acto de censura y autoritarismo, el director y propietario del medio, Alejandro Piñero Sastre, tomó la decisión arbitraria de levantar la columna de Calle titulada ‘El centinela ciego’ que se publicaba desde 2012 en dicho medio con una gran aceptación entre la comunidad literaria de Córdoba”.

Agrega que “la situación de Calle no es un hecho aislado, ya que, desde hace algún tiempo, Hoy Día Córdoba ha comenzado a controlar y modificar muchas de sus publicaciones sin el consentimiento de sus periodistas o autores”.

Calle en su muro de Facebook, escribió que “soy escritor y traductor. Licenciado en letras y Licenciado en teología. Desde el mes de agosto de 2012 hasta la semana pasada he mantenido con muy buen rendimiento mi columna “El centinela ciego” en donde básicamente reseño la literatura cordobesa”.

Agregó que “son 12 años de ininterrumpido trabajo por la literatura de Córdoba, 272 notas en total. De hecho, la última nota publicada “Una historia de orfandad” estuvo entre las cinco notas más leídas del día. Desde hace algún tiempo, y con algunos cambios significativos en la línea editorial que nada tiene que ver con su director emérito, el diario ha comenzado a “controlar” de manera un poco extraña las publicaciones. En lo personal entiendo que hay una inesperada censura, falta de libertad de expresión y un destrato injustificable en razón de mi posicionamiento político en mis redes personales. En otras dos ocasiones en que hablé sobre peronismo y literatura, hubo algunas llamadas de atención. La primera fue en torno a una nota sobre Paco Urondo como periodista y la segunda, una nota que finalmente no salió acerca del peronismo en Córdoba”.

Siguió diciendo que “vivimos tiempos feroces y difíciles. Mis columnas en un ochenta por ciento tratan de visibilizar el material literario que sale de Córdoba. Mis notas sobre política cultural que salía los días viernes, fue un pedido directo del diario y tuvo muy buen recibimiento, ya que en su mayoría salían entre las notas más leídas del día. El avasallamiento cultural al que estamos sometidos es atroz. El pago siempre ha sido miserable. Cada nota, en mi caso, correspondía a $5000 pesos, con lo que ni siquiera llegaba a pagar el monotributo. El diario lo compré durante 12 años. Jamás recibí un diario de cortesía siendo uno de los columnistas más antiguos”.

Por último, afirma que “seguiremos cantando, escribiendo, pintando. Fueron 12 años fecundos para mí. Agradezco a cada uno y cada una de los y las lectores/as. Abrazo grande por una Argentina más justa”.

