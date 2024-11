Córdoba: Legisladores de la UCR piden a senadores y diputados cordobeses que aprueben la limitación de los DNU

Los legisladores provinciales, Dante Rossi y Sebastián Peralta (UCR, bloque Construyendo Córdoba) presentaron un proyecto de resolución que pide a los senadores nacionales por Córdoba (Luis Juez -Frente Cívico-, Carmen Álvarez Rivero -Pro- y Alejandra Vigo -Hacemos Unidos por Córdoba-) y a los diputados nacionales que “conforme sus atribuciones constitucionales, acompañen e impulsen la aprobación del dictamen de mayoría de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, que limita el uso de los Decretos de necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo, modificando en tal sentido la ley 26.122″.

El planteo de Rossi y Peralta choca con la postura que han tenido los diputados nacionales de la UCR de Córdoba, liderados por Rodrigo De Loredo, que no dieron quórum para la sesión en que iba a considerarse esta iniciativa. Rossi y Peralta son la cara visible de la UCR opositora al gobierno nacional de Javier Milei en la Provincia.

Señala el comunicado de prensa dado a conocer por los legisladores de la UCR, que “el artículo 99 de la Constitución Nacional expresa que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

Agrega que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia (…). La regulación de esta disposición está contemplada por la Ley 26.122″.

En esa línea, resalta que “solicitamos, mediante el presente proyecto, que se instruya a los senadores nacionales por Córdoba y se solicite a los diputados nacionales del distrito para que acompañen e impulsen la aprobación del dictamen de mayoría de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, el que limita el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo, modificando la ley 26.122, para que pierdan vigencia si no son ratificados en un plazo de 90 días corridos contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial”.

También recuerda que “la Corte Suprema de Justicia estableció que el Poder Ejecutivo sólo puede dictar DNU en forma excepcional y no por motivos de conveniencia política. No puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo pueda sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se halla sujeto al control judicial, entendiendo el cuerpo que los DNU fueron establecidos para atenuar el presidencialismo y que su uso debe ser limitado. Lo hizo al declarar la inconstitucionalidad de un DNU dictado por el ex Presidente Eduardo Duhalde”.

Más adelante, afirma que “el presidente Javier Milei, que trato de ratas a los diputados nacionales, y que permanentemente habla de manera despectiva de la dirigencia política, manifestó a través de sus funcionarios que el intento de limitar los DNU era una actitud golpista. Rechazamos tales expresiones. La democracia implica división de poderes, y el Poder Ejecutivo no puede gobernar por Decreto. Es el abuso en la utilización de este instrumento el que pone en jaque la institucionalidad en la Argentina”.

Por último, expresa que “necesitamos división de poderes y un Presidente que no se sienta emperador. Gobernar haciendo abuso de los DNU es violentar la Constitución Nacional. Pedimos a nuestros diputados y senadores nacionales que limiten la discrecionalidad del Presidente. Y a los radicales, solicitamos que por la memoria de Raúl Alfonsín hagan respetar la reforma del 94 de nuestra Carta Magna, y que no se arrodillen frente a las ambiciones de emperador del Presidente. Por la investidura que ostentan y por el respaldo que les dieron los cordobeses en las urnas, no actúen con miedo o sumisión”.

