Carina Angiula: “Las habilidades blandas hoy no son opcionales, son necesarias para optimizar lo técnico-jurídico”

Carina Angiula es abogada y prosecretaria del fuero civil y comercial de la Justicia de Córdoba y autora del libro “Herramientas efectivas para organizar tu equipo jurídico” (Corintios Ediciones). Asegura que “Las habilidades blandas hoy no son opcionales, sino que son necesarias para optimizar lo técnico-jurídico” y resalta que “el equipo nos da cierta estructura y cierta estabilidad dentro de un contexto de cambio constante”.

ENREDACCIÓN la entrevistó en el marco de la convocatoria a la jornada de capacitación sobre “Habilidades humanas para equipos Jurídicos Exitosos”. La actividad se realizará el próximo miércoles 13 de noviembre, entre las 9 y las 17 horas, en el Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El plantel docente está integrado, además de Angiula, por Sonia García, Mercedes Rodríguez, Claudia Pierna, Malena Santecchia, Maria Gabriela Vigna, Maria Eugenia Loiacono, Cecilia Vigna, y José Ignacio Pastore.

Angiula explica a ENREDACCIÓN que “organizar equipos jurídicos es el gran desafío que hoy tenemos, porque justamente los equipos están formados por personas y cada persona va a tener una forma predeterminada de cómo se construyen. El foco es ver cómo unificas todas esas distintas mentalidades para apuntar a un mismo objetivo y poder construir un verdadero equipo de trabajo”.

Define, en esa línea, que “hoy el equipo es el mecanismo que tenemos para hacer frente a tanto cambio. La particularidad que estamos viviendo hoy es que el cambio es constante. Hoy estamos aprendiendo algo que nos es funcional, pero que capaz dentro de tres meses no. Hoy las planificaciones ya no tienen que ser anuales, sino semestrales o trimestrales, porque el cambio es constante. El desafío es adaptarnos a esos cambios sin sufrir en el camino. En ese sentido, creo que el equipo es un mecanismo para adaptarse de una mejor manera a esta nueva situación. Es, en definitiva, lo que nos da cierta estructura y cierta estabilidad dentro de ese cambio constante”.

¿Cuál es el aprendizaje que buscan lograr con esta jornada?

Primero, es una gran novedad que la UNC lo plantee en el ámbito académico, como conceptos teóricos que hay que empezar a enseñar. Las habilidades blandas hoy no son opcionales, sino que son necesarias para optimizar lo técnico-jurídico. Luego, lo que se pretende trasladar acá, son conceptos teóricos puntuales en relación a estas cuestiones de las habilidades blandas y a partir de ahí, entender la importancia de porqué son necesarias.

¿Significa que los equipos tienen que ser organizados con cierta flexibilidad?

Todos los equipos para poder evolucionar y avanzar tienen que ser flexibles. Tenemos que tener una cierta estructura que nos de una cierta seguridad y por eso propongo en mi libro, un sistema de construcción de un equipo jurídico, para armar ciertos pasos, pero a su vez, los equipos tienen que adaptarse y flexibilizarse a las exigencias cotidianas. Hoy tenemos pautas generales a seguir, pero tenemos que adaptarnos a las situaciones concretas que se nos plantean en el día a día. Para eso, hay que darle a la gente herramientas para resolver situaciones puntuales. Hoy no funciona el líder que da una orden puntual y lo tenés que hacer así porque yo te lo digo. No, te tengo que dar pautas, herramientas y recursos para que vos, ante la situación concreta, la puedas resolver.

¿Cuál es el factor ordenador de este sistema?

Creatividad, dar rienda suelta a confiar en las personas. Por eso digo que es todo un proceso de construcción, porque no va a hacer fácil que te delegue una tarea si yo no te conozco y que pueda confiar en que esa tarea la vas a hacer bien sino hay un cierto nivel de confianza. Por eso digo que ese equipo se construye, me gusta decir que los equipos se construyen no se imponen. Los equipos exigen un proceso de construcción cotidiano para llegar a ciertos objetivos puntuales. Y capaz que la misma persona puesta en otro grupo en otro contexto, resuelve las cosas de una manera diferente y forma un equipo diferente. Por eso es un proceso de construcción interno, no externo.

¿Cuáles son los factores o parámetros que tomas para esa construcción?

Propongo un sistema de construcción del equipo. En cuanto a que tenemos que empezar generando el espacio de trabajo, el espacio y el tiempo para hacerlo. Hacer ver la importancia de este tiempo y ese espacio, dedicarlo y no verlo como una tarea sin sentido. Después y a partir de ahí, definir el para qué, para qué estamos juntos, qué nos unifica, que perseguimos en común… Todas las personas tenemos intereses individuales y eso es lógico para la naturaleza humana. Cada uno tiene sus intereses personales, pero hay que ver como los alineamos con un sentido común de grupo. Para qué nos juntamos, que nos une. A veces, esa unión es impuesta, porque te obligan, lo que es un grupo impuesto; o a veces elegís formar parte de un equipo. Y bueno, quizá en esos espacios es mucho más fácil definir que persiguen en común. Desde ahí, establecer objetivos precisos, claros, concretos, que tienen que estar bien definidos y bien determinados para cada miembro. Esto, porque lo que para mi puede ser muy claro y optimo para el otro miembro del equipo puede no serlo. Luego hay que establecer un plan de acción concreto, pasos específicos para llegar a lograr lo que queremos alcanzar.

¿Cómo son los líderes hoy?

Hoy, líder es la persona que está en condiciones de resolver con las herramientas y recursos que tiene, los problemas que se plantean en el momento. Y hay veces que hay situaciones que las puede resolver otra persona. Y hay veces que ese rol lo puede ocupar otra persona diferente al que lo hacía tradicionalmente. Entonces, no es que desaparezcan los líderes o los que están al frente de los grupos jurídicos, sino que rotan en sus roles y en las funciones que van cumpliendo. Es un proceso de cambio permanente porque las situaciones cambian constantemente.

¿Cómo surgió el libro “Herramientas efectivas para organizar tu equipo jurídico” y por qué decidiste que fuera un formato libro?

El libro es el resultado de todo un proceso de evolución en mí. Hace 20 años que estoy en el Poder Judicial, ingresé siendo muy introvertida, muy tímida, y en el camino se me fueron presentando desafíos que creo que no tuvieron que ver con lo estrictamente jurídico. Porque con lo jurídico estaba familiarizada. Cuando tuve que superar exámenes y concursos, me pude dar cuenta que en realidad los mayores inconvenientes y falencias no estaban en lo jurídico, sino en las habilidades no jurídicas que me estaban faltando. Y ahí es cuando empecé ese proceso de evolución, que me llevo hasta el libro. El libro, lo que propone es, justamente, una metodología de trabajo fraccionada en seis etapas, dividida como un método. Hablo de método como sistema. Considero que tenemos que empezar a formar sistemas. Los sistemas nos permiten multiplicarnos en valor. Yo sola tengo un límite en tiempo, en energía, en espacio; no puedo abarcar todo, necesariamente debo armar un sistema para poder amplificarme. Y eso se da en todos los niveles y todos los ámbitos. El libro propone esa metodología del trabajo, un manual para enseñar este tipo de conceptos para los equipos jurídicos, para transmitirlo en forma metodológica, por pasos, por etapas.

¿Y a vos te sirvió?

Absolutamente. Cada una de las etapas que yo propongo en el libro las fui construyendo en mi vida personal a lo largo de los años y es hoy lo que hace que me anime a formar este tipo de capacitaciones. A animarme en un mundo tan estructurado y rígido como es el mundo jurídico, animarme a proponer este tipo de desafíos y este tipo de conceptos.

JORNADA SOBRE “HABILIDADES HUMANAS PARA EQUIPOS JURIDICOS EXITOSOS”

El próximo miércoles 13 de noviembre, entre las 9 y las 17 horas, se realizará en el Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) una jornada sobre “Habilidades humanas para equipos Jurídicos Exitosos”.

La actividad está dirigida a operadores jurídicos, abogados y estudiantes de derecho. Mientras que su objetivo es “fomentar la implementación de estrategias de gestión de recursos humanos que maximicen el desempeño profesional y la satisfacción de colaboradores alineándose con los desafíos del nuevo paradigma laboral”.

El plantel docente estará integrado por Carina Andrea Angiula, Sonia García, Mercedes Rodríguez, Claudia Pierna, Malena Santecchia, Maria Gabriela Vigna, Maria Eugenia Loiacono, Cecilia Vigna, y José Ignacio Pastore.

Los interesados en inscribirse, podrán hacerlo en el siguiente LINK.

