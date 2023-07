Reforma constitucional en Jujuy: Repudian censura de un diario a artículos de Rodríguez Villafañe

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba repudió “la censura” de un artículo sobre la reforma constitucional en la Provincia de Jujuy que ejerció el diario Hoy Día Córdoba en perjuicio del abogado, constitucionalista y periodista, Miguel Rodríguez Villafañe.

En el mismo sentido se expresó el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) que expresó su preocupación por el caso y señaló que “desde (el mismo periódico) le informaron que no publicarían nunca más sus producciones”.

Se trata del artículo titulado “La nueva Constitución discrimina a los indígenas”. Dicha columna fue publicada por nuestro medio el pasado 25 de julio. Previamente, habían sido publicadas otros artículos de una serie sobre la situación en Jujuy, que también pueden leerse a continuación:

VER La constitución jujeña de Morales ataca gravemente al federalismo.

VER Contextos institucionales inaceptables en Jujuy.

Rodríguez Villafañe es, además, columnista de ENREDACCIÓN desde 2018.

El propio Rodríguez Villafañe explicó la situación en una carta pública. Allí señala que “hace dos días se me comunicó de parte del dueño del diario Hoy Día Córdoba, Alejandro Piñero Sastre, que dada mi postura respecto de Jujuy y el accionar de Gerardo Morales (Gobernador de esa provincia) no se me publicarán más notas mías en dicho diario. El domingo, en la elección de Intendente, fue una vergüenza ver que el periodismo rodeaba a Gerardo Morales por largo tiempo, ya que no salían los resultados electorales y, sin embargo, ninguno le preguntó de lo que pasaba en Jujuy. (…) No es en términos personales, pero considero un deber moral evitar que se censure la información respecto de los más débiles”.

Dice la APDH Regional Córdoba en un comunicado de prensa que “manifestamos que la modificación de la Constitución de Jujuy y la represión estatal a manos del Gobierno de esa provincia, era la antesala de la criminalización y represión a la protesta social y convocamos a referentes de la sociedad civil, a debatir acerca de la necesidad de visibilizar esta avanzada del autoritarismo sobre la democracia”.

Agrega que “recientemente, en nuestra Provincia, se ha practicado el cercenamiento de la libertad de expresión” y puntualiza que “ha sucedido en estos días con el Dr. Miguel Rodríguez Villafañe, que analiza con serios fundamentos jurídicos dicha reforma, mediante un artículo sobre la situación de la nueva constitución de Jujuy; y al ser una voz crítica del gobernador Morales, se ha censurado por parte del periódico Hoy Día Córdoba a quien se expresa políticamente siempre del lado de los desposeídos; por lo que pronunciamos nuestra máxima de solidaridad para con él, y alertamos que el tema de la censura es un peligro más que acecha a esta democracia”.

Por su parte el Cispren advirtió que “existe un cerco mediático que se evidencia sobre la reforma constitucional en la provincia de Jujuy y las movilizaciones populares que sobrevinieron rechazando la reforma”.

El sindicato cordobés plantea que “el ocultamiento de noticias referidas a la situación en Jujuy, atentan contra el derecho a la información”.

Por último, apunta que “informar sobre la manera que se llevó adelante la reforma de la Constitución, que fue aprobada en tiempo récord, privando de participación a importantes sectores de la sociedad, debe ser siempre regla del buen periodismo y la premisa al momento de defender la libertad de expresión. La responsabilidad del gobernador Gerardo Morales en la grave crisis que vive el pueblo jujeño no puede soslayarse aplicando ningún cerco”.

Miguel Rodríguez Villafañe fue juez federal de Córdoba, es abogado constitucionalista especializado en Derecho a la Información, periodista de opinión y columnista de distintos medios cordobeses y nacionales, premio ADEPA al Periodismo Judicial (1997) y autor, entre otros, de los libros “Libertad de expresión en la era digital, en un orden multipolar y tiempos de pandemia” (Alveroni Ediciones, 2023); y “Libertad de expresión y periodismo en el Siglo XXI” (2015, Editorial UNC).

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.