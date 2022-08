ATE rechazó la pauta salarial para los estatales acordada por el gobierno y el SEP

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba repudió “la pauta salarial (para el segundo semestre de 2022) informada por el gobierno provincial, en base a un acuerdo suscripto con los gremios oficialistas”. Adelanta además que continuará el plan de lucha con quite de colaboración, reducción de prestaciones, asambleas y cortes de calles.

Dice el gremio estatal con la firma de su secretario General, Federico Giuliani, que “el acuerdo significa en realidad una recomposición del 63 por ciento anual, frente a una inflación que en 2022 se ubicará por encima del 80 por ciento, sufriendo así las y los trabajadores una pérdida de ingresos reales en el año de alrededor de 20 puntos”.

Señala que “esto se suma a la pérdida de poder adquisitivo en el último quinqueño, que en el ámbito estatal ha significado entre el 25 y 30 por ciento del salario, sumando las pautas salariales a la baja que el SEP viene firmando durante el anterior gobierno de Juan Schiaretti y el actual mandato”.

Apunta que “es totalmente vergonzoso que se informe desde los gremios oficialistas que la pauta salarial firmada hace que los salarios iniciales en julio apenas roce los 74 mil pesos, cuando el propio INDEC publica que para no ser pobre en nuestro país una familia debe contar, como mínimo, con 119 mil pesos”.

Sigue diciendo que “esta paritaria no asume en su verdadera dimensión el problema de las precarizaciones, la tercerización en el Estado, ni las sumas en negro de nuestros salarios que, en definitiva, no van al básico, no se cuentan en el aguinaldo y no se cuentan para los haberes nuestras jubiladas y jubilados, sumidos en la más absoluta miseria por este Gobierno y su aliado incondicional en el ajuste, el SEP”.

Por último, afirma que “nuestra organización, en unidad con las representaciones sindicales que así lo dispongan, continuará reclamando una apertura real de la paritaria que incluya a los verdaderos representantes de todos los sectores provinciales, en virtud que esta exigua pauta salarial no representa la necesidad de las y los trabajadores que, incluso en pandemia, pusieron -y siguen poniendo- todo el esfuerzo para atender las necesidades de la población (como en el caso de las y los trabajadores de la salud que perdieron más de 80 vidas por ello)”.

