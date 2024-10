Córdoba: Los empresarios aplaudieron a Milei, que pateó la salida del cepo para más adelante

El presidente ultraderechista, Javier Milei, fue el orador principal del 47° aniversario de la Fundación Mediterránea que se realizó en el Centro de Convenciones Córdoba, en el predio de Feriar. Empresarios de todo el país lo aplaudieron intensamente en numerosas oportunidades y sacaron sus celulares para fotografiarlo. En el escenario armado por el think thank neoliberal que impulsó las reformas económicas de la década de los ’90, Milei afirmó: “En pocos lugares juego tan de local como acá”.

A la hora de su discurso, dejó algunas definiciones frente al auditorio. “Llegamos a emisión cero y estamos mucho más cerca de salir del cepo (al dólar) de lo que estábamos en diciembre, pero hay que sanear y restaurar el patrimonio del Banco Central”, disparó, pateando a una fecha incierta el momento en que lo hará.

Luego advirtió que “para hacerlo tienen que darse tres condiciones: terminar con la inflación, resolver el problema de stocks en moneda extranjera y que la base monetaria coincida con la base monetaria amplia. Las LEFI se tienen que achicar y eso es lo que está pasando”.

En tanto, volvió a cuestionar al Banco Central y sus funciones: “Si el Banco Central emite, genera daño. SI el Banco Central contrae, genera daño. Si no hace nada ¿para qué le estoy pagando? ¿para qué lo tengo? Ya empezó mi alegato en contra del Banco Central”, planteó

También alardeó de la gestión económica y reivindicó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quién felicitó por obtener el premio “al mejor ministro de economía del mundo”.

Entre otro temas económicos, Milei se quejó porque lo culpan de la devaluación de diciembre. “Si eso lo dice alguien que no sabe de economía, lo entiendo. Pero me parece raro que lo digan economistas profesionales. Si tengo una brecha del 200%, si tengo reservas internacionales negativas por U$S 12.000 millones… Yo no devalué, sinceré”, expresó.

Dentro de ese esquema, apuntó que la pobreza “estaba oculta” y que lo que hizo el sinceramiento lo dejó al descubierto. En ese sentido, aseguró que “la buena noticia es que hoy, después de 5 meses, los salarios reales suben sin parar”, y que “los que más suben son los del sector privado”. Además, afirmó que se recupera el del sector “informal” y aclaró que “el que viene rezagado es el del sector público… ¡porque hay motosierra!”.

Respecto de la inflación, señaló que “estamos bajando la inflación… No hay plan social más poderoso que bajar la inflación”.

Por último, destacó su gestión y afirmó que “me parece que en el neto sin lugar a dudas estamos haciendo el mejor gobierno de la historia”.

ACUSÓ A ALFONSÍN DE “SER PARTIDARIO DE UN GOLPE DE ESTADO”

Milei afirmó en un tramo de su alocución que el presidente Raúl Alfonsín (UCR) “huyó del poder seis meses antes”. Agregó que “previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por (Eduardo) Duhalde y (Raúl) Alfonsín, que paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado”, precisó.

En la misma línea, afirmó: “Pesificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe”.

LA RESPUESTA DE LA UCR

#Comunicado | Mentir sobre el compromiso democrático de Raúl Alfonsín no es solo un agravio injustificado a su memoria, es una afrenta al pueblo argentino. pic.twitter.com/X5cOvIglLw — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 30, 2024

Comunicado del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR sobre las declaraciones de Milei. pic.twitter.com/x6LnqSDHpa — Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) October 30, 2024

