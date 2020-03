Quedate en casa: Libros para leer en cuarentena

Entre doscientas y doscientas cincuenta palabras por minuto es el promedio para un lector adulto, con cierta frecuencia frente a los libros. Aproximadamente, esa misma cantidad de palabras es la que suma la página de una novela. Entonces, si leemos una página en sesenta segundos, durante la cuarentena podríamos terminar más de un título.

Las pantallas no deben ser la única escapatoria a los días encerrados en la casa. Precisamente, la lectura abre la imaginación e invita a recorrer otros mundos posibles. Por lo tanto, este aislamiento preventivo a causa del COVID-19, es una excusa para buscar en la biblioteca ese libro que todavía no tuvo la oportunidad o de encontrarse con nuevos. Las distintas editoriales tienen la opción de comprar el formato e-book, por lo que no es necesario salir para hacerse de un ejemplar.

A continuación una lista de publicaciones para tener en cuenta.

Catedrales

Claudia Piñeiro

Hace treinta años, en un terreno baldío de un barrio tranquilo, apareció descuartizado y quemado el cadáver de una adolescente. La investigación se cerró sin culpables y su familia -de clase media educada, formal y católica- silenciosamente se fue resquebrajando Pero, pasado ese largo tiempo, la verdad oculta saldrá a la luz gracias al persistente amor del padre de la víctima.

Esa verdad mostrará con crudeza lo que se esconde detrás de las apariencias; la crueldad a la que pueden llevar la obediencia y el fanatismo religioso; la complicidad de los temerosos e indiferentes, y también, la soledad y el desvalimiento de quienes se animan a seguir su propio camino, ignorando mandatos heredados.

Como en Las viudas de los jueves, en Elena sabe y en Una suerte pequeña, la autora ahonda con maestría en los lazos familiares, en los prejuicios sociales y en las ideologías e instituciones que marcan los mundos privados, y nos entrega una novela conmovedora y valiente, certera como una flecha clavada en el corazón de este drama secreto.

Nadie vive tan cerca de nadie

Tamara Tenenbaum

Tras el éxito extraordinario de El fin del amor, su ensayo de 2019, presenta este libro de cuentos que obtuvo que obtuvo el premio Ficciones otorgado por el Ministerio de Cultura en 2018.

Dijo el jurado: “Hay una voz singular en los relatos de Nadie vive tan cerca de nadie y una manera de terminarlos que resulta muy atractiva. Al contrario del cuento tradicional, que cierra con bombos y platillos, los de este libro parecen desintegrarse; el final llega de repente, casi como un capricho, como si quien escribe simplemente se detuviera. Cada uno tiene su secreto empedernido, su forma del desasosiego. Voces encerradas en un pequeño laberinto de deseo: su mundo es todo lo que ven, y los contemplamos perderse en él, como insectos lamiendo vidrio”.

En estas páginas de un realismo crudo, irónico, perturbador, se cuelan escenas de la cultura judía con el telón de fondo del barrio porteño de Once. Contra él se recortan, un poco corridos, los personajes de un universo claustrofóbico, acaso autobiográfico, que tiene a la familia y a la comunidad como centro. A pesar de que allí todos parecen conocerse, el contacto genuino, la emoción abierta, el acercamiento sin mediaciones resultan esquivos e insuficientes. “Supongo que es algo muy de la época –afirma Tenenbaum-, la sensación de estar siempre rodeados de gente pero muy solos, cada uno en su baile. Casi todas las historias son deformaciones de historias de gente que conozco, anécdotas que me contaron o cosas que me pasaron a mí”.

Verano interminable

Claudio Zeiger

Ya se trate de la pareja improbable entre una escritora madura y un joven con inquietudes artísticas que funge de albañil, de un carismático exconductor de televisión ya casi olvidado, de un abogado de incógnito en una ciudad hostil y paranoica o de unos amantes y amigos que después del matrimonio igualitario comienzan a interrogarse acerca del futuro, los personajes de estos cuentos comparten cierto desprecio por el conformismo y un vitalismo difuso, de a ratos desencantado, a menudo riesgoso.

Ligeras, contemporáneas, precipitadas, estas historias estalladas de sol se entrelazan unas con otras mientras despliegan el imaginario del verano en ranchos precarios al borde del mar, balnearios discretos y escondidos, o departamentos con aire acondicionado en la zona más decadente de una gran urbe desierta. En ellas, la resaca del fin de fiesta se hace presente en un erotismo omnívoro, despreocupado, que puede tornarse serio y turbio.

Con una escritura elegante e irónica, compone un libro camaleónico que revela todo su talento para escrutar a la fauna social de su tiempo y para detectar el equívoco y la contradicción que acechan en cualquier relación humana.

Las aventuras de la China Iron

Gabriela Cabezón Cámara

La refundación más radical del clásico Martín Fierro: aquí, la protagonista es su "China", que a los 14 años aprovecha que a él se lo lleva la leva para salir al mundo.

Radiante, luminoso. El desierto es un prisma de perros, cardos, polvo y cielo. La China Iron acompaña a Liz, una inglesa que va tras su marido llevado por la leva. Ella, en cambio, no busca a Martín Fierro, ese gaucho que se la ganó en un partido de truco. La China escapa. Y es su viaje exploración: de la textura de la seda, del sabor del té, del sofoco en que estalla el sexo. Descubre palabras. Sonidos nuevos para cosas que antes no existían.

Pasan del desierto al fortín, un experimento social que intenta transformar a una masa de criollos brutos en los ciudadanos industriosos que pide la Nación. Pero será en las tolderías que la China y su feliz comitiva encontrarán el Paraíso. También allí, Gabriela Cabezón Cámara reanima su pertinaz aventura literaria: la de fundar un mundo libre, en el que las criaturas se abracen por deseo y gocen el mismo amor de ríos, pájaros y árboles. Y no se sientan solas jamás.

En busca del alfajor perdido

Facundo Calabró

¿Se puede contar la historia de nuestro país a través de los alfajores? ¿Cuál es el secreto detrás de la golosina más amada por los argentinos?

Facundo Calabró, mejor conocido como @catadordealfajores, se sumerge en una investigación que lo lleva desde la Fiesta del Alfajor Costero hasta la leyenda detrás de las grandes marcas como Havanna, Guaymallén, Cachafaz, Jorgito o Capitán del Espacio. También, nos enseña cómo catar un alfajor para que nuestra experiencia como consumidores llegue a su máxima expresión.

“Si desde hace por lo menos siglo y medio un alfajor surge cada día de entre los pliegues de papel aluminio, celofán o plástico de las más de doscientas marcas, entre multinacionales, nacionales y diminutos emprendimientos familiares, debe existir una historia nacional hecha de alfajores. Hora de narrarla. Porque, silenciosos, los seis millones de paquetes que diariamente caen a la basura o al suelo están ahí, como una evidencia innegable, y ya es imposible que permanezcan en la sombra”.

Una insólita y divertida historia de la golosina más popular de la Argentina.

UN POCO DE CIENCIA FICCIÓN

Sinfín

Martín Caparrós

El error es el cuerpo. Morir es fallar. En 2070, una forma nueva de vida eterna se ha convertido en el mayor logro de nuestra civilización. La palabra china que se pronuncia tsian -paraíso- es el invento que la gran Samar ofreció al mundo, ha transformado la vida y la muerte de miles de millones. Pero más allá de lo que cuenta la mitología oficial, nadie conoce su verdadera historia.

Sinfín empieza en un pequeño pueblo del bosque patagónico, un lugar remoto detenido en el tiempo donde la enfermedad, la vejez y la muerte existen todavía. Allí se inicia la búsqueda de la mujer que develará la verdadera historia: los sacrificios humanos silenciados, los intereses ocultos y las circunstancias que propiciaron el salto más sorprendente de la técnica humana en un mundo que, mientras tanto, se deshace en guerras religiosas y migraciones.

Es el relato fidedigno de algo que todavía no terminó de suceder, contado a la manera de las mejores crónicas, pensado al modo de los mejores ensayos, que ofrece los datos menos conocidos, las hipótesis más atrevidas, los análisis definitivos sobre aquel golpe de genio que terminaría por cambiar todo.

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y arde.

Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero es quemar libros, que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. El Sabueso Mecánico del Departamento de Incendios, armado con una letal inyección hipodérmica, escoltado por helicópteros, está preparado para rastrear a los disidentes que aún conservan y leen libros.

Como 1984, de George Orwell, como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, Fahrenheit 451 describe una civilización occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. La visión de Bradbury es asombrosamente profética: pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben folletines interactivos; avenidas donde los coches corren a 150 kilómetros por hora persiguiendo a peatones; una población que no escucha otra cosa que una insípida corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos auriculares insertados en las orejas.

Cadáver exquisito

Agustina Bazterrica

A causa de un virus mortal que afecta a los animales y contagia a los seres humanos, el mundo se ha convertido en un lugar gris, escéptico e inhóspito, y la sociedad se divide entre aquellos que comen y aquellos que son comidos.

Una novela mayor, una sólida y escalofriante pesadilla futurista en la que el canibalismo es legitimado en gran parte del mundo a causa de un virus que afecta a los animales y resulta mortal para los seres humanos. ¿Qué resto de humanismo puede caber cuando los cuerpos de los muertos son cremados para evitar su consumo? ¿En qué lugar queda el vínculo con el otro si, de verdad, somos lo que comemos? En esta despiadada distopía -tan brutal como sutil, tan alegórica como realista-, Agustina Bazterrica inspira, con el poder explosivo de la ficción, sensaciones y debates de suma actualidad.

LOS MÁS CHICOS TAMBIÉN LEEN

Todos deberíamos ser feministas

Chimamanda Ngozi Adichie y Leire Salaberría

"Y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto. Un mundo más justo. Un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar: tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma. Y también a nuestros hijos."

Después de la charla TED que se reproduce en Todos deberíamos ser feministas, Chimamanda Ngozi Adichie se convirtió en la portavoz del feminismo a nivel mundial. Esta nueva edición, ilustrada por Leire Salaberria, ayudará a difundir su maravilloso y revelador mensaje feminista y de igualdad entre las nuevas generaciones y el público familiar.

«El problema del género es que determina cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense lo felices que seríamos, lo libres que seríamos siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de las expectativas de género.»

Lola pregunta mucho

Canela - Mónica Weiss

El clásico personaje de Canela en un libro en tamaño grande, con poesías, relatos y muchas muchas preguntas.

El valiente y la bella

Ana María Shua

Descubran estos cuentos populares donde las mujeres no son solo las bellas ni los hombres los valientes. Ocho historias de amor y aventura de distintas partes del mundo que fueron transmitidas oralmente de generación en generación y que Ana María Shua adaptó para que podamos leerlas.

La sinfonía del unicornio

Tiffany Calligaris

“¿Han oído hablar del unicornio blanco y de su cuerno espiralado? ¿Del dragón que navega por los cielos y respira fuego? ¿Y qué hay del astuto zorro de nueve colas? ¿O del ave en llamas que renace de sus propias cenizas? ¿O del espíritu en forma de caballo que habita en las lagunas? En Estarella tales criaturas son mucho más que una fábula. Existen. Son seres mágicos que rondan a su antojo. Algunos habitan en bosques, y otros en las cimas de las montañas o la profundidad de cavernas secretas. Cruzar camino con una de estas poderosas criaturas puede resultar en un don mágico o en un final fatal”.

Kass, la princesa de la familia real de Snoara, lleva la marca del unicornio; su boda con el príncipe Lim es la única manera de proteger su futuro y asegurar el bienestar de su reino. Una unión que es interrumpida cuando el rey Landis Ashburn, conocido como el dragón de Inferness, decide secuestrarla y cambiar así su destino.

Tal evento desencadena consecuencias inesperadas para cada uno de los hermanos de Kass: la reina Farah desaparece sin dejar rastro; Everlen abandona la seguridad del castillo con una misión inesperada y una aliada inusual, y Keven se ve forzado a aceptar un rol de liderazgo para el que no está preparado.

En esta odisea, la realidad se vuelve engañosa, nadie está donde debiera estar y todos corren peligro.

Misterio en cielo abierto

Lionel Ferro

¿Qué harías si tus amigos desaparecieran de pronto en medio de la noche?

¡Una historia de ciudades ocultas, ovnis, y apariciones del más allá!

