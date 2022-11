Villa María: Se realizó un nuevo Encuentro de Bibliotecas Populares de Córdoba.

Con el objetivo de impulsar los espacios de lectura y abordar temáticas actuales, se desarrolló en Villa María el Encuentro de Bibliotecas Populares de la Provincia. La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Medioteca y Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno.

El intendente Martin Gill encabezó la apertura del evento, donde destacó que “estamos en una ciudad donde la Biblioteca Popular marcó la propia historia”.

Recordó que “el gremio ferroviario ya en los comienzos de Villa María, decide regalarle a la ciudad una biblioteca popular. Había pocas escuelas, pocas casas, pero ya había una biblioteca popular”.

“Esta es una biblioteca que no tuvo miedo a los cambios, que no tiene miedo de correr los estantes para darle lugar a los juegos y a la lectura, que no tiene miedo de poner una función de circo si esa es la única manera de conocer una biblioteca”, expresó el mandatario, y resaltó que “esa pasión la tiene desde la bibliotecaria hasta el último de los que la componen. Logran que el libro se transforme en algo cotidiano”, cerró Gill.

Cabe destacar que la propuesta fue propicia para acercar espacios literarios y compartir experiencias, contando con el auspicio del Gobierno local y organizado por la Federación de Bibliotecas de la Provincia de Córdoba (FEBIPO). La jornada también tuvo un eje temático central que fue la Agenda 2030 y el rol de las bibliotecas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Acompañaron el secretario de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia, Rafael Sachetto; el presidente de la Federación de Biblitecas Populares de Córdoba, Amalio Bertapelle; la Agencia Córdoba Cultura con Silvia Longo como representante; el titular de la editorial universitaria Eduvim, Carlos Gazzera y la directora de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, Anabella Gill, entre otros.

—