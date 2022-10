Con el pie derecho: Instituto superó a un aguerrido Independiente

El campeón Instituto (1-0) inició su participación en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) con una victoria por 78-72 (38-37 en el primer tiempo) frente a un aguerrido Independiente de Oliva (0-1). El goleador del juego fue el inoxidable Fernando Martina, que convirtió 25 puntos (10 de 18 en tiros de 2 puntos) y bajó 6 rebotes (3 ofensivos y 3 defensivos) y registró 7 puntos de valoración. En el albirrojo, que conduce Lucas Victoriano, el goleo estuvo repartido: Nicolás Copello 16 puntos (4 de 7 en triples y 16 de valoración); Phillip Lockett, 13 (5 de 8 en tiros de 2 puntos, 7 rebotes y 3 tapas); Tayavek Gallizzi, 11 y 8 rebotes; y Federico Elías, 10.

La diferencia, en un partido que en términos generales fue cerrado, estuvo en la jerarquía de las figuras de La Gloria, y en un bajón físico del perdedor en la segunda parte. También apareció el tiro exterior del conjunto albirrojo (12 de 32, 37,5%) a partir del tercer cuarto, cuando la defensa visitante le cerraba los caminos al aro. Allí, la mano de Copello, que convirtió tres triples al límite de los 24 segundos, terminó inclinando la balanza. Se le sumó que el conjunto que dirige Martín González no pudo contener en ese tramo del juego algunas transiciones rápidas, que el mismo Copello y Federico Elías facturaron a favor.

Instituto todavía se encuentra en período de acoplamiento. Tuvo un rendimiento con altibajos, pero siempre respondió cuando fue exigido y mostró que, aún sin tres jugadores (Nicolás Romano con gripe, vuelve frente a Boca el viernes; Leandro Vildoza y Martín Fernández están cerrando su participación en Venezuela), tiene material para sostener sus aspiraciones. Su defensa volvió a responder cuando lo necesitó (dejó al equipo de Oliva en 72 puntos).

Mientras que Independiente mostró orden -sobre todo en defensa- e intensidad, dos factores que pueden ser fundamentales en su recorrido en la LNB. Otro elemento fue la velocidad de las transiciones y la intención de mover el balón en ataque, un objetivo que chocó con la velocidad de las ayudas albirrojas, pero que no dejó de intentar. Le sumó caracter para no perder el tren del partido e incluso estar al frente en el tercer cuarto (54-53). A los 25 puntos de Martina, al que no parecen pesarle sus 41 años, se le adicionaron los 10 de Salvador Giletto (2 de 5 en triples) y los 9 de Matías Aristu.

EL RESUMEN DE INSTITUTO 78-72 INDEPENDIENTE.

Ahora, La Gloria se medirá el viernes con Boca, otro de los equipos que se armó para disputar el título. Para ese juego, se espera el debut de Nicolás Romano, una de las figuras del último campeón. El Xeneise será una primera medida para saber cómo se encuentra, en el arranque de la temporada 2022/2023, en relación a los otros conjuntos que aspiran a ser protagonistas del torneo.

[EL FACTOR X: NICOLÁS COPELLO]]

El base de Alta Córdoba se hizo cargo de la responsabilidad de conducir muchos minutos al equipo. Apareció en momentos clave, como cuando Independiente pasó al frente faltando 2,30 minutos para el final del tercer cuarto. Allí clavó un triple sobre los 24 segundos que abrió el aro para el local. Fue importante en defensa, sobre todo en los emparejamientos con los hombres altos del rival y aportó su criterio habitual para regular el ritmo del equipo. Como mostró en las finales frente a Quimsa, le agregó la quinta marcha para cargar sobre su espalda responsabilidades para definir, tanto con rompimientos como con tiros.

Su planilla muestra 16 unidades (2 de 3 en dobles; y 4 de 7 en triples), 5 rebotes, 6 asistencias, 1 robo, 1 tapón y 3 perdidas. Sumó 16 puntos de valoración.

[EL GOLEADOR: FERNANDO MARTINA]]

El interno de Independiente con 25 puntos (10 de 18 en dobles) fue la opción más clara del conjunto de Martín González en ofensiva, tanto en el poste bajo, como en el pick and roll y la carga del rebote ofensivo. La defensa de Instituto le provocó 4 perdidas. Con Joaquín Noblega (3 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias) en la base logró el pico de su rendimiento. Su aporte en defensa también fue relevante, ya que complicó a los pivots albirrojos, sobre todo en la primera parte.

[POR AHÍ NO]

El ala-pivot Phillip Lockett se anotó con tres tapas. Su planilla muestra, además, 13 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 10 de valoración.

PRÓXIMO PARTIDO DE INSTITUTO: El Viernes 7/10 (22:00) frente a Boca. Se juega en el Ángel Sandrín.

PRÓXIMO PARTIDO DE INDEPENDIENTE: El miércoles 12/10 frente Oberá, en Misiones.

