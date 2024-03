Victoria Villarruel se diferencia de Bullrich y Petri: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció de la postura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, de sumar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior para participar de la lucha contra el narcotráfico. En una entrevista que concedió al Canal TN explicó que “la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles; el narco es un civil para el derecho, creo que había quedado claro en los 70”.

Agregó sobre ese tema que “me parece que, si vas a enviar a un agente del Estado a luchar contra un terrorista, primero el plexo legal no te lo permite”. Recordó que en los 70 “un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados, y hoy tenés gente que está pagando penas más gravosas que (Jorge Rafael) Videla o (Emilio) Massera. Si el Estado da una orden, después debe hacerse cargo de las órdenes que da”.

Luego reconoció que hubiera querido hacerse cargo de las áreas de Defensa y Seguridad, como el presidente Javier Milei había dicho en campaña. “Son dos áreas que me encantan, pero no las iba a manejar, no iba a ser ministra; lo que iba a hacer era estar encima de esas temáticas. Pero el Presidente decidió que no y yo lo respeté. No me agradó, me preparé muchos meses, pero él eligió a dos personas, otros equipos, y lo tengo que respetar”.

Respecto del DNU 70/2023, dijo que “acá estaba en juego la institucionalidad, esto no es un reino, es un poder deliberativo. Yo no puedo hacer lo que se me canta con esta casa, se dirimen las leyes, yo tengo que arbitrar eso. Yo no soy senadora, siempre digo que soy árbitro”.

Precisó que “ya tenía muchos pedidos de senadores para que se tratara, pero a partir del momento que las sesiones ordinarias ya se habían abierto, no puedo estar reteniéndolo. Yo no quiero ser Cristina (Fernández de Kirchner), que el año pasado sesionó 5 veces, con toda la furia -ejemplificó-. Una de las comisiones más importantes que tiene esta casa, Asuntos Constitucionales, no funcionó en todo el año”.

Luego apuntó que el tema del DNU “se va a dirimir en Diputados, si es que llega al recinto. Igual, ya tenemos un plan B, un plan C… Puede haber más decretos, o presentar leyes… Acá hay impulso de acompañar al Gobierno”.

Señaló también que confía en que la Ley bases va a aprobarse: “El tiempo va corriendo y tenemos la necesidad de que se arbitren nuevas reglas, pero vamos a respetar las reglas”.

Finalmente hizo una curiosa definición sobre el presidente Milei: “Si hoy yo soy vicepresidenta también es por Karina (Milei, hermana del titular del Ejecutivo). Tiene mucho carácter, pero yo también. Es brava, yo también. En el medio está Javier, pobre jamoncito”.

