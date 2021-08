“Con capacitación y voluntad pude ingresar al sector de trabajo que me gusta”

Ayelén Acosta tiene 20 años, es afiliada recientemente al SiReLyF y primera trabajadora del sector redes de la Cooperativa Cemdo de Villa Dolores.

Hace 2 años al finalizar la escuela industrial, se propuso como objetivo ingresar a la institución. A pocos meses de ser parte, es la primer mujer que se desempeña en la sección redes y alienta a sus pares a que se animen a este tipo de trabajo históricamente masculinizado. A continuación la nota completa con Ayelén Acosta.

¿Cómo fue el proceso de sumarte a la Cooperativa?

En el 2019 me recibí de la Escuela Industrial IPET 260 de Villa Dolores. Apenas me egresé, quise entrar al CEMDO porque acá es el único lugar donde yo podía desempeñarme en lo que me gusta, o sea la electricidad. Llevé el currículum en el 2019 y también en el 2020. Lo hice reiteradas veces, iba a preguntar si había novedades y posibilidad de entrar. Dejaba pasar una o dos semanas y volvía de nuevo. Me conocieron por insistente.

Si bien la parte de internet me interesaba y tenía conocimientos sobre eso, la sección redes me gusta mucho más, porque es donde se trabaja con tensión.

En el medio de la pandemia y las restricciones, rendí el examen para la obtención de la matrícula en instalaciones eléctricas domiciliarias. Busqué otras alternativas para poder trabajar por si no salía lo de la cooperativa.

Específicamente, ¿qué tarea desempeñas?

Actualmente mi actividad de lunes a viernes es, entre otras tareas, la colocación de medidores, traslados, bajas, tomas de lectura. Ahora que tengo una capacitación en Baja Tensión (BT1), me pueden llamar si hay algún corte programado y algún reclamo en zona rural también lo puedo hacer.

Hay mucho para hacer acá, es una cooperativa grande y no sólo abarca Villa Dolores sino varias localidades: San Pedro, Sarmiento, Las Tapias, Los Pozos, Conlara, Los Cerrillos, San Vicente. Ahora también hay un proyecto con San Javier.

Es un trabajo muy nuevo, llevo compartiendo con 3 o 4 compañeros que me explican cuando surgen dudas, me guían cuando les solicito y aprendo día a día.

¿Qué implica para vos ser la primera trabajadora dentro del área redes?

Como vengo de una escuela técnica, donde el 90 por ciento son varones, estoy acostumbrada a trabajar en equipo, más allá del género.

Hacer este tipo de trabajos no es nada complicado, se puede hacer con práctica y conocimiento. Ojalá más mujeres se animen y ocupen estos lugares. Queremos que se marque una diferencia y más trabajadoras se sumen.

¿Cómo fue que te integraste al SiReLyF?

Apenas ingresé a trabajar me comentaron lo bueno de sumarse, los beneficios para los afiliados y afiliadas. Si tenés algún problema, estás acompañado y tenés un respaldo.

Me pareció muy interesante ser parte de un sindicato, por eso me afilié. De esto hace aproximadamente un mes, así que aún estoy conociendo.

¿Algún desafío y reflexión que quieras compartir?

Como desafío, quisiera formarme y seguir creciendo en la cooperativa. Además, este año empecé una tecnicatura en telecomunicaciones, voy por el segundo semestre y está interesante.

Mi mensaje es que a las mujeres que les llame la atención, como fue mi caso, vayan para adelante. Con capacitación y voluntad pude ingresar y desempeñarme en un trabajo que me gusta.

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.