Una mejor comunicación

(Por Máximo Brizuela*). La comunicación es fundamental en estos tiempos, quizás siempre lo fue, pero el presente es un mundo tan hiperconectado que es impor­tante que nuestro mensaje llegue, que las acciones que realizamos como trabajadores, trabajadoras y organización gremial sean visibles.

Obviar esto, nos pone en una situación de invisibilidad que nos anula como actores sociales. No nos está permitido estar ausentes en la difusión de acciones concretas. Aunque a veces cueste entenderlo, lo que no se muestra parece que no sucede. Es verdad que al mostrar de más se puede pecar de demagogo, pero si nosotros no mostramos lo que somos, lo que hacemos, ¿quién lo hará?

Las redes sociales, las ventajas de que hoy todo el mundo tiene un celular y la mayoría de las personas cuentan con conexión a In­ternet, permiten la inmediatez y una llegada masiva que, si se usa adecuadamente, se logra una mayor interacción y notoriedad.

Como sindicato tenemos un doble público. Nuestros afiliados y afiliadas a quienes debemos informar cuestiones propias del Sin­dicato y a la sociedad en general. Porque nuestras acciones no se suscriben solamente a lo que nosotros cariñosamente llamamos la familia lucifuercista. Somos un gremio protagonista que pone su es­tructura al servicio de terceros y está constantemente pensando en los propios y en los vecinos y vecinas de cada localidad donde nos encontramos.

Es así, que si funcionamos y nos involucramos con un público ma­yor, debemos comunicarnos y estar preparados para el mismo. Está claro que previo a la acción de difundir algo está la acción en sí. No nos caracteriza crear situaciones para mostrarlas. Lo que en verdad nos mueve son esas acciones, el bien que van a producir, el sentido solidario, el compromiso con los trabajadores de base, el aporte a una sociedad más justa, etc. La difusión es complementaria, porque creemos que muchas veces los buenos ejemplos, las enseñanzas y el corazón que mueve a cientos de afiliados desparramados por toda la provincia de Córdoba, merece que se sepa, que se conozca.

Estoy convencido que el trabajo, las buenas acciones y el hacer es contagioso y nada mejor para contagiar que otros vean lo que hacemos. Es por eso que trabajamos junto a la Secretaría de Comu­nicación del SiReLyF para mejorar en todo lo que le compete, escu­chando las sugerencias de los compañeros.

En una semana estrenamos un nuevo sitio web, que contará con toda la información que el afiliado y afiliada necesita, y un apartado de noticias para estar al tanto de todas las novedades. Es un paso más, un avance que seguirá su camino de mejora con el tiempo, para estar actualizados, conectados y en contacto.

El Sindicato Regional, cada vez más cerca de todos ustedes.

* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza.

