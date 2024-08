Córdoba: Llaryora pidió una nueva ley de biocombustibles y criticó las retenciones

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura del 3° Congreso Internacional de Maíz, que comenzó este miércoles y continuará este jueves en el Centro de Convenciones Córdoba. “Para sacar el ancla y prender el motor del país, aparte de sacar las retenciones, es necesario una buena ley de biocombustibles que nos ponga al nivel de Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Si nosotros logramos hacer eso, desde la política, los productores nos van a llevar al progreso”, afirmó el mandatario cordobés.

“Ustedes son verdaderos héroes, que sostienen nuestra producción pese a todas las dificultades”, sostuvo Llaryora, quien insistió en la necesidad de impulsar una nueva ley de biocombustibles.

“Que no estemos liderando en biocombustibles es culpa de la política. No es culpa de los productores ni de los industriales. La política no estuvo a la altura del ecosistema productivo de la Argentina”, agregó el gobernador.

“Estados Unidos transforma casi el 80 por ciento de su producción de maíz. Brasil el 60 por ciento. Ellos si tienen una política industrial y entienden que gobernar es generar trabajo. Sin reglas claras, no se puede. ¿Quién va a invertir si no hay a largo plazo un corte garantizado? Así no funciona el mundo. El promedio regional es 25%, y el de Argentina no llega al 12%”, explicó el mandatario provincial.

Luego abordó el tema de las retenciones agropecuarias: “Para poder producir en Argentina, con retenciones y muchas dificultades más, tenés que ser muy eficiente y estar a la vanguardia. Por retenciones se llevaron el último año de Córdoba 3.500 millones de dólares. Podríamos aportar mucho más si ese dinero estuviera en manos de cada productor”.

En tanto, en la apertura del encuentro, el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, señaló que “desde el lugar que nos toque, vamos a defender y acompañar a quienes producen, trabajan y luchan por una Argentina más justa, productiva y federal. Vamos a estar siempre en contra de las retenciones”.

También apuntó que “Córdoba es la capital del corazón productivo de Argentina. Es una provincia y una ciudad donde el trabajo y la producción constituyen un círculo virtuoso; para que el Estado deje de ser el ancla y sea parte del motor que lleva al progreso y al crecimiento”.

El 3° Congreso Internacional de Maíz es un encuentro donde confluyen más de 130 oradores nacionales e internacionales, 60 empresas patrocinantes, y se estima participan cerca de 6 mil personas entre la modalidad presencial y virtual de 8 países diferentes.

En el acto de apertura del evento estuvieron presentes, además, la senadora nacional, Alejandra Vigo; los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso; de Gobierno, Manuel Calvo; de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; y de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; su par de la Agencia Innovar y Emprender, Manuel Ron; el secretario de Integración Regional, Carlos Massei; y los diputados nacionales Carlos Gutiérrez (PJ), Alejandra Torres (PJ), Luis Picat (UCR) y Gabriela Estévez (UxP); entre otros.

