Las negociaciones de Schiaretti con JxC descolocaron a Urtubey, que se bajó de su precandidatura presidencial

Con el Gobernador Juan Schiaretti intentando un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio (JxC), el ex Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, su socio político en la construcción de un espacio peronista disidente del Frente de Todos (FdT), decidió renunciar a su precandidatura presidencial.

Urtubey anunció a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que no será candidato en las elecciones primarias presidenciales del próximo 13 de agosto.

El fin de semana, luego de que Rodríguez Larreta planteara que impulsaba sumar a Schiaretti a JxC, la alianza de peronistas disidentes entró en crisis. Urtubey que no conocía el acuerdo se expresó en contra y sostuvo que no lo seguiría en una aventura por fuera del peronismo. En cambio, el diputado nacional Florencio Randazzo, y el ex titular del Anses, Diego Bossio, acompañaron el movimiento del mandatario cordobés. Ni el Partido Socialista ni el ministro de Economía, Roberto Lavagna, que se habían integrado al espacio peronista se manifestaron aún sobre esta jugada.

Sin embargo, el salteño no esperó demasiado para plantar bandera: “No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: Un militante peronista. No reniego de mis convicciones, las afirmo. Nunca creí en juntarse en contra de alguien, creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno”.

“Hoy la política no entiende a la gente y yo no entiendo a esa política. Los argentinos vivimos en un país destruido, y lo único que recibimos son peleas de poder, intrigas, egos e internas”, disparó Urtubey.

Adelantó también que no será parte de ninguna lista en las próximas elecciones presidenciales, pero aseguró que seguirá haciendo política.“Voy a trabajar más que nunca. No necesito un cargo para eso. Tenemos que hacer que la política vuelva a representar al pueblo”, concluyó Urtubey.

El andarivel del peronismo disidente del FdT se había formalizado el pasado 11 de enero, cuando en un almuerzo en Buenos Aires, Urtubey y Schiaretti le dieron vida.

Dijeron en esa oportunidad que se trataba de “un espacio político superador, por fuera de la grieta” y plantearon que es momento de “trabajar más que nunca por los argentinos. Sabemos que hacer lo de siempre es hacer un nuevo fracaso. Somos muchos los que queremos trabajar distinto para que el país recupere la esperanza”.

Los dos “expresaron su decisión de ser candidatos a presidente y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esta propuesta peronista no kirchnerista”.

Con énfasis, expresaron que no irían a ninguna PASO con el kirchnerismo. “Ni con los K ni con el Frente de Todos”.

Mientras que Urtubey, en declaraciones periodísticas, había dicho que había espacio para armar algo nuevo y resaltado que “el kirchnerismo y el macrismo, que es Juntos por el Cambio, ya fracasaron en las gestiones. Esa es la intención que tenemos con “el Gringo” Schiaretti: No debemos tener nada que con los dos frentes que ya fracasaron y que no cambiaron sus ideas”.

El final de este espacio moderado del PJ finaliza como en 2019, cuando Schiaretti, Urtubey, Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto intentaron conformar el Peronismo Federal. En aquella oportunidad, Massa partió rumbo al FdT y Pichetto fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Ahora fue Schiaretti el que decidió acercarse a uno de los bloques políticos centrales de la política argentina.

