Un Copello protagonista: “Quiero dar un paso adelante y trataré de darle al equipo lo que necesite”

La noche de Nicolás Copello fue de menor a mayor. A medida que transcurrieron los mínutos se asentó y ganó en protagonismo en los dos costados de la cancha. Terminó siendo una de las figuras de Instituto que venció a Independiente de Oliva 77-72 en el comienzo de la temporada 2022/2023 de la Liga Nacional de Básquet. Analiza que “más allá de ser el primer partido, nos anotaron sólo 72 puntos, que es lo que vamos buscar en la temporada”. Sobre el protagonismo que tuvo (16 puntos, con 4 triples en 7 intentos; y 6 asistencias), asegura que “quiero dar un paso adelante y trataré de darle al equipo lo que necesite”.

¿Qué balance haces de Instituto en este primer partido de Liga?

Se vio bien por momentos, queda muchísimo por mejorar, más sabiendo que hay que acoplar a jugadores que si bien ya han jugado hoy, esto es una filosofía nueva para ellos. Y cuando lleguen el resto de los jugadores y se recupere Nico (Romano), creo que va a llevar un tiempo necesario, no sabemos cuánto, eso lo dirá el tiempo, de poder entrar en ritmo y alcanzar el objetivo que tenemos. Está claro el Instituto que queremos, pero va a llevar tiempo y hay que tener paciencia.

¿Qué fue lo bueno y qué le falta todavía al equipo?

Cuando entramos en movilidad de pases y demás, nos va bien. Y cuando tenemos una intensidad defensiva alta es muy difícil que nos anoten. Más allá de ser el primer partido, nos anotaron 72 puntos, que es lo que vamos buscar en la temporada. Del otro lado, por momentos, pecamos de apresuramiento, en todos los jugadores, y también falta ese rodaje de ir conociéndote con los nuevos compañeros.

Tomaste un rol más activo con la ida de Gastón Whelan. ¿Cómo te sentiste?

Personalmente me preparo siempre para ir dando un paso más adelante. No nos olvidemos que falta (Leandro) Vildoza, que más o menos vamos a cumplir la misma función que con Gasti (Whelan). Incluso creo que quizá tengamos ese emparejamiento de jugar juntos. Quiero dar un paso adelante y trataré de darle al equipo lo que necesite, que es lo principal, que es lo que pregono para todos los jugadores, porque después el equipo te va ir dando las cosas que necesitas vos.

Contra Independiente estuviste más “fino” en ofensiva. ¿Trabajaste especialmente en eso?

Trabajo, lo hago constantemente. Me gusta ir mejorando distintos detalles para tratar de ser el mejor jugador posible. No solo en ataque, también trato, cuando entro en circuitos de cambio tratar de aguantar un poco más a los grandes, algo que me gusta, así que es tratar de mejorar día a día los detalles. En este caso, el tiro me gusta mejorarlo, porque también le da ciertos espacios al equipo.

Justamente, hoy estuviste muy activo en la defensa de los hombres grandes de Independiente…

Me gusta, me gusta fajarme. Quieras o no, le da un plus al equipo de saber que no tienen que entrar a veces en una ayuda innecesaria. Me gusta por eso, para pedir que confíen en mí, como nosotros también confiamos en Taya (Gallizi) o en Phillip (Lockett) defendiendo a los hombres chicos.

Independiente les puso mucha intensidad defensiva, alejándolos del tablero, y los complicó en el tiro exterior. ¿Eso puede ser un problema?

Tenemos que saber que van a ser así todos los equipos, Independiente un poco más, porque lo necesita. Si nosotros tenemos la paciencia de saber que al presionarnos podemos atacar y vamos a encontrar más espacios. Pero tenemos que saber que nos van a jugar más como hizo Independiente que dejándonos libres. Hay que estar preparados para eso.

