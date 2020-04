The last dance: el documental que cuenta los secretos de la última conquista de los Bulls de Jordan

Llegó el momento que todo fanático del básquet estaba esperando: se estrena "The Last Dance", la serie que recordará con material inédito el título de los Chicago Bulls en la campaña 1997-1998. Para contar esa parte vital de la historia se unieron ESPN y Netflix (más la colaboración del The Washington Post) para producir un total de 10 capítulos que se estrenan en la plataforma de streaming este lunes 20 de abril (a partir de las 4 AM en Argentina).

En total, el trabajo demandó tres años de investigación, donde se rescató material de 10 mil horas de archivo y se realizaron más de 100 entrevistas a personalidades cercanas al equipo o que experimentaron el avance de los Bulls aquella campaña. El plato principal es el testimonio del propio Jordan, que se negó durante 20 años a la realización del documental, y en esta serie habla a "corazón abierto".

“Cuando la gente vea todo el documental, no estoy seguro de que vayan a entender por qué era tan intenso, por qué hacía todas esas cosas. Van a pensar que soy una persona horrible”, reconoció el deportista hace unos días.

Además reconoció que, "empujé a la gente cuando no quería que la empujaran. Desafié a las personas cuando no querían que las desafiaran. Y me gané ese derecho porque mis compañeros de equipo que vinieron después de que yo llegué no soportaron todas las cosas que yo soporté”.

Justamente la producción tiene su hilo conductor en las diferencias personales e institucionales que se generó entre jugadores y directivos de los Chicago Bulls. Mientras que MJ defendía la continuidad de algunos de sus compañeros, los ejecutivos pensaban en la cuestión económica y en el armado futuro del equipo. ¿El problema principal? los dirigentes ya habían decidido que Phil Jackson no continuría como DT.

Al comenzar esa campaña, Jackson sabía que no continuaría en el equipo y usó la frase “el último baile”, algo que significó un motor para ese equipo, y de ahí el título del documental.

Hace unos días, Jason Hehir, director de The last dance, afirmó que,“fue una oportunidad increíble para explorar los extraordinarios impactos de un hombre y de un equipo. Nos llevó casi tres años poder presentar un contenido completo y definitivo de la historia de una dinastía que define una era. Pero es presentar a estos héroes deportivos como seres humanos”, resaltó.

“En las primeras conversaciones que tuvimos, Jordan habló sobre su frase ‘Los republicanos también compran zapatillas’. Estuvo 20 minutos hablando de ese tema y yo no estaba seguro de si se comprometería así en un proceso de varios años. Pero me dijo que le preguntara sobre cualquier cosa y que él me diría la verdad”, finalizó el director.

Con una historia inédita, el mundo se prepara para sintonizar un documental que tiene la intención de romper récords, como lo hizo su protagonista hace unas décadas. En una época donde el consumo de streaming aumentó un 60% por la cuarentena, la posibilidad de lograrlo es aún mayor. Una vez más, la NBA es pionera cuando se trata brindar espectáculo y lo quiere hacer con "un último baile" del inigualable Jordan.

FECHAS DE LOS 10 CAPÍTULOS

Episodios 1 y 2 : lunes 20 de abril

: lunes 20 de abril Episodios 3 y 4 : lunes 27 de abril

: lunes 27 de abril Episodios 5 y 6 : lunes 4 de mayo

: lunes 4 de mayo Episodios 7 y 8 : lunes 11 de mayo

: lunes 11 de mayo Episodios 9 y 10: lunes 18 de mayo

