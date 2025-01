El lunes arranca el juicio por la muerte de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal

El lunes 6 de enero de 2025, comenzará a desarrollarse en el edificio de Tribunales II, de la ciudad de Córdoba, el juicio oral y público por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal como así también por la tentativa de homicidio de otros ochos bebés. El debate estará a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, integrada por los camaristas Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, con jurados populares.

La enfermera Brenda Agüero, integrante del Servicio de Obstetricia del hospital, está acusada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado (cinco hechos). Asimismo, se le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal, aunque en grado de tentativa.

También serán juzgados 10 ex funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia acusados por distintos delitos: omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público; y falsedad ideológica reiterada. Entre otros, serán juzgados la ex directora del Hospital Materno Neonatal Liliana Asís y el ex ministro de Salud de la Provincia Diego Hernán Cardozo.

La lista se completa con Alicia Beatriz Ariza (enfermera profesional, ex jefa de Enfermería del hospital), Pablo Miguel Carvajal (médico, ex secretario de Salud provincial), Julio Alejandro Tomás Escudero Salama (abogado, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud), Alejandro Gabriel Gauto (abogado, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud), Marta Elena Gómez Flores (médica cirujana, con especialidad en Neonatología), María Alejandra Lujan, Adriana Luisa Moralez y Claudia Elizabeth Ringhelheim (médica, con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología).

El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales de cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. En tanto, 14 personas damnificadas por estos hechos se constituyeron como querellantes particulares y 29 iniciaron acciones civiles contra los imputados y el Estado provincial.

EL JUICIO

Por la cantidad de personas que intervendrán en el debate (11 imputados, 14 querellantes particulares, 29 actores civiles, 20 jurados populares), se dispuso unificar dos salas de audiencias que están ubicadas en el subsuelo del edificio MOPLO (Tribunales 2) para que los involucrados puedan participar de las audiencias y ejercer sus derechos sin inconvenientes.

Esta sala “presencial” (foto) se reservará fundamentalmente para la concurrencia del tribunal (jueces técnicos y jurados populares), las partes y sus representantes legales, los familiares y allegados de las personas imputadas como así también de las víctimas. El recinto está equipado con pantallas de televisión, parlantes, aire acondicionado y mesas de trabajo. Unos días antes del comienzo del juicio, el tribunal convocó a las partes para que conocieran dónde iba a desarrollarse el debate y se pusieran de acuerdo respecto a la distribución de lugares.

Por otra parte, se habilitarán cuatro salas “espejo”, destinadas a la prensa, a representantes de instituciones acreditadas y al público en general, con pantallas y equipos de sonido que transmitirán de manera sincrónica el desarrollo de las audiencias.

Asimismo, habrá una sala especialmente acondicionada para que, durante las audiencias de debate, puedan permanecer las hijas y los hijos de quienes participarán en el juicio como querellantes particulares. Este espacio que estará ubicado cerca de la sala presencial contará con el mobiliario necesario para niñas y niños de corta edad.

