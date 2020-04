"Catedrales" de Claudia Piñeiro el libro más vendido de la cuarentena

La cuarentena no modificó los gustos de los lectores. Durante los primeros días del aislamiento preventivo en que no se podía comprar libros en papel, los formatos digitales crecieron, para algunas firmas más del 100%, pero no cambiaron las tendencias de los más vendidos. Lejos de los mundos distópicos, para atravesar la pandemia, los géneros más buscados fueron el histórico-romántico y el autoayuda. Catedrales de Claudia Piñeiro encabeza el ranking, seguida de Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri. Se trata de dos novelas protagonizadas por mujeres, que abordan temáticas actuales y están atravesadas por la historia política de Argentina.

“El cordobés convierte en bestseller a los autores locales, es un fenómeno muy nuestro, que no pasa en ninguna provincia, y sobre todo con la novela romántica”, cuenta Tamara Sternberg al frente El Emporio. Las autoras cordobesas, como Viviana Rivero, Reyna Carranza, Beatriz Grinberg y Graciela Ramos, estuvieron muy solicitadas. Por su parte, la editorial Random House sumó a la lista títulos de astrología, como el Horóscopo Chino 2020, de Ludovica Squirru.

“La venta de productos digitales creció más del 100 por ciento y la venta de libros de papel a través de Internet comenzó hace poco cuando se liberó el envío a domicilio, que al ser el único canal, crece pero no tanto como para compensar la pérdida por estar cerradas las librerías físicas. Desde el momento en el que se decretó la cuarentena y cerraron las librerías, notamos que empezó a crecer la curva de venta de ebooks y audiolibros. En los últimos quince días, se ha duplicado la venta en nuestro país", cuenta Valeria Fernández Naya, gerente de Marketing y Comunicación de Penguin Random House. La editorial cuenta con más de 25.000 títulos en formato Ebook y 1200 en audiolibro.

“Antes del coronavirus, compraban más las mujeres, ahora la compra es familiar”, Tamara Sternberg.

Para El Emporio, el panorama fue similar, la venta de formatos digitales creció con la librería cerrada, una vez habilitados los envíos, volvió el libro en papel. “Antes del coronavirus, compraban más las mujeres, ahora la compra es familiar”, describe la dueña de la editorial cordobesa y la sorprendió la demanda de audiolibros para los más chicos. “Desde cuentos a libros con entretenimiento, los adultos buscan actividades y propuestas lúdicas, los padres están necesitando soluciones”, comenta. Entonces, a través de WhatsApp, recomiendan textos de autores de todo el mundo en el formato en cuestión. En cambio, para Random entre los audiolibros más vendidos se destacan títulos para jóvenes y mujeres. Por ejemplos Caos de Magalí Tajes, Todos tenemos un amor pendiente de Angie Sammartino y Doce estaciones del alma de Dafne Shilling.“Todo es muy reciente, veremos en un tiempo qué resultados perduran pero estamos convencidos de que los hábitos de consumo, el apoyo en la tecnología y el desarrollo de la venta online han llegado para quedarse”, explica Fernández Naya de Penguin. Mientras que para Sternberg, lo que vino para instalarse es el delivery, obligando a su empresa a reinventarse. “La respuesta de la gente es muy favorable, se les ilumina el rostro cuando reciben el libro. Ese agradecimiento es una devolución muy linda en este tiempo de incertidumbre y angustia”.

LOS MÁS VENDIDOS DE RANDOM

Catedrales, de Claudia Piñeiro. Lo mucho que te amé, de Eduardo Sacheri. Belgrano, de Daniel Balmaceda. Horóscopo Chino 2020, de Ludovica Squirru. Predicciones, de Jimena La Torre. Dime, ¿Quién es cómo Dios?, de Florencia Bonelli. En el huerto de las mujercitas de Gloria Casañas. Caos, de Magalí Tajes.

LOS MÁS VENDIDOS DE EL EMPORIO

Catedrales, de Claudia Piñeiro. Lo mucho que te amé, de Eduardo Sacheri. El alma de las flores, de Viviana Rivero. Después de la tormenta, de Ana Moglia. El precio de la pasión, de Gabriel Rolón. Solas, de María Florencia Freijo. Homo deus, de Yuval Noah Harari. Arde la vida y Caos de Magalí Tajes. Equilibrio de Daniel López Rosetti. Leyendas urbanas de Córdoba, de Luis Alberto Luján.

