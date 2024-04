Juan Iñaki presenta “Vórtice”, su nuevo trabajo, en Córdoba

Juan Iñaki presenta Vórtice (Los Años Luz Discos), séptimo álbum del cantante y compositor, que refleja su inquebrantable compromiso con la exploración creativa. En esta propuesta Juan no sólo se sumerge en la producción artística y la composición, sino que también aporta su talento a los arreglos y el diseño sonoro.

En Vórtice las diferentes orquestaciones con instrumentos acústicos convergen con filtros, samplers y elementos electrónicos, enfoque que crea una experiencia auditiva única a nivel musical. En el corazón de este disco se encuentra la celebración de la voz humana: tanto la palabra hablada como la cantada se convierten en la gran madre sonora que guía el flujo y reflujo del álbum.

Juan Iñaki comparte este espacio con una notable variedad de invitados, que incluyen a Susy Shock, Paola Bernal, Jenny Náger, Mery Murúa y la vibrante Murga del Desasosiego, que se formó especialmente para esta ocasión.

Las canciones de Vórtice, varias de las cuales son composiciones propias de Juan Iñaki, están inspiradas en influencias que han marcado la trayectoria del artista. Desde la riqueza de la música latinoamericana hasta las vibraciones del jazz, MPB, la africanidad y la música académica, el disco es un testimonio de la diversidad musical que lo ha nutrido a lo largo de los años.

El álbum también contiene composiciones destacadas de colaboradores como Jenny Náger, quien se inspiró en un poema de Fernando Pessoa, así como contribuciones de Cecilia Fandiño y Gabriela Borioli. Franco Dall’amore, miembro clave en el proyecto, también aporta su talento en este lanzamiento.

Dice Juan Iñaki: “Este disco nació por supervivencia. Un poco antes de la pandemia tuve la necesidad de mirar seriamente hacia adentro. El encierro acentuó ese sentimiento y decidí concentrarme en las canciones: en las mías principalmente, y en las que me rodean, las de los amigos que participaron de la producción, la familia. Cuando sentí que había un puñado que me convencían, comencé a grabar. A medida que el proceso de grabación avanzaba, empecé a percibir el factor aglutinante: la diferencia. Profundicé en esa idea: cada canción lleva una orquestación diferente. Si bien hay elementos comunes que hilvanan el criterio, tanto desde el sonido como desde las palabras. A grosso modo, todo se sustenta sobre la idea de un gran collage. Fue una excusa para retomar papel y lápiz, aprender a usar Pro Tools, para pasar muchísimas horas aprendiendo el quirúrgico trabajo de la edición. Fui tras algo que no sabía hacer, pero sí sabía cómo quería que sonara. Un Vórtice es el centro de un torbellino, un refugio de silencio en medio de la tormenta. Esa imagen era recurrente durante la grabación. Precisaba una palabra que, en su sonar, sintetice todo ese rollo”.

CORDOBÉS, LÍRICO Y POPULAR

Juan Iñaki nació en Córdoba, Argentina. Estudia canto desde los once años y a los trece grabó su primer disco. Su carrera profesional lo llevó por todo el país. Se formó en canto lírico, percusión y teatro y cursó la licenciatura en Composición Musical en la UNC. Fue integrante de los coros Polifónico y de Cámara del Teatro San Martín de Córdoba y solista de la Misa Criolla en diversos escenarios del país. Cantó y grabó junto a artistas nacionales e internacionales como Lila Downs, Raly Barrionuevo, Chango Spasiuk, Susy Shock, Kepa Junkera, Julia Zenko, Raúl Carnota, Uxía, Jorge Fandermole y Suna Rocha, entre otros.

Abrió dos veces los shows de Caetano Veloso en Córdoba. Realizó dos giras por Brasil con el grupo Caixa da Música y seis giras por Europa (España, Italia, Suiza, Francia, Portugal y Bélgica) como solista en festivales y mercados. Además, protagonizó el musical Los Miserables en Quito, Ecuador durante dos temporadas, en el rol de Jean Valjean.

Además de su proyecto solista, ha sido invitado por diversas orquestas y bandas académicas, destacando la Orquesta Nacional de Música Popular Juan de Dios Filiberto, para diversas presentaciones en el CCK y otros escenarios, y la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, entre otros organismos.

Desde hace veinte años es solista de la Misa Criolla con diferentes directores y elencos, de las que se destaca la realizada junto a su autor, Ariel Ramírez en 2004 en Córdoba, y el concierto en el Centenario de Ariel Ramírez, compartido con su hijo Facundo Ramírez (San Francisco, Córdoba, 2023).

Fue invitado a participar del álbum “Mercedes florecida”, recientemente editado, en homenaje a la gran cantora latinoamericana, y cuenta con siete discos como solista.

PARA AGENDAR

Sábado 27 de abril, a las 20 horas, en Platz Espacio Cultural, Maipú 350.